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Волос
0:1
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
2' Желтая карточка
Джегго Джеймс
14' Желтая карточка
Цоканис Тасос
0:1
16' Пенальти
Бруну Гама
21' Желтая карточка
Баррьентос Жан
40' Желтая карточка
Ринстра Дан
71' Желтая карточка
Саша Лукас
85' Желтая карточка
Ендришек Эрик
90' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
90' Желтая карточка
Роуз Линдси
90'+7
1
Athanasios
Garavelis
22
Текио
Серхио
15
Rodrigo
Colombo
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
19
Juan
Perea
12
Мартинес
Николас
II
6
Цоканис
Тасос
9
Anastasios
Douvikas
23
Хулиан
Диас
66
Сакик
Эмануэль
92
Роуз
Линдси
4
Даткович
Тони
22
Ганя
Кристиан
18
Бертолио
Факундо
88
Саша
Лукас
6
Джегго
Джеймс
10
Фетфатцидис
Иоаннис
11
Лопес
Кристиан
16
Бруну
Гама
Волос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-4-2

Ход матча

2'
 
Джегго Джеймс
14'
Цоканис Тасос
 
16'
0:1
Бруну Гама
21'
Баррьентос Жан
 
40'
Ринстра Дан
 
46'
Julian Bartolo
Баррьентос Жан
 
63'
 
Мансини Даниэль
Лопес Кристиан
64'
 
Манос Димитриос
Фетфатцидис Иоаннис
71'
 
Саша Лукас
76'
 
Матилья Хавьер
Бертолио Факундо
79'
Ендришек Эрик
Ринстра Дан
 
85'
Ендришек Эрик
 
85'
Гуаррочена Икер
Juan Perea
 
87'
 
Kostas Chatzipirpiridis
Бруну Гама
87'
 
Багалианис Петрос
Сакик Эмануэль
90'
Санчес Сальвадор
 
90'
 
Роуз Линдси

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 1 0.5
2. Баррьентос Жан 1 (1) 0.5
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 2 (2) 1
2. Бертолио Факундо 1 0.5
3. Лопес Кристиан 1 0.5
4. Фетфатцидис Иоаннис 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 2 0
2. Санчес Сальвадор 2 0
3. Ендришек Эрик 1 0
4. Цоканис Тасос 1 0
5. Ринстра Дан 1 0
6. Гуаррочена Икер 1 0
7. Феррари Франко 1 0
8. Julian Bartolo 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Саша Лукас 2 0
2. Роуз Линдси 2 0
3. Джегго Джеймс 1 0
4. Сакик Эмануэль 1 0
5. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Волос 0 0 0 0 0 100% (2)
 Арис Салоники 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос
ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос Волос 0:0 Лариса Волос 0:1 Астерас Панетоликос 1:1 Волос Волос 1:0 Ламия ПАОК 1:0 Волос Волос 1:3 АЕК
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса
Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Арис Салоники 0:0 Волос Товарищеские матчи Арис Салоники 4:0 Волос Суперлига Волос 1:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПАОК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Олимпиакос 1 1 0 0 3 - 0 3
5. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Волос 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 3 1
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 2 0 0 2 2 - 5 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.80 3.10 2.15
20.00 4.40 1.20
3.38 3.28 2.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 6.00 1.11 1.10 6.25 2.07 1.75 1.77 2.05 1.11 5.80 1.27 3.55 1.09 6.50 1.06 7.90 1.04 7.50 1.01 15.50
7.70 1.05 6.00 1.10 2.70 1.44 2.11 1.73 1.63 2.41 1.28 3.68 1.19 4.45 1.06 7.80 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.61 2.31 1.52 2.42 1.06 7.80 1.05 8.50
2.56 1.51 1.67 2.21 1.32 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.20 1.63 1.52 2.39 1.18 4.50
3.20 1.35 2.20 1.67 1.50 2.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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