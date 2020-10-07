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Португалия
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион: Зрители: 2500
Испания
0'
44' Желтая карточка
Регилон Серхио
56' Желтая карточка
Семеду Рубен
73'
1
Патрисиу
Руй
20
Канселу
Жоау
3
Пепе
Кеплер
6
Семеду
Рубен
5
Геррейро
Рафаэль
8
Моутинью
Жоау
18
Невеш
Рубен
16
Саншеш
Ренату
17
Тринкан
Франсишку
9
Андре
Силва
7
Роналду
Криштиану
13
Аррисабалага
Кепа
20
Роберто
Серхи
3
Льоренте
Диего
2
Гарсия
Эрик
12
Регилон
Серхио
8
Себальос
Дани
5
Бускетс
Серхио
10
Каналес
Серхио
19
Морено
Родриго
9
Морено
Херард
7
Ольмо
Дани
Португалия
Испания

Ход матча

44'
 
Регилон Серхио
46'
Карвалью Вилльям
Моутинью Жоау
 
46'
Силва Бернарду
Андре Силва
 
46'
Диаш Рубен
Пепе Кеплер
 
46'
 
Гайя Хосе
Регилон Серхио
46'
 
Мерино Микель
Морено Родриго
47'
 
Кампанья Хосе
Себальос Дани
56'
Семеду Рубен
 
61'
 
Родри Эрнандес
Каналес Серхио
62'
 
Траоре Адама
Бускетс Серхио
68'
Семеду Нелсон
Геррейро Рафаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: + = -
Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва
Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия
Испания Последние 20 матчей: + = -
Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта
Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко

Последние игры между собой

Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Португалия 3:3 Испания Чемпионат мира по футболу 2018 Португалия 0:0 Испания ЕВРО 2012 Португалия 4:0 Испания Товарищеские матчи Испания 1:0 Португалия Чемпионат мира
  • Второй тайм
  • Замена
    74'
    Пятая замена в составе хозяев: вместо подуставшего Криштиану Роналду на поле вышел Жоау Фелиш.
  • Опасный момент
    73'
    ОПАСНО! Траоре промчался правым флангом, от лицевой линии точно прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Ольмо мощно пробивал в касание, но Патрисиу сумел ногой парировать мяч в поле.
  • 72'
    А теперь мощно пробивал Роналду метров с 28-ми, но мяч свалился у него с ноги, улетев намного правее цели.
  • 71'
    Роналду из глубины поля пытался теперь разрезать оборону соперника проникающей передачей, но не вышло - Льоренте перехватил кожаный снаряд.
  • 70'
    Обе команды играют с огоньком. Видно, что футболисты горят желанием выиграть этот матч, но голов по-прежнему нет.
  • Замена
    69'
    Четвёртая замена в составе сборной Португалии: вместо Рафаэля Геррейру на поле вышел Нелсон Семеду.
  • Штанга
    68'
    ОПАСНО!!! Снова сантиметров не хватает португальцам для гола! После прострела Роналду слева на дальний край штрафной площади, Саншеш с ходу мощно пробивал по воротам, но опять мяч попал в перекладину, отскочил в линию, а затем вылетел в поле.
  • Судья
    67'
    Кампанья подавал от флажка в гущу футболистов, но один из испанцев падал и просил пенальти, но никакой реакции судьи не следует.
  • Угловой
    66'
    Мощный Траоре протащил мяч на правый край штрафной площади, но португальским защитникам удалось по крайней мере отбить игровой снаряд на угловой.
  • Угловой
    65'
    Угловой на правом фланге заработали португальцы. Низкая подача следовала на ближнюю штангу, но там уверенно сработали защитники испанцев.
  • Судья
    64'
    Левым флангом быструю атаку провели хозяева поля с прострельной передачей в штрафную площадку, где мяч, по мнению португальцев, попал в руку испанскому защитнику, но судье так не показалось.
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе сборной Испании: вместо Серхио Бускетса и Серхио Каналеса на поле вышли Родри и Адама Траоре.
  • Фол, нарушение
    62'
    Роналду в центре поля обокрали два испанца, но арбитр зафиксировал фол против Кришиану, разозлив игроков гостей.
  • 61'
    Вязкая игра пошла сейчас в центре поля. Единоборства команды выигрывают с переменным успехом.
  • 59'
    Правым флангом разогнали контратаку португальцы, но прострельная передача в штрафную площадь получилась в противоход Роналду и Карвалью.
  • Опасный момент
    58'
    Кампанья со стандарта решил прямым ударом угрожать воротам соперника непосредственно с фланга, но Патрисиу достаточно легко поймал мяч после этой попытки Хосе.
  • Желтая карточка
    57'
    Семеду получил жёлтую карточку, грубо сыграв против Ольмо на правом фланге обороны. Задел португалец соперника ногой по лицу.
  • Угловой
    56'
    Угловой на левом фланге заработали испанцы. Разыграли мяч гости накоротке, после чего с дальней дистанции пробивал Ольмо, но мяч улетел существенно выше ворот.
  • Офсайд
    55'
    Карвалью боролся за отскок после попадания в каркас ворот в предыдущем эпизоде, но судьи зафиксировали у него небольшой офсайд.
  • Штанга
    54'
    ОПАСНО! Подача с правого фланга прошла на дальний край штрафной площади, где Роналду принял мяч, после чего палил в ближнюю "девятку", но мяч попал в перекладину, отскочил в линию, после чего вылетел в поле.
  • Фол, нарушение
    53'
    Тринкан красиво обыграл соперника в центральном круге, но убежать от него не смог, так как был сбит.
  • 52'
    Обидно будет, если в матче с такой вывеской мы так и не увидим забитых голов. Будем надеяться, что всё самое интересное нас ещё ждёт впереди.
  • Судья
    51'
    В контратаке португальцы выпрашивали у судьи штрафной удар на правом фланге, но арбитр проигнорировал падение Саншеша в этой зоне.
  • 50'
    Снова максимально активно стараются испанцы действовать в дебюте тайма, используя активный высокий командный прессинг.
  • Фол, нарушение
    49'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработали испанцы, но подан этот стандарт был не самым лучшим образом.
  • Замена
    48'
    Также тройная замена произошла в составе сборной Испании в перерыве: вместо Серхио Регилона, Дани Себальоса и Родриго Морено встречу продолжают Хосе Гайя, Хосе Кампанья и Микель Мерино.
  • Замена
    47'
    Тройная замена произошла в составе сборной Португалии в перерыве матча: вместо Жоау Моутинью, Андре Силвы и Пепе на поле вышли Вилльям Карвалью, Бернарду Силва и Рубен Диаш.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Даже раньше времени дал свисток судья. У Роналду вызвало это недоумение, который видел на табло, что свисток был дан в 44:52. Счёт 0:0 пока что на "Жозе Алваладе".
  • Опасный момент
    45'
    После подачи штрафного удара из глубины поля Роналду пробивал головой, но мяч полетел над левой "девяткой". Кепа, по-моему, траекторию мяча контролировал.
  • Желтая карточка
    44'
    Регилон доигрался, и после очередного грубого фола получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Едва в раздевалку не забили португальцы. После подачи с левого фланга на дальний угол вратарской площади, Роналду головой сбросил мяч чуть назад на Тринкана, тот переадресовал мяч в центр на неожиданно оказавшегося в этой зоне Геррейру, но Рафаэль с правой ноги с ходу пробил с семи метров гораздо выше ворот.
  • Фол, нарушение
    43'
    Силва попытался обокрасть соперника в середине поля, но сумел сделать это только с нарушением правил.
  • Фол, нарушение
    42'
    Роналду вёл борьбу в чужой штрафной площади после подачи с левого фланга, но там игровой снаряд попал ему в руку, что заметил главный арбитр матча.
  • 41'
    Себальос забросил мяч на правый фланг атаки гостей, но никто из партнёров по команде в эту зону не побежал.
  • 41'
    С левого фланга Саншеш подавал мяч к чужой вратарской площади, но получился достаточно приятный подарок для Кепы.
  • 40'
    Роналду решил оживить игру, помчавшись с мячом по своему левому флангу. Надо было ему обыграть сразу троих соперников, и это оказалось не под силу Криштиану.
  • 39'
    Обе команды переключились уже чуть ли не на пеший темп, и, думаю, были бы не против уже сейчас услышать свисток на перерыв.
  • 38'
    За кромкой поля уже активно разминаются запасные игроки португальской сборной. Думаю, что первые замены Фернанду Сантуш представит нам ещё до начала второго тайма.
  • 37'
    В какой-то момент коэффициент на победу испанцев с нулевой форой понизился у букмекеров до 1.50, но теперь снова вырос до 1.65.
  • 36'
    Начали уже испанцы неспешно катать мяч на своей половине поля. Сил на постоянные активные атаки на ворота португальцев уже не осталось.
  • 35'
    В ответной атаке португальцев Саншеш с левого фланга забрасывал мяч в штрафную площадку в направлении Силвы, но слишком сильно получилось, и мяч пришёл к ногам Кепы.
  • 34'
    Дважды пытались с дальней дистанции по воротам пробить испанцы, но обе попытки были блокированы.
  • 33'
    Подустали испанцы после мощной первой половины тайма. Сейчас португальцы стараются перехватить территориальное преимущество, чтобы вести игру первым номером.
  • Судья
    32'
    Подача углового следовала на дальний угол вратарской площади, откуда пытался пробить Пепе, но соперник не позволил ему сделать это прицельно. Просил португалец ещё один угловой, но судья уверенно показал на удар от ворот.
  • Угловой
    31'
    После подачи штрафного удара Семеду пробивал головой, но мяч задел одного из испанцев, вылетев на угловой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Пепе в контратаке неожиданно забежал на правый фланг атаки, где умело поставил корпус, заработав на себе штрафной удар.
  • Травма, повреждение
    29'
    Невеш пострадал в жёстком стыке на своей половине поля. Думаю, что ничего серьёзного с парнем не произошло, и он будет способен продолжать встречу.
  • Судья
    28'
    Главный арбитр матча заметил, что что-то не в порядке с мячом, из-за чего остановил игру, велев поменять игровой снаряд.
  • 27'
    Наконец-то первую контратаку провели португальцы. Левым флангом её разогнал Роналду, после чего от угла штрафной площади пасовал назад и в центр на набегающего Саншеша, который палил с ходу, но запустил мяч высоко на трибуны.
  • Опасный момент
    26'
    Ольмо теперь, зацепившись за мяч на левом краю чужой штрафной площади, решил взять игру на себя - плотно пробивал он из-под защитника, но Патрисиу снова сумел поймать мяч намертво.
  • 25'
    Ольмо с левого фланга правой ногой мягко подавал в центр штрафной площади на Морено, но у того сумел выиграть борьбу в воздухе один из защитников хозяев.
  • 24'
    Кепа Аррисабалага пока что совершенно без работы. Чтобы вратарь вовсе не зачах, испанские защитники решили хотя бы мяч отпасовать на него в штрафную площадку.
  • 23'
    Перетерпел резкую боль Пепе, после чего вернулся в игру, хотя некоторое время он, наверняка, будет прихрамывать.
  • Фол, нарушение
    22'
    Регилон на левом фланге атаки не успел к мячу, в итоге шипами грубо сыграв в ногу Пепе. В официальном матче это была бы жёлтая карточка без вопросов - здесь же арбитр ограничился устным внушением.
  • 21'
    Коэффициент на испанцев продолжает уменьшаться. Португальцы снова пытаются успокоить игру поперечными передачами на своей половине поля.
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! После прострела с правого фланга за мяч в чужой штрафной площади зацепился Родриго, после чего мяч срикошетил на угол вратарской площади на Херарда, но тот, опередив Саншеша, мощно пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Опасный момент
    19'
    Родриго с левой ноги сочно пробил метров с 27-ми, но Патрисиу не дрогнув, сумев в броске намертво поймать мяч в правом нижнем углу ворот.
  • Офсайд
    18'
    Забежал сейчас Роналду на правый фланг атаки португальцев, предлагая забросить на себя мяч, таким образом начав контратаку, но попался капитан хозяев в офсайдную ловушку.
  • 17'
    Криштиану Роналду пока что совершенно незаметен на поле. Больше всего мяч находится на левом фланге атаки сборной Испании, в то время как Роналду находится на противоположной стороне поля.
  • 16'
    У букмекеров котировки уже существенно перекатились в пользу сборной Испании. До матча ставка на победу гостей с нулевой форой превышала двойку, а теперь составляет всего 1.62.
  • 15'
    Регилон немного поспорил с арбитром. Доказывал Серхио, что мяч от Канселу ушёл в аут, но судья всё-таки принял решение в пользу португальцев.
  • Опасный момент
    14'
    Активный Ольмо пробивал по воротам метров с 24-х, но близко к центру ворот мяч полетел, что позволило Патрисиу намертво забрать игровой снаряд.
  • 13'
    Херард неаккуратно пасовал на правый край штрафной площади на Родриго, до которого мяч в итоге не дошёл - соперники перехватили.
  • Опасный момент
    12'
    С правого фланга на высокой скорости в центр сместился Родриго, который хлёстко пробивал с левой ноги в дальний угол, но немного промахнулся.
  • 11'
    Наконец, впервые с мячом на чужую половину поля вышли хозяева поля, но кроме аута на правом фланге заработать больше ничего не смогли.
  • 10'
    Португальцы попытались немного попасоваться по крайней мере на своей половине поля, но испанцы в активном прессинге заставили их ошибиться, выпустив мяч за боковую линию.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Каналес промчался с мячом по левому флангу, прострелил вдоль лицевой линии, защитники Португалии "зажгли свечку" над своими владениями, после чего с лёту пробивал набежавший Ольмо, но не попал в створ ворот.
  • 8'
    Правым флангом атаковали теперь испанцы, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но там на вынос удалось сыграть опытному Пепе.
  • 7'
    Отмечу, что букмекеры перед матчем отдавали минимальное предпочтение в этом противостоянии португальцам, но они пока что не могут даже за центр поля выйти.
  • Опасный момент
    6'
    Прошла передача на правый край штрафной площади на Ольмо, который попытался пробить правой ногой с острого угла, но у него получилась прострельная передача вдоль ворот, на замыкание которой никто успеть не мог.
  • 5'
    Хозяевам поля пока что не удаётся наладить контроль над мячом. Испанцы продолжают катать игровой снаряд в центральной зоне.
  • 4'
    Луис Энрике активно ведёт себя у кромки поля. Главный тренер гостей доволен таким началом, призывая своих подопечных продолжать идти вперёд.
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Первую атаку гости развили левым флангом, откуда прошла прострельная передача от Ольмо на Херарда Морено, форвард обыграл защитника и пробивал уже с линии вратарской, но вовремя успел броситься навстречу Патрисиу, максимально сократив угол обстрела.
  • 2'
    Достаточно спокойно проходят первые секунды матча. Не думаю, что здесь нам стоит ожидать каких-то заоблачных скоростей - нужно сохранять силы для официальных матчей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Пеортугальцы начали с центра поля.
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.35 2.85 2.50
3.15 2.45 2.25
2.53 3.65 2.98
4.12 2.04 3.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.35 1.31 2.33 1.60 1.55 2.45 1.20 4.44 2.21 1.71 1.14 5.55 1.73 2.18 1.02 13.00 1.02 13.00 1.13 5.80 1.10 6.80 1.02 11.00 1.03 9.90
9.80 1.01 8.50 1.04 3.62 1.26 2.75 1.38 1.99 2.00 1.50 2.48 1.33 3.05 1.14 5.10 1.10 5.85 1.01 11.00
2.59 1.52 2.15 1.74 1.71 2.19 1.47 2.74 1.35 3.29 1.65 2.30 1.39 3.06 1.48 2.72 1.24 4.12 1.52 2.60 1.56 2.51 1.47 2.70 1.23 4.22 1.14 6.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80 1.13 5.90
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.10 1.10 6.75
1.32 3.48 1.17 5.26 1.43 2.90 1.29 3.70 1.46 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.05 1.37 1.77 2.11 1.29 3.50 1.23 4.05
4.30 1.22 2.88 1.42 1.70 2.15 1.33 3.32 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
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Прогнозы на матч Португалия 0:0 Испания

Исход игры
Португалия
15.2% (24)
Ничья
53.8% (85)
Испания
31% (49)
Тотал 2.5
Больше
45.81% (71)
Меньше
54.19% (84)
Обе команды забьют
Да
90.32% (140)
Нет
9.68% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.7% (69)
1:2 Испания
22.8% (36)
2:1 Португалия
9.5% (15)
2:2 Ничья
7.6% (12)
1:0 Португалия
3.8% (6)
0:1 Испания
3.2% (5)
2:3 Испания
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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