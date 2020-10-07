Португалия
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Жозе Алваладе Зрители: 2500
Испания
44' Желтая карточкаРегилон Серхио
56' Желтая карточкаСемеду Рубен
20
Канселу
Жоау
18
Невеш
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лопеш АнтониВратарь
-
22 Силва РуиВратарь
-
19 Секейра НунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Унай СимонВратарь
-
15 Рамос СерхиоЗащитник
-
22 Навас ХесусЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ансу ФатиНападающий
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
Ход матча
44'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: + = -Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва
Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия
Испания Последние 20 матчей: + = -Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта
Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко
Последние игры между собой
Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.35
|1.31
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.20
|4.44
|2.21
|1.71
|1.14
|5.55
|1.73
|2.18
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.13
|5.80
|1.10
|6.80
|1.02
|11.00
|1.03
|9.90
|9.80
|1.01
|—
|—
|8.50
|1.04
|—
|—
|3.62
|1.26
|—
|—
|2.75
|1.38
|—
|—
|1.99
|2.00
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.33
|3.05
|1.14
|5.10
|1.10
|5.85
|1.01
|11.00
|—
|—
|2.59
|1.52
|2.15
|1.74
|1.71
|2.19
|1.47
|2.74
|1.35
|3.29
|1.65
|2.30
|1.39
|3.06
|1.48
|2.72
|1.24
|4.12
|1.52
|2.60
|1.56
|2.51
|1.47
|2.70
|1.23
|4.22
|—
|—
|1.14
|6.33
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Португалия 0:0 Испания
Исход игры
Португалия
15.2% (24)
Ничья
53.8% (85)
Испания
31% (49)
Тотал 2.5
Больше
45.81% (71)
Меньше
54.19% (84)
Обе команды забьют
Да
90.32% (140)
Нет
9.68% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.7% (69)
1:2 Испания
22.8% (36)
2:1 Португалия
9.5% (15)
2:2 Ничья
7.6% (12)
1:0 Португалия
3.8% (6)
0:1 Испания
3.2% (5)
2:3 Испания
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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