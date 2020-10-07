Обе команды играют с огоньком. Видно, что футболисты горят желанием выиграть этот матч, но голов по-прежнему нет.

Роналду из глубины поля пытался теперь разрезать оборону соперника проникающей передачей, но не вышло - Льоренте перехватил кожаный снаряд.

А теперь мощно пробивал Роналду метров с 28-ми, но мяч свалился у него с ноги, улетев намного правее цели.

ОПАСНО! Траоре промчался правым флангом, от лицевой линии точно прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Ольмо мощно пробивал в касание, но Патрисиу сумел ногой парировать мяч в поле.

Тройная замена произошла в составе сборной Португалии в перерыве матча: вместо Жоау Моутинью, Андре Силвы и Пепе на поле вышли Вилльям Карвалью, Бернарду Силва и Рубен Диаш.

Также тройная замена произошла в составе сборной Испании в перерыве: вместо Серхио Регилона, Дани Себальоса и Родриго Морено встречу продолжают Хосе Гайя, Хосе Кампанья и Микель Мерино.

Штрафной удар на правом фланге атаки заработали испанцы, но подан этот стандарт был не самым лучшим образом.

В контратаке португальцы выпрашивали у судьи штрафной удар на правом фланге, но арбитр проигнорировал падение Саншеша в этой зоне.

Обидно будет, если в матче с такой вывеской мы так и не увидим забитых голов. Будем надеяться, что всё самое интересное нас ещё ждёт впереди.

Тринкан красиво обыграл соперника в центральном круге, но убежать от него не смог, так как был сбит.

ОПАСНО! Подача с правого фланга прошла на дальний край штрафной площади, где Роналду принял мяч, после чего палил в ближнюю "девятку", но мяч попал в перекладину, отскочил в линию, после чего вылетел в поле.

Карвалью боролся за отскок после попадания в каркас ворот в предыдущем эпизоде, но судьи зафиксировали у него небольшой офсайд.

Угловой на левом фланге заработали испанцы. Разыграли мяч гости накоротке, после чего с дальней дистанции пробивал Ольмо, но мяч улетел существенно выше ворот.

Семеду получил жёлтую карточку, грубо сыграв против Ольмо на правом фланге обороны. Задел португалец соперника ногой по лицу.

Кампанья со стандарта решил прямым ударом угрожать воротам соперника непосредственно с фланга, но Патрисиу достаточно легко поймал мяч после этой попытки Хосе.

Правым флангом разогнали контратаку португальцы, но прострельная передача в штрафную площадь получилась в противоход Роналду и Карвалью.

Вязкая игра пошла сейчас в центре поля. Единоборства команды выигрывают с переменным успехом.

Роналду в центре поля обокрали два испанца, но арбитр зафиксировал фол против Кришиану, разозлив игроков гостей.

Двойная замена в составе сборной Испании: вместо Серхио Бускетса и Серхио Каналеса на поле вышли Родри и Адама Траоре.

Левым флангом быструю атаку провели хозяева поля с прострельной передачей в штрафную площадку, где мяч, по мнению португальцев, попал в руку испанскому защитнику, но судье так не показалось.

Угловой на правом фланге заработали португальцы. Низкая подача следовала на ближнюю штангу, но там уверенно сработали защитники испанцев.

Мощный Траоре протащил мяч на правый край штрафной площади, но португальским защитникам удалось по крайней мере отбить игровой снаряд на угловой.

Кампанья подавал от флажка в гущу футболистов, но один из испанцев падал и просил пенальти, но никакой реакции судьи не следует.

ОПАСНО!!! Снова сантиметров не хватает португальцам для гола! После прострела Роналду слева на дальний край штрафной площади, Саншеш с ходу мощно пробивал по воротам, но опять мяч попал в перекладину, отскочил в линию, а затем вылетел в поле.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Даже раньше времени дал свисток судья. У Роналду вызвало это недоумение, который видел на табло, что свисток был дан в 44:52. Счёт 0:0 пока что на "Жозе Алваладе".

45' После подачи штрафного удара из глубины поля Роналду пробивал головой, но мяч полетел над левой "девяткой". Кепа, по-моему, траекторию мяча контролировал.

44' Регилон доигрался, и после очередного грубого фола получил жёлтую карточку.

43' ОПАСНО! Едва в раздевалку не забили португальцы. После подачи с левого фланга на дальний угол вратарской площади, Роналду головой сбросил мяч чуть назад на Тринкана, тот переадресовал мяч в центр на неожиданно оказавшегося в этой зоне Геррейру, но Рафаэль с правой ноги с ходу пробил с семи метров гораздо выше ворот.

43' Силва попытался обокрасть соперника в середине поля, но сумел сделать это только с нарушением правил.

42' Роналду вёл борьбу в чужой штрафной площади после подачи с левого фланга, но там игровой снаряд попал ему в руку, что заметил главный арбитр матча.

41' Себальос забросил мяч на правый фланг атаки гостей, но никто из партнёров по команде в эту зону не побежал.

41' С левого фланга Саншеш подавал мяч к чужой вратарской площади, но получился достаточно приятный подарок для Кепы.

40' Роналду решил оживить игру, помчавшись с мячом по своему левому флангу. Надо было ему обыграть сразу троих соперников, и это оказалось не под силу Криштиану.

39' Обе команды переключились уже чуть ли не на пеший темп, и, думаю, были бы не против уже сейчас услышать свисток на перерыв.

38' За кромкой поля уже активно разминаются запасные игроки португальской сборной. Думаю, что первые замены Фернанду Сантуш представит нам ещё до начала второго тайма.

37' В какой-то момент коэффициент на победу испанцев с нулевой форой понизился у букмекеров до 1.50, но теперь снова вырос до 1.65.

36' Начали уже испанцы неспешно катать мяч на своей половине поля. Сил на постоянные активные атаки на ворота португальцев уже не осталось.

35' В ответной атаке португальцев Саншеш с левого фланга забрасывал мяч в штрафную площадку в направлении Силвы, но слишком сильно получилось, и мяч пришёл к ногам Кепы.

34' Дважды пытались с дальней дистанции по воротам пробить испанцы, но обе попытки были блокированы.

33' Подустали испанцы после мощной первой половины тайма. Сейчас португальцы стараются перехватить территориальное преимущество, чтобы вести игру первым номером.

32' Подача углового следовала на дальний угол вратарской площади, откуда пытался пробить Пепе, но соперник не позволил ему сделать это прицельно. Просил португалец ещё один угловой, но судья уверенно показал на удар от ворот.

31' После подачи штрафного удара Семеду пробивал головой, но мяч задел одного из испанцев, вылетев на угловой.

30' Пепе в контратаке неожиданно забежал на правый фланг атаки, где умело поставил корпус, заработав на себе штрафной удар.

29' Невеш пострадал в жёстком стыке на своей половине поля. Думаю, что ничего серьёзного с парнем не произошло, и он будет способен продолжать встречу.

28' Главный арбитр матча заметил, что что-то не в порядке с мячом, из-за чего остановил игру, велев поменять игровой снаряд.

27' Наконец-то первую контратаку провели португальцы. Левым флангом её разогнал Роналду, после чего от угла штрафной площади пасовал назад и в центр на набегающего Саншеша, который палил с ходу, но запустил мяч высоко на трибуны.

26' Ольмо теперь, зацепившись за мяч на левом краю чужой штрафной площади, решил взять игру на себя - плотно пробивал он из-под защитника, но Патрисиу снова сумел поймать мяч намертво.

25' Ольмо с левого фланга правой ногой мягко подавал в центр штрафной площади на Морено, но у того сумел выиграть борьбу в воздухе один из защитников хозяев.

24' Кепа Аррисабалага пока что совершенно без работы. Чтобы вратарь вовсе не зачах, испанские защитники решили хотя бы мяч отпасовать на него в штрафную площадку.

23' Перетерпел резкую боль Пепе, после чего вернулся в игру, хотя некоторое время он, наверняка, будет прихрамывать.

22' Регилон на левом фланге атаки не успел к мячу, в итоге шипами грубо сыграв в ногу Пепе. В официальном матче это была бы жёлтая карточка без вопросов - здесь же арбитр ограничился устным внушением.

21' Коэффициент на испанцев продолжает уменьшаться. Португальцы снова пытаются успокоить игру поперечными передачами на своей половине поля.

20' ОПАСНО! После прострела с правого фланга за мяч в чужой штрафной площади зацепился Родриго, после чего мяч срикошетил на угол вратарской площади на Херарда, но тот, опередив Саншеша, мощно пробил в сетку ворот с внешней стороны.

19' Родриго с левой ноги сочно пробил метров с 27-ми, но Патрисиу не дрогнув, сумев в броске намертво поймать мяч в правом нижнем углу ворот.

18' Забежал сейчас Роналду на правый фланг атаки португальцев, предлагая забросить на себя мяч, таким образом начав контратаку, но попался капитан хозяев в офсайдную ловушку.

17' Криштиану Роналду пока что совершенно незаметен на поле. Больше всего мяч находится на левом фланге атаки сборной Испании, в то время как Роналду находится на противоположной стороне поля.

16' У букмекеров котировки уже существенно перекатились в пользу сборной Испании. До матча ставка на победу гостей с нулевой форой превышала двойку, а теперь составляет всего 1.62.

15' Регилон немного поспорил с арбитром. Доказывал Серхио, что мяч от Канселу ушёл в аут, но судья всё-таки принял решение в пользу португальцев.

14' Активный Ольмо пробивал по воротам метров с 24-х, но близко к центру ворот мяч полетел, что позволило Патрисиу намертво забрать игровой снаряд.

13' Херард неаккуратно пасовал на правый край штрафной площади на Родриго, до которого мяч в итоге не дошёл - соперники перехватили.

12' С правого фланга на высокой скорости в центр сместился Родриго, который хлёстко пробивал с левой ноги в дальний угол, но немного промахнулся.

11' Наконец, впервые с мячом на чужую половину поля вышли хозяева поля, но кроме аута на правом фланге заработать больше ничего не смогли.

10' Португальцы попытались немного попасоваться по крайней мере на своей половине поля, но испанцы в активном прессинге заставили их ошибиться, выпустив мяч за боковую линию.

9' ОПАСНО! Каналес промчался с мячом по левому флангу, прострелил вдоль лицевой линии, защитники Португалии "зажгли свечку" над своими владениями, после чего с лёту пробивал набежавший Ольмо, но не попал в створ ворот.

8' Правым флангом атаковали теперь испанцы, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но там на вынос удалось сыграть опытному Пепе.

7' Отмечу, что букмекеры перед матчем отдавали минимальное предпочтение в этом противостоянии португальцам, но они пока что не могут даже за центр поля выйти.

6' Прошла передача на правый край штрафной площади на Ольмо, который попытался пробить правой ногой с острого угла, но у него получилась прострельная передача вдоль ворот, на замыкание которой никто успеть не мог.

5' Хозяевам поля пока что не удаётся наладить контроль над мячом. Испанцы продолжают катать игровой снаряд в центральной зоне.

4' Луис Энрике активно ведёт себя у кромки поля. Главный тренер гостей доволен таким началом, призывая своих подопечных продолжать идти вперёд.

3' ОПАСНО! Первую атаку гости развили левым флангом, откуда прошла прострельная передача от Ольмо на Херарда Морено, форвард обыграл защитника и пробивал уже с линии вратарской, но вовремя успел броситься навстречу Патрисиу, максимально сократив угол обстрела.

2' Достаточно спокойно проходят первые секунды матча. Не думаю, что здесь нам стоит ожидать каких-то заоблачных скоростей - нужно сохранять силы для официальных матчей.