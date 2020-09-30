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Португалия
 
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Стадион:
Испания

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: + = -
Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва
Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия
Испания Последние 20 матчей: + = -
Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта
Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко

Последние игры между собой

Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Португалия 3:3 Испания Чемпионат мира по футболу 2018 Португалия 0:0 Испания ЕВРО 2012 Португалия 4:0 Испания Товарищеские матчи Испания 1:0 Португалия Чемпионат мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2020, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 68
    Португалия 11.8% (8)
    X 57.4% (39)
    Испания 30.9% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Испания
    2.75
    3.70
    2.72
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.65 3.50 2.65
    2.75 3.70 2.72

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    3.70 1.28 2.90 1.42 1.98 1.88 1.77 2.12 1.55 2.55 1.36 3.15 1.16 5.20
    11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 2.02 1.97 1.53 2.53 1.36 3.18 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.83 1.44 2.80 1.14 5.70
    3.10 1.37 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.17
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
    Где смотреть матч Португалия - Испания онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Испания

    Исход игры
    Португалия
    11.8% (8)
    Ничья
    57.4% (39)
    Испания
    30.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (30)
    Меньше
    54.55% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    92.42% (61)
    Нет
    7.58% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.6% (31)
    1:2 Испания
    26.5% (18)
    2:2 Ничья
    8.8% (6)
    2:1 Португалия
    7.4% (5)
    1:0 Португалия
    4.4% (3)
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