Португалия
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Стадион: Жозе Алваладе
Испания
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: + = -Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва
Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия
Испания Последние 20 матчей: + = -Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта
Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко
Последние игры между собой
Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Испания: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Тотал
Прогнозы на матч Португалия - Испания
Исход игры
Португалия
11.8% (8)
Ничья
57.4% (39)
Испания
30.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (30)
Меньше
54.55% (36)
Обе команды забьют
Да
92.42% (61)
Нет
7.58% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (31)
1:2 Испания
26.5% (18)
2:2 Ничья
8.8% (6)
2:1 Португалия
7.4% (5)
1:0 Португалия
4.4% (3)
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