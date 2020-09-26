Венеция
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Виченца Виртус
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: + = -Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция
Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани
Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:1 Альма Ювентус Фано Виченца Виртус 1:0 Равенна Триестина 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Падова Самбенедеттезе 0:3 Виченца Виртус Арциньяно 0:1 Виченца Виртус
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Виченца Виртус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Виртус Энтелла
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кьево
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пескара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0