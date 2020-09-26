Венеция
1:0
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Виченца Виртус
1:0
36' ПенальтиАраму Маттиа
51' Желтая карточкаЧинелли Антонио
55' Желтая карточкаТогордо Антони
65' Желтая карточкаФорте Франческо
67' Желтая карточкаМодоло Марко
76' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
13
Модоло
Марко
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
36'
1:0
51'
55'
65'
67'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 12
-
2 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Модоло Марко
|1
|0
|2.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|3.
|Форте Франческо
|1
|0
|4.
|Тогордо Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чинелли Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция
Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +12 =4 -4Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:1 Альма Ювентус Фано Виченца Виртус 1:0 Равенна Триестина 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Падова Самбенедеттезе 0:3 Виченца Виртус Арциньяно 0:1 Виченца Виртус
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Виртус Энтелла
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Кьево
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Пескара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0