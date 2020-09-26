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Венеция
1:0
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
1:0
36' Пенальти
Араму Маттиа
51' Желтая карточка
Чинелли Антонио
55' Желтая карточка
Тогордо Антони
65' Желтая карточка
Форте Франческо
67' Желтая карточка
Модоло Марко
76' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
90'+6
12
Леццерини
Лука
Феррарини
Габриэле
13
Модоло
Марко
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
Тогордо
Антони
23
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
28
Капелло
Алессандро
22
Гранди
Маттео
2
Брускаджин
Маттео
5
Emanuele
Padella
23
Daniele
Cappelletti
3
Беруатто
Пьетро
11
Jari
Vandeputte
27
Понтиссо
Симоне
8
Чинелли
Антонио
34
Дальмонте
Никола
Гори
Габриэле
Simone
Guerra
Венеция
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-4-2

Ход матча

36'
Араму Маттиа
1:0
51'
 
Чинелли Антонио
55'
Тогордо Антони
 
58'
Форте Франческо
Бокалон Риккардо
 
61'
 
Alessandro Marotta
Гори Габриэле
65'
Форте Франческо
 
67'
Модоло Марко
 
69'
Ди Мариано Франческо
Араму Маттиа
 
69'
 
Джакомелли Стефано
Simone Guerra
69'
 
Ригони Лука
Чинелли Антонио
69'
Чрнигой Домен
Фьордилино Антонио
 
76'
Ди Мариано Франческо
 
76'
 
Дзонта Лорис
Понтиссо Симоне
87'
Молинаро Кристиан
Феличоли Джанфилиппо
 
88'
Вакка Антонио
Тогордо Антони
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 12
  • 2 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 1 (1) 1
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Модоло Марко 1 0
2. Ди Мариано Франческо 1 0
3. Форте Франческо 1 0
4. Тогордо Антони 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Чинелли Антонио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 0 100% (1) 0 0 0
Виченца Виртус 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция
Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне Кьево 0:1 Венеция Венеция 1:1 Трапани
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:1 Альма Ювентус Фано Виченца Виртус 1:0 Равенна Триестина 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Падова Самбенедеттезе 0:3 Виченца Виртус Арциньяно 0:1 Виченца Виртус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Венеция 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
4. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Виртус Энтелла 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Кьево 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Пескара 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Асколи 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Лечче 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Салернитана 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Араму Маттиа из команды Венеция забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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