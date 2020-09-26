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  3. Италия
Лечче
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Порденоне
0' 11'
21
Габриэл
Васконселлос
24
Жута
Леонард
5
Лучиони
Фабио
16
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
37
Майер
Жан
4
Петриччоне
Якопо
53
Хендерсон
Лиам
19
Листковски
Марчин
9
Кода
Массимо
8
Манкозу
Марко
1
Бинди
Джакомо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
Фаласко
Никола
Luca
Magnino
Кало
Джакомо
Matteo
Rossetti2
Малламо
Алессандро
13
Чиурриа
Патрик
Дьяв
Давиде
Лечче
4-3-3
Порденоне
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма
Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне
Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно

Последние игры между собой

Лечче: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 3:2 Лечче Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
3. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Порденоне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Виртус Энтелла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кьево 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Пескара 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фрозиноне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лечче 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эмполи 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Реджина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Салернитана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Порденоне
2.03
3.52
4.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.30 4.45
1.97 3.35 3.90
1.99 3.52 3.76
1.94 3.59 3.84
2.03 3.37 4.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 7.30 1.08 3.10 1.32 2.44 1.57 1.99 1.82 1.76 2.07 1.38 2.90 1.28 3.60 1.10 6.20 1.08 6.90 1.01 12.50
10.00 1.05 8.40 1.08 3.32 1.34 2.53 1.53 1.84 2.07 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.50 1.10 7.30 1.02 14.25
8.30 1.07 7.27 1.09 3.36 1.32 2.58 1.50 1.84 1.95 1.46 2.70 1.32 3.36 1.14 5.62 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 12.29
3.45 1.33 2.97 1.43 2.60 1.54 2.09 1.80 1.83 2.08 1.63 2.38 1.45 2.92 1.31 3.63 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.83 1.97 1.36 3.00 1.09 6.10
2.83 1.43 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
2.85 1.42 1.88 1.91 1.42 2.85 1.13 5.88 1.09 7.27 1.01 15.71 1.01 16.42
2.87 1.45 2.35 1.63 1.83 2.05 1.52 2.62 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.49 1.61 2.20 1.23 3.75
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.92
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Лечче 0:0 Порденоне онлайн

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