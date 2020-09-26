Лечче
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Виа дель Маре
Порденоне
24
Жута
Леонард
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Joakim Milli
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: + = -Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне
Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Порденоне
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Виртус Энтелла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кьево
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Козенца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Пескара
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Фрозиноне
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Лечче
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эмполи
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Реджина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Салернитана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Брешия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.03
|7.30
|1.08
|3.10
|1.32
|—
|—
|2.44
|1.57
|1.99
|1.82
|1.76
|2.07
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.28
|3.60
|1.10
|6.20
|1.08
|6.90
|1.01
|12.50
|—
|—
|10.00
|1.05
|8.40
|1.08
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.07
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.30
|3.60
|1.12
|6.50
|1.10
|7.30
|1.02
|14.25
|—
|—
|8.30
|1.07
|7.27
|1.09
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.58
|1.50
|—
|—
|1.84
|1.95
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.32
|3.36
|1.14
|5.62
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|12.29
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.33
|2.97
|1.43
|2.60
|1.54
|2.09
|1.80
|1.83
|2.08
|1.63
|2.38
|1.45
|2.92
|1.31
|3.63
|—
|—
|1.11
|7.42
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.09
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.12
|6.30
|1.08
|7.70
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.88
|1.91
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.13
|5.88
|1.09
|7.27
|1.01
|15.71
|1.01
|16.42
|2.87
|1.45
|2.35
|1.63
|1.83
|2.05
|1.52
|2.62
|1.38
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—