Лечче
0:0
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Порденоне
29' Желтая карточкаЖута Леонард
33' Желтая карточкаФаласко Никола
58' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
90' Желтая карточкаКальдерони Марко
90' Желтая карточкаФольякко Алессандро
24
Жута
Леонард
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Joakim Milli
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
-
18 Aldo Banse
-
32 Karlo Butic
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
29'
33'
58'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|1
|0
|2.
|Жута Леонард
|1
|0
|3.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаласко Никола
|1
|0
|2.
|Фольякко Алессандро
|1
|0
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: + = -Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне
Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Виченца Виртус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Виртус Энтелла
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кьево
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пескара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.77
|1.97
|—
|—
|7.30
|1.08
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|2.44
|1.57
|1.99
|1.82
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.03
|10.00
|1.10
|6.20
|1.05
|8.50
|1.01
|12.50
|—
|—
|10.00
|1.05
|—
|—
|8.40
|1.08
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.07
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.30
|3.60
|1.12
|6.50
|1.10
|7.30
|1.02
|14.25
|—
|—
|8.30
|1.07
|—
|—
|7.27
|1.09
|—
|—
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.58
|1.50
|—
|—
|1.84
|1.95
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.32
|3.36
|1.14
|5.62
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|12.29
|1.59
|2.44
|1.36
|3.28
|1.13
|6.33
|1.55
|2.54
|1.40
|3.05
|1.51
|2.64
|1.45
|2.85
|1.67
|2.28
|1.20
|4.86
|1.63
|2.38
|1.45
|2.92
|1.17
|5.30
|—
|—
|1.11
|7.42
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.09
|6.10
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.12
|6.30
|1.08
|7.70
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.88
|1.91
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.13
|5.88
|1.09
|7.27
|1.01
|15.71
|1.01
|16.42
|1.26
|4.03
|1.14
|6.28
|1.25
|4.09
|1.52
|2.62
|1.38
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—