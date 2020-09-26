  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
0:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
29' Желтая карточка
Жута Леонард
33' Желтая карточка
Фаласко Никола
58' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
90' Желтая карточка
Кальдерони Марко
90' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
24
Жута
Леонард
5
Лучиони
Фабио
16
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
53
Хендерсон
Лиам
37
Майер
Жан
4
Петриччоне
Якопо
19
Листковски
Марчин
9
Кода
Массимо
8
Манкозу
Марко
1
Бинди
Джакомо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
88
Matteo
Rossetti2
30
Малламо
Алессандро
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
Лечче
4-3-3
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

29'
Жута Леонард
 
33'
 
Фаласко Никола
58'
Петриччоне Якопо
 
70'
 
Karlo Butic
Дьяв Давиде
72'
Дубицкас Эдгарас
Кода Массимо
 
76'
 
Гавацци Давиде
Малламо Алессандро
85'
Адьяпонг Клод
Манкозу Марко
 
90'
Кальдерони Марко
 
90'
 
Фольякко Алессандро

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 1 0
2. Жута Леонард 1 0
3. Петриччоне Якопо 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Фаласко Никола 1 0
2. Фольякко Алессандро 1 0

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма
Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче Алессандрия 2:1 Лечче Лечче 2:1 СПАЛ 2013 Лечче 3:1 Перджолеттезе
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне
Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево Беневенто 2:1 Порденоне Порденоне 2:2 Ливорно

Последние игры между собой

Лечче: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 3:2 Лечче Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
3. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Виченца Виртус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Виртус Энтелла 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кьево 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Пескара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Асколи 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лечче 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Салернитана 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Фаласко Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Жута Леонард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
3.90 1.62 4.90
1.99 3.52 3.76
1.94 3.59 3.84
4.71 1.49 6.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.77 1.97 7.30 1.08 1.12 5.55 2.44 1.57 1.99 1.82 1.11 5.80 1.38 2.90 1.03 10.00 1.10 6.20 1.05 8.50 1.01 12.50
10.00 1.05 8.40 1.08 3.32 1.34 2.53 1.53 1.84 2.07 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.50 1.10 7.30 1.02 14.25
8.30 1.07 7.27 1.09 3.36 1.32 2.58 1.50 1.84 1.95 1.46 2.70 1.32 3.36 1.14 5.62 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 12.29
1.59 2.44 1.36 3.28 1.13 6.33 1.55 2.54 1.40 3.05 1.51 2.64 1.45 2.85 1.67 2.28 1.20 4.86 1.63 2.38 1.45 2.92 1.17 5.30 1.11 7.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.45 2.62 1.83 1.97 1.03 10.00 1.09 6.10 1.02 11.00
2.83 1.43 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
2.85 1.42 1.88 1.91 1.42 2.85 1.13 5.88 1.09 7.27 1.01 15.71 1.01 16.42
1.26 4.03 1.14 6.28 1.25 4.09 1.52 2.62 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.49 1.61 2.20 1.23 3.75
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Лечче 0:0 Порденоне онлайн

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