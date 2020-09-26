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  3. Италия
Брешия
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
1' Гол
Кавион Микеле
15'
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
32
Папетти
Андреа
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
27
Дессена
Даниэле
21
Лабойко
Якуб
7
Шпалек
Николас
20
Айе
Флориан
8
Змрхаль
Яромир
9
Доннарумма
Альфредо
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
24
Авлонитис
Тасос
4
Корбо
Габриэле
3
Daniele
Sarzi
Puttini
7
Кавион
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Dario
Saric
10
Канджано
Джанмарко
99
Баич
Риад
91
Cosimo
Chirico
Брешия
4-2-3-1
Асколи
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Кавион Микеле

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 11 Владение мячом, % 89

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кавион Микеле 1 1

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма
Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан
Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто
Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи

Последние игры между собой

Брешия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Брешия 1:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Брешия Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 0:1 Асколи Серия B
Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 1:0 Асколи Серия B Брешия 2:2 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 3:1 Брешия Серия B Брешия 0:1 Асколи Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Брешия 0:4 Асколи Серия B Асколи 0:1 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эмполи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
4. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Порденоне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Виртус Энтелла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Кьево 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Пескара 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лечче 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реджина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Салернитана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фрозиноне 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Кавион Микеле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Асколи
1.83
3.70
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.77 3.35 5.25
1.76 3.55 4.90
1.83 3.70 4.50
1.77 3.65 4.59
1.73 3.68 5.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.03 7.10 1.08 3.05 1.35 2.40 1.57 1.97 1.83 1.74 2.08 1.37 2.95 1.25 3.65 1.10 6.30 1.08 7.00 1.01 12.50
9.60 1.06 8.00 1.08 3.20 1.36 2.38 1.60 1.77 2.16 1.40 3.00 1.27 3.84 1.11 6.80 1.09 7.90 1.02 15.00
8.30 1.07 6.85 1.10 3.24 1.34 2.49 1.53 1.80 2.00 1.43 2.81 1.30 3.50 1.13 5.88 1.10 6.85 1.03 12.35 1.03 12.89
3.33 1.35 2.92 1.43 2.50 1.56 2.04 1.84 1.79 2.10 1.59 2.45 1.27 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.78 2.03 1.35 3.05 1.09 6.50
2.77 1.44 1.84 1.96 1.38 3.04 1.11 6.55 1.08 7.90
2.77 1.44 1.84 1.95 1.40 2.94 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.37 1.01 17.07
2.86 1.45 2.35 1.64 1.83 2.06 1.52 2.64 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.26 1.22 3.95
3.52 1.30 2.38 1.57 1.61 2.32 1.22 4.30 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
1.97 1.83
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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