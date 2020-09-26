Брешия
1:1
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Асколи
0:1
1' ГолКавион Микеле
1:1
32' ГолДоннарумма Альфредо
56' Красная карточкаПапетти Андреа
59' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
90' Желтая карточкаПетруччи Давиде
21
Лабойко
Якуб
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
16 Гецци АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Dario SaricПолузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сини СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Valerio Bertotto
Ход матча
1'
0:1
32'
56'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|1
|1
|2.
|Айе Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кавион Микеле
|1
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папетти Андреа
|0
|1
|2.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петруччи Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Асколи
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: + = -Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма
Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия Брешия 1:1 Удинезе Болонья 2:1 Брешия Брешия 0:1 Милан
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто
Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи
Последние игры между собой
Брешия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 1:0 Асколи Серия B Брешия 2:2 Асколи Серия B Асколи 0:0 Брешия Серия B Брешия 3:2 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 3:1 Брешия Серия B Брешия 0:1 Асколи Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:0 Брешия Серия B Асколи 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Асколи Серия B Брешия 0:4 Асколи Серия B Асколи 0:1 Брешия Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Виченца Виртус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Виртус Энтелла
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кьево
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пескара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.80
|1.03
|7.10
|1.08
|9.50
|1.03
|—
|—
|2.40
|1.57
|1.97
|1.83
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.10
|6.30
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.01
|12.50
|1.05
|8.50
|9.60
|1.06
|8.00
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.11
|6.80
|—
|—
|1.09
|7.90
|1.02
|15.00
|—
|—
|8.30
|1.07
|6.85
|1.10
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.49
|1.53
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.43
|2.81
|—
|—
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.13
|5.88
|—
|—
|1.10
|6.85
|1.03
|12.35
|1.03
|12.89
|—
|—
|—
|—
|3.33
|1.35
|2.92
|1.43
|2.50
|1.56
|2.04
|1.84
|1.47
|2.74
|2.95
|1.43
|2.37
|1.62
|1.84
|2.04
|1.59
|2.44
|1.40
|3.06
|1.38
|3.17
|1.41
|3.03
|1.15
|5.88
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.78
|2.03
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.23
|3.90
|—
|—
|—
|—
|1.02
|11.00
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.11
|6.55
|1.08
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.84
|1.95
|—
|—
|1.40
|2.94
|—
|—
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|—
|—
|1.01
|16.37
|1.01
|17.07
|2.86
|1.45
|2.35
|1.64
|1.83
|2.06
|1.52
|2.64
|2.05
|1.83
|1.68
|2.26
|1.31
|3.59
|1.25
|4.15
|1.13
|6.49
|—
|—
|—
|—