Пескара
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Кьево
16
Друди
Мирко
77
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
-
24 Диамбо АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
43 Filippo
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа
Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Кьево Последние 20 матчей: + = -Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара
Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция
Последние игры между собой
Пескара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эмполи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Порденоне
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Виртус Энтелла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Кьево
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Козенца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Пескара
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Лечче
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Реджина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Салернитана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фрозиноне
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Брешия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.70
|1.05
|6.40
|1.09
|2.85
|1.39
|—
|—
|2.20
|1.67
|1.85
|1.96
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.22
|4.00
|1.07
|7.20
|1.06
|7.90
|1.01
|14.00
|—
|—
|8.10
|1.08
|6.45
|1.12
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.25
|4.05
|1.08
|8.00
|1.07
|8.90
|1.01
|17.25
|—
|—
|7.27
|1.09
|6.17
|1.12
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.27
|3.74
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.38
|1.02
|13.90
|—
|—
|—
|—
|2.96
|1.42
|2.58
|1.54
|2.19
|1.72
|1.84
|2.04
|1.64
|2.34
|1.48
|2.74
|—
|—
|1.24
|4.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.68
|2.20
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.07
|7.20
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.09
|7.50
|1.06
|8.90
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.79
|2.01
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.06
|2.56
|1.54
|2.10
|1.79
|1.62
|2.37
|1.41
|3.05
|1.35
|3.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—