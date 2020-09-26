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Пескара
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Кьево
0' 15'
1
Фиорилло
Винченцо
Белланова
Рауль
16
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Машанджело
Эдоардо
40
Омеонга
Стефан
Вальдифиори
Мирко
31
Бузеллато
Массимилиано
11
Галано
Кристиан
7
Бошич
Милош
77
Сетер
Дамир
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
10
Оби
Джоэл
14
Пальмьеро
Лука
26
Бертаньоли
Массимо
16
Гарритано
Лука
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
Пескара
4-3-3
Кьево
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа
Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара
Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция

Последние игры между собой

Пескара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 1:0 Пескара Серия B Пескара 0:0 Кьево Серия B Кьево 1:0 Пескара Кубок Кьево 2:0 Пескара Серия A
Пескара 0:2 Кьево Серия A Пескара 1:0 Кьево Кубок Пескара 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Пескара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эмполи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
4. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Порденоне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Виртус Энтелла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Кьево 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Пескара 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лечче 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реджина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Салернитана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фрозиноне 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Кьево
2.66
3.14
3.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 3.00 3.00
2.65 3.00 2.95
2.56 3.14 3.00
2.49 3.18 2.95
2.66 2.95 3.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.70 1.05 6.40 1.09 2.85 1.39 2.20 1.67 1.85 1.96 1.65 2.23 1.31 3.30 1.22 4.00 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00
8.10 1.08 6.45 1.12 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.33 1.34 3.32 1.25 4.05 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 17.25
7.27 1.09 6.17 1.12 3.03 1.38 2.33 1.60 1.73 2.10 1.38 3.03 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.38 1.02 13.90
2.96 1.42 2.58 1.54 2.19 1.72 1.84 2.04 1.64 2.34 1.48 2.74 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.68 2.20 1.31 3.25 1.07 7.20
2.59 1.50 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.70 1.46 1.79 2.01 1.38 3.03 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.06
2.56 1.54 2.10 1.79 1.62 2.37 1.41 3.05 1.35 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.32 1.33 2.24 1.65 1.56 2.43 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
1.90 1.89
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Пескара 0:0 Кьево онлайн

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