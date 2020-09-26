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  3. Италия
Пескара
0:0
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
82' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
90'+7
1
Фиорилло
Винченцо
2
Белланова
Рауль
16
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
19
Машанджело
Эдоардо
40
Омеонга
Стефан
10
Вальдифиори
Мирко
31
Бузеллато
Массимилиано
11
Галано
Кристиан
7
Бошич
Милош
77
Сетер
Дамир
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
10
Оби
Джоэл
14
Пальмьеро
Лука
26
Бертаньоли
Массимо
16
Гарритано
Лука
9
Фабро
Микаэль
23
Джорджевич
Филип
Пескара
4-3-2-1
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

39'
Ярошински Павел
Машанджело Эдоардо
 
60'
Ди Грация Андреа
Бошич Милош
 
74'
 
Де Лука Мануэль
Фабро Микаэль
81'
 
Морсай Йонатан
Гарритано Лука
82'
 
Пальмьеро Лука
84'
Капоне Кристиан
Галано Кристиан
 
84'
Мемушай Ледиан
Вальдифиори Мирко
 
84'
Вентола Кристиан
Белланова Рауль
 
89'
 
Павлев Даниэль
Пальмьеро Лука

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Карточки

Пескара
# Игрок      
Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 1 0

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа
Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Кьево Последние 20 матчей: + = -
Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара
Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция

Последние игры между собой

Пескара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 1:0 Пескара Серия B Пескара 0:0 Кьево Серия B Кьево 1:0 Пескара Кубок Кьево 2:0 Пескара Серия A
Пескара 0:2 Кьево Серия A Пескара 1:0 Кьево Кубок Пескара 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Пескара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
3. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Виченца Виртус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Виртус Энтелла 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кьево 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Пескара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Асколи 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лечче 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Салернитана 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Машанджело Эдоардо уходит с поля. Ярошински Павел выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.90 1.40 5.00
5.70 1.48 4.40
2.56 3.14 3.00
2.49 3.18 2.95
7.06 1.39 5.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.57 2.31 6.40 1.09 1.07 7.50 2.20 1.67 1.85 1.96 1.04 9.00 1.31 3.30 1.05 8.50 1.07 7.20 1.02 11.00 1.01 14.00
8.10 1.08 6.45 1.12 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.33 1.34 3.32 1.25 4.05 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 17.25
7.27 1.09 6.17 1.12 3.03 1.38 2.33 1.60 1.73 2.10 1.38 3.03 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.38 1.02 13.90
1.45 2.86 1.26 4.05 1.47 2.77 1.33 3.48 1.25 4.18 1.37 3.24 1.58 2.46 1.44 2.90 1.13 6.32 1.48 2.74 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.32 3.20 1.68 2.20 1.14 5.20 1.07 7.20
2.59 1.50 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.70 1.46 1.79 2.01 1.38 3.03 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.06
1.17 5.39 1.42 2.97 1.15 5.76 1.41 3.05 1.35 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.32 1.33 2.24 1.65 1.56 2.43 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
1.90 1.89
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Пескара 0:0 Кьево онлайн

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