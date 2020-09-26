Пескара
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Кьево
82' Желтая карточкаПальмьеро Лука
16
Друди
Мирко
77
Сетер
Дамир
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Друди МиркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
43 Filippo
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|1
|0
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа
Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара Пескара 1:2 Читтаделла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Кьево Последние 20 матчей: + = -Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара
Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция
Последние игры между собой
Пескара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Кьево: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Виченца Виртус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Виртус Энтелла
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кьево
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пескара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.57
|2.31
|—
|—
|6.40
|1.09
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|2.20
|1.67
|1.85
|1.96
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.05
|8.50
|1.07
|7.20
|1.02
|11.00
|1.01
|14.00
|—
|—
|8.10
|1.08
|—
|—
|6.45
|1.12
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.25
|4.05
|1.08
|8.00
|1.07
|8.90
|1.01
|17.25
|—
|—
|7.27
|1.09
|—
|—
|6.17
|1.12
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.27
|3.74
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.38
|1.02
|13.90
|1.45
|2.86
|1.26
|4.05
|1.47
|2.77
|1.33
|3.48
|1.25
|4.18
|1.37
|3.24
|1.58
|2.46
|1.44
|2.90
|1.13
|6.32
|1.48
|2.74
|—
|—
|1.24
|4.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.68
|2.20
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.07
|7.20
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.09
|7.50
|1.06
|8.90
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.79
|2.01
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.06
|1.17
|5.39
|1.42
|2.97
|1.15
|5.76
|1.41
|3.05
|1.35
|3.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—