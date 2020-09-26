  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
5' Гол
Морео Стефано
14'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Шиминьски
Пшемыслав
2
Дзампано
Франческо
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
45
Ардеманьи
Маттео
28
Чано
Камилло
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
4
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
28
Риччи
Самуэле
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
9
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
Фрозиноне
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

5'
0:1
Морео Стефано

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морео Стефано 1 1

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера
Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Эмполи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 4:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 3:3 Эмполи Серия A
Фрозиноне 2:4 Эмполи Серия B Эмполи 3:3 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:2 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:3 Эмполи Серия B Фрозиноне 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эмполи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
4. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Порденоне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Виртус Энтелла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Кьево 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Пескара 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Лечче 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реджина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Салернитана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Виченца Виртус 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Фрозиноне 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Брешия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Морео Стефано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Эмполи
2.25
3.17
3.81
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.10 3.50
2.18 3.10 3.60
2.15 3.08 3.78
2.22 3.17 3.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.04 6.70 1.09 2.95 1.37 2.28 1.63 1.90 1.90 1.69 2.17 1.33 3.15 1.23 3.85 1.08 6.80 1.07 7.60 1.01 13.50
7.10 1.06 6.10 1.10 2.94 1.36 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.00 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.10 1.02 15.75
3.15 1.39 2.76 1.49 2.35 1.65 1.94 1.94 1.71 2.23 1.53 2.62 1.25 4.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.73 2.11 1.35 3.15 1.08 6.80
2.53 1.52 1.72 2.12 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
2.71 1.49 2.21 1.70 1.72 2.21 1.46 2.83 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.60 2.34 1.24 4.05 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Фрозиноне 0:1 Эмполи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный