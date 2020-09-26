Фрозиноне
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Бенито Стирпе
Эмполи
0:1
5' ГолМорео Стефано
17
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морео Стефано
|1
|1
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера
Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Эмполи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эмполи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Порденоне
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Виртус Энтелла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Кьево
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Козенца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Пескара
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Лечче
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Реджина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Салернитана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Фрозиноне
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Брешия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.10
|1.04
|6.70
|1.09
|2.95
|1.37
|—
|—
|2.28
|1.63
|1.90
|1.90
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.23
|3.85
|1.08
|6.80
|1.07
|7.60
|1.01
|13.50
|7.10
|1.06
|6.10
|1.10
|2.94
|1.36
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.25
|3.78
|1.08
|6.60
|1.06
|7.10
|1.02
|15.75
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.39
|2.76
|1.49
|2.35
|1.65
|1.94
|1.94
|1.71
|2.23
|1.53
|2.62
|—
|—
|1.25
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—