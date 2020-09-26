Фрозиноне
0:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Эмполи
0:1
5' ГолМорео Стефано
21' Желтая карточкаНиколау Димитриос
29' Желтая карточкаКастанос Григорис
0:2
57' ГолЛа Мантия Андреа
17
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
5'
0:1
57'
0:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ла Мантия Андреа
|1
|1
|2.
|Морео Стефано
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастанос Григорис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Николау Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Эмполи
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера
Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Эмполи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Виченца Виртус
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Виртус Энтелла
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кьево
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пескара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Реджана 1915
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.10
|1.04
|6.70
|1.09
|3.35
|1.28
|—
|—
|2.28
|1.63
|1.90
|1.90
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.08
|6.80
|1.03
|10.00
|1.01
|13.50
|1.03
|10.00
|7.10
|1.06
|6.10
|1.10
|2.94
|1.36
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|1.25
|3.78
|1.08
|6.60
|1.06
|7.10
|1.02
|15.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.46
|1.33
|2.88
|1.45
|2.29
|1.67
|1.78
|2.11
|1.46
|2.83
|1.26
|3.98
|1.57
|2.49
|1.39
|3.12
|1.29
|3.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—