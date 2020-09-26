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Фрозиноне
0:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
5' Гол
Морео Стефано
21' Желтая карточка
Николау Димитриос
29' Желтая карточка
Кастанос Григорис
0:2
57' Гол
Ла Мантия Андреа
90'+4
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Шиминьски
Пшемыслав
2
Дзампано
Франческо
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
45
Ардеманьи
Маттео
28
Чано
Камилло
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
4
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
28
Риччи
Самуэле
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
9
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
Фрозиноне
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

5'
0:1
Морео Стефано
21'
 
Николау Димитриос
29'
Кастанос Григорис
 
57'
0:2
Ла Мантия Андреа
61'
Дионизи Федерико
Ардеманьи Маттео
 
77'
 
Samuele Damiani
Ла Мантия Андреа
77'
 
Байрами Недим
Риччи Самуэле
85'
 
Пископо Кевин
Морео Стефано

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ла Мантия Андреа 1 1
2. Морео Стефано 1 1

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Кастанос Григорис 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Николау Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 0 0 0 0 0 0
 Эмполи 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе Ливорно 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Салернитана
Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера
Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне Перуджа 0:1 Эмполи Эмполи 2:1 Пиза

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Эмполи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 4:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 3:3 Эмполи Серия A
Фрозиноне 2:4 Эмполи Серия B Эмполи 3:3 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:2 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:3 Эмполи Серия B Фрозиноне 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Фрозиноне Серия B Эмполи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
3. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Виченца Виртус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Виртус Энтелла 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кьево 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Пескара 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Асколи 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лечче 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Салернитана 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Реджана 1915 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Кастанос Григорис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Николау Димитриос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Морео Стефано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
65.00 16.00 1.02
2.15 3.08 3.78
6.76 3.43 1.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.10 1.04 6.70 1.09 3.35 1.28 2.28 1.63 1.90 1.90 1.65 2.15 1.33 3.15 1.08 7.00 1.08 6.80 1.03 10.00 1.01 13.50 1.03 10.00
7.10 1.06 6.10 1.10 2.94 1.36 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.00 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.10 1.02 15.75
3.46 1.33 2.88 1.45 2.29 1.67 1.78 2.11 1.46 2.83 1.26 3.98 1.57 2.49 1.39 3.12 1.29 3.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.73 2.11 1.40 2.80 1.08 6.80 1.02 11.00 1.02 11.00
2.53 1.52 1.72 2.12 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
2.71 1.49 2.21 1.70 1.72 2.21 1.46 2.83 1.23 4.38 1.12 6.95 1.20 4.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.60 2.34 1.24 4.05 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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