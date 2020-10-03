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СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Козенца
0' 27'
1
Бериша
Этрит
41
Дикманн
Лоренцо
5
Саламон
Бартош
23
Викари
Франческо
4
Томович
Ненад
77
Д'Аллесандро
Марко
6
Эспозито
Сальваторе
8
Валоти
Матиа
9
Палоски
Альберто
7
Миссироли
Симоне
21
Эспозито
Себастьяно
30
Фальконе
Владимиро
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
21
Бруччини
Мирко
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
7
Баэс
Хайме
10
Карретта
Мирко
6
Балули
Мохамед
СПАЛ 2013
3-4-1-2
Козенца
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Д'Аллесандро Марко 1 0
2. Саламон Бартош 1 0
3. Валоти Матиа 1 0
4. Серникола Леонардо 1 0
5. Стрефецца Габриэль 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Литтери Джанлука 1 0
2. Бруччини Мирко 1 0

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -
СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013
Козенца Последние 20 матчей: + = -
Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия
Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Венеция 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Реджана 1915 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. СПАЛ 2013 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Виртус Энтелла 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Козенца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Пескара 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Асколи 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лечче 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Реджина 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Фрозиноне 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Козенца
1.80
3.25
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.75 3.10 6.20
1.80 3.25 5.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.10 1.08 6.65 1.11 2.76 1.46 2.06 1.78 1.62 2.44 1.30 3.60 1.21 4.55 1.07 8.90 1.06 9.50 1.00 19.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
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