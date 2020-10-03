СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Паоло Мацца
Козенца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
32 Сала МаркоЗащитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Espeto
-
-
-
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сакко ИхсанНападающий
- Нападающий
-
35 Paolo Ficara
-
36 Mario Gaudio
-
33 La Verdara
-
32 Maresca
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|2.
|Саламон Бартош
|1
|0
|3.
|Валоти Матиа
|1
|0
|4.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|5.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|2.
|Бруччини Мирко
|1
|0
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: + = -СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Парма 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Лечче 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Лацио 5:1 СПАЛ 2013
Козенца Последние 20 матчей: + = -Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия
Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Венеция
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Реджана 1915
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|СПАЛ 2013
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Козенца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Пескара
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Асколи
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Лечче
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Реджина
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0