Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Рино Мерканте
Порденоне
19' Желтая карточкаДьяв Давиде
30
Ригони
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Luca MagninoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Karlo Butic
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чинелли Антонио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фаласко Никола
|1
|0
|2.
|Фольякко Алессандро
|1
|0
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус
Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:1 Альма Ювентус Фано Виченца Виртус 1:0 Равенна Триестина 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Падова
Порденоне Последние 20 матчей: + = -Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево
Последние игры между собой
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджана 1915
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Порденоне
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Козенца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Виченца Виртус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0