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Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Порденоне
0'
19' Желтая карточка
Дьяв Давиде
21'
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
16
Emanuele
Padella
23
Daniele
Cappelletti
20
Беруатто
Пьетро
11
Jari
Vandeputte
27
Понтиссо
Симоне
30
Ригони
Лука
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
9
Гори
Габриэле
1
Бинди
Джакомо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
88
Matteo
Rossetti2
13
Чиурриа
Патрик
7
Гавацци
Давиде
9
Дьяв
Давиде
Виченца Виртус
4-4-2
Порденоне
4-3-3

Ход матча

19'
 
Дьяв Давиде

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Чинелли Антонио 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Фаласко Никола 1 0
2. Фольякко Алессандро 1 0

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -
Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус
Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:1 Альма Ювентус Фано Виченца Виртус 1:0 Равенна Триестина 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Падова
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево

Последние игры между собой

Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджана 1915 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Лечче 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Венеция 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Порденоне 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Козенца 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Виченца Виртус 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Rino Mercante. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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