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Виченца Виртус
1:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
19' Желтая карточка
Дьяв Давиде
22' Желтая карточка
Брускаджин Маттео
32' Желтая карточка
Гавацци Давиде
0:1
54' Гол
Дьяв Давиде
1:1
62' Гол
Daniele Cappelletti
69' Желтая карточка
Кало Джакомо
75' Желтая карточка
Ригони Лука
75' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
75' Желтая карточка
Ригони Лука
85' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
90'
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
16
Emanuele
Padella
23
Daniele
Cappelletti
20
Беруатто
Пьетро
11
Jari
Vandeputte
27
Понтиссо
Симоне
30
Ригони
Лука
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
9
Гори
Габриэле
1
Бинди
Джакомо
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
54
Фаласко
Никола
16
Luca
Magnino
8
Кало
Джакомо
88
Matteo
Rossetti2
13
Чиурриа
Патрик
7
Гавацци
Давиде
9
Дьяв
Давиде
Виченца Виртус
4-4-2
Порденоне
4-3-3

Ход матча

19'
 
Дьяв Давиде
22'
Брускаджин Маттео
 
32'
 
Гавацци Давиде
54'
0:1
Дьяв Давиде
(Фаласко Никола)
58'
Джакомелли Стефано
Jari Vandeputte
 
58'
Alessandro Marotta
Гори Габриэле
 
62'
Daniele Cappelletti
(Ригони Лука)
1:1
63'
Simone Guerra
Меджорини Риккардо
 
67'
 
Мусёлик Себастьян
Гавацци Давиде
67'
 
Скавоне Мануэль
Чиурриа Патрик
69'
 
Кало Джакомо
75'
Ригони Лука
 
75'
 
Кампорезе Микеле
75'
Ригони Лука
 
83'
Дзонта Лорис
Дальмонте Никола
 
83'
Чинелли Антонио
Понтиссо Симоне
 
85'
 
Фольякко Алессандро
88'
 
Паза Симоне
Matteo Rossetti2

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniele Cappelletti 1 0.5
2. Ригони Лука 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 1 0.5
2. Фаласко Никола 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Ригони Лука 2 0
2. Чинелли Антонио 1 0
3. Брускаджин Маттео 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Фольякко Алессандро 2 0
2. Кампорезе Микеле 1 0
3. Гавацци Давиде 1 0
4. Фаласко Никола 1 0
5. Кало Джакомо 1 0
6. Дьяв Давиде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Виченца Виртус 0 0 0 0 100% (1) 0
 Порденоне 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: + = -
Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус
Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Модена Виченца Виртус 1:0 Карпи Фермана 0:0 Виченца Виртус Имолезе 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 ФералпиСало Судтироль 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:1 Альма Ювентус Фано Виченца Виртус 1:0 Равенна Триестина 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Падова
Порденоне Последние 20 матчей: + = -
Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне
Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца Кротоне 1:0 Порденоне Порденоне 1:0 Пиза Перуджа 1:2 Порденоне Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Трапани 3:0 Порденоне Порденоне 0:0 Венеция Читтаделла 0:2 Порденоне Порденоне 2:1 Юве Стабия Эмполи 0:1 Порденоне Порденоне 0:1 Кьево

Последние игры между собой

Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виченца Виртус 1:1 Порденоне Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджана 1915 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Лечче 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Венеция 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Порденоне 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Козенца 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Гавацци Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Брускаджин Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Rino Mercante. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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