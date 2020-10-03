Кьево
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Салернитана
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касасола Тиаго
|1
|1
|2.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Весели Фредерик
|1
|0
|2.
|Мильорини Марко
|1
|0
|3.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|4.
|Тутино Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя
Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя
Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Венеция
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Кьево
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|Салернитана
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Реджана 1915
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Виртус Энтелла
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Пескара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.50
|1.07
|6.70
|1.08
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.21
|1.67
|1.86
|1.95
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.22
|4.00
|1.08
|7.10
|1.06
|7.60
|1.01
|14.00
|8.10
|1.08
|6.60
|1.12
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.24
|4.15
|1.10
|7.40
|1.08
|8.70
|1.01
|16.25
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.40
|2.70
|1.51
|2.29
|1.68
|1.90
|1.98
|1.68
|2.28
|1.51
|2.69
|—
|—
|1.24
|4.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—