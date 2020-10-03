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  3. Италия
Кьево
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Салернитана
0' 17'
1
Секулин
Андреа
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
26
Бертаньоли
Массимо
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
23
Джорджевич
Филип
9
Фабро
Микаэль
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
3
Лопес
Вальтер
20
Купиш
Томаш
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
10
Чичерелли
Эмануэле
11
Джурич
Милан
9
Тутино
Дженнаро
Кьево
4-4-2
Салернитана
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касасола Тиаго 1 1
2. Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Весели Фредерик 1 0
2. Мильорини Марко 1 0
3. Скьявоне Андреа 1 0
4. Тутино Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 0 0 0 0 0
 Салернитана 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя
Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана
Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя
Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кьево Серия B Кьево 0:1 Салернитана Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эмполи 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Венеция 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Кьево 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5. Салернитана 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Реджана 1915 1 0 1 0 2 - 2 1
8. СПАЛ 2013 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Виртус Энтелла 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Пескара 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Асколи 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Лечче 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Салернитана
2.13
3.28
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.15 4.30
2.03 3.10 3.80
2.11 3.24 3.98
2.13 3.28 3.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.50 1.07 6.70 1.08 2.80 1.40 2.21 1.67 1.86 1.95 1.62 2.20 1.31 3.25 1.22 4.00 1.08 7.10 1.06 7.60 1.01 14.00
8.10 1.08 6.60 1.12 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.27 1.36 3.20 1.24 4.15 1.10 7.40 1.08 8.70 1.01 16.25
3.09 1.40 2.70 1.51 2.29 1.68 1.90 1.98 1.68 2.28 1.51 2.69 1.24 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.72 2.12 1.31 3.15 1.08 6.90 1.05 8.50
2.53 1.52 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
2.72 1.49 2.22 1.70 1.73 2.20 1.46 2.82 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.80
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Кьево 0:0 Салернитана онлайн

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