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  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
1:2
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
20' Желтая карточка
Могос Василе
20' Желтая карточка
Лопес Вальтер
1:0
24' Гол
Могос Василе
1:1
34' Гол
Тутино Дженнаро
1:2
64' Гол
Джурич Милан
90' Желтая карточка
Риджионе Микеле
90' Желтая карточка
Айя Рамзи
90' Красная карточка
Оби Джоэл
90'+7
1
Секулин
Андреа
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
5
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
26
Бертаньоли
Массимо
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
23
Джорджевич
Филип
9
Фабро
Микаэль
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
3
Лопес
Вальтер
20
Купиш
Томаш
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
10
Чичерелли
Эмануэле
11
Джурич
Милан
9
Тутино
Дженнаро
Кьево
4-4-2
Салернитана
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Могос Василе 1 0.5
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джурич Милан 1 0.5
2. Тутино Дженнаро 1 0.5
3. Касасола Тиаго 1 0.5
4. Лопес Вальтер 0 0
5. Ди Таккио Франческо 0 0
6. Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 0 1
2. Риджионе Микеле 1 0
3. Пальмьеро Лука 1 0
4. Могос Василе 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Лопес Вальтер 1 0
2. Айя Рамзи 1 0
3. Весели Фредерик 1 0
4. Мильорини Марко 1 0
5. Скьявоне Андреа 1 0
6. Тутино Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 100% (1) 0 0 0 0
 Салернитана 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: + = -
Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя
Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана
Салернитана Последние 20 матчей: + = -
Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя
Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Кьево 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кьево Серия B Кьево 0:1 Салернитана Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Венеция 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Реджана 1915 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. СПАЛ 2013 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Виртус Энтелла 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Козенца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Пескара 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Асколи 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лечче 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Реджина 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Фрозиноне 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Могос Василе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Лопес Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Могос Василе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
23.00 4.10 1.27
2.11 3.24 3.98
2.63 1.97 6.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 6.70 1.08 2.35 1.55 2.21 1.67 1.86 1.95 2.55 1.47 1.31 3.25 1.50 2.48 1.08 7.10 1.04 9.00 1.01 14.00 1.02 11.00
8.10 1.08 6.60 1.12 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.27 1.36 3.20 1.24 4.15 1.10 7.40 1.08 8.70 1.01 16.25
6.19 1.14 2.70 1.51 2.29 1.68 2.99 1.42 2.39 1.62 1.99 1.89 1.57 2.49 1.39 3.13 1.28 3.86 1.15 5.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 1.72 2.12 1.15 5.00 1.08 6.90 1.23 3.90
2.53 1.52 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
2.72 1.49 2.22 1.70 1.73 2.20 1.46 2.82 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Кьево 1:2 Салернитана онлайн

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