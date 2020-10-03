Кьево
1:2
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Салернитана
20' Желтая карточкаМогос Василе
20' Желтая карточкаЛопес Вальтер
1:0
24' ГолМогос Василе
1:1
34' ГолТутино Дженнаро
1:2
64' ГолДжурич Милан
90' Желтая карточкаРиджионе Микеле
90' Желтая карточкаАйя Рамзи
90' Красная карточкаОби Джоэл
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
20'
20'
24'
1:0
34'
64'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Могос Василе
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джурич Милан
|1
|0.5
|2.
|Тутино Дженнаро
|1
|0.5
|3.
|Касасола Тиаго
|1
|0.5
|4.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|5.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|6.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|0
|1
|2.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|3.
|Пальмьеро Лука
|1
|0
|4.
|Могос Василе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лопес Вальтер
|1
|0
|2.
|Айя Рамзи
|1
|0
|3.
|Весели Фредерик
|1
|0
|4.
|Мильорини Марко
|1
|0
|5.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|6.
|Тутино Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Салернитана
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: + = -Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя
Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево Кьево 1:1 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Кьево Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана
Салернитана Последние 20 матчей: + = -Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя
Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Фрозиноне 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Ливорно Кьево 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Трапани Беневенто 1:1 Салернитана
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Венеция
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Реджана 1915
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|СПАЛ 2013
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Козенца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Пескара
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Асколи
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Лечче
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Реджина
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.11
|6.70
|1.08
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.21
|1.67
|1.86
|1.95
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.08
|7.10
|1.04
|9.00
|1.01
|14.00
|1.02
|11.00
|8.10
|1.08
|6.60
|1.12
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.24
|4.15
|—
|—
|1.10
|7.40
|1.08
|8.70
|1.01
|16.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.19
|1.14
|2.70
|1.51
|2.29
|1.68
|2.99
|1.42
|2.39
|1.62
|1.99
|1.89
|1.57
|2.49
|1.39
|3.13
|1.28
|3.86
|1.15
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—