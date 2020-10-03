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  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Фрозиноне
0' 24'
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
24
Бокалон
Риккардо
10
Араму
Маттиа
9
Капелло
Алессандро
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
4
Курадо
Маркос
25
Шиминьски
Пшемыслав
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
30
Пажишек
Пётр
28
Чано
Камилло
Венеция
4-3-3
Фрозиноне
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 1 (1) 0.5
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Модоло Марко 1 0
2. Ди Мариано Франческо 1 0
3. Форте Франческо 1 0
4. Тогордо Антони 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Кастанос Григорис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 0 100% (1) 0 0 0
 Фрозиноне 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция
Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома
Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Венеция 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Венеция Серия B Фрозиноне 2:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Венеция 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Реджана 1915 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. СПАЛ 2013 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Виртус Энтелла 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Козенца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Пескара 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Асколи 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лечче 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Реджина 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Фрозиноне 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Фрозиноне
3.23
2.96
2.76
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 2.85 2.65
3.05 2.60 2.55
3.06 2.77 2.76
3.23 2.76 2.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.13 5.70 1.12 2.31 1.57 2.02 1.80 1.73 2.10 1.42 2.75 1.25 3.70 1.14 5.20 1.06 8.20 1.03 10.00 0.00 16.00
6.25 1.13 5.05 1.18 2.66 1.49 1.98 1.85 1.58 2.53 1.27 3.84 1.23 4.30 1.07 8.80 1.06 9.70 1.01 18.50
5.73 1.15 2.83 1.46 2.26 1.68 1.97 1.92 1.65 2.32 1.49 2.73 1.38 3.15 1.45 2.90 1.20 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 1.59 2.37 1.14 5.20 1.06 8.10 1.04 9.00
2.26 1.64 1.56 2.43 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.68 2.27 1.41 3.04 1.15 5.96 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.51 2.50 1.17 4.70
3.12 1.36 2.09 1.73 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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