Венеция
0:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Фрозиноне
33' Желтая карточкаМале Юссеф
39' Желтая карточкаСальви Алессандро
44' Желтая карточкаМодоло Марко
0:1
58' ГолНовакович Андрия
0:2
71' ГолШиминьски Пшемыслав
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
33'
44'
58'
0:1
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 26
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Араму Маттиа
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.5
|2.
|Новакович Андрия
|1
|0.5
|3.
|Роден Маркус
|0
|0
|4.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Модоло Марко
|2
|0
|2.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|3.
|Форте Франческо
|1
|0
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0
|5.
|Тогордо Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|2.
|Кастанос Григорис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: + = -Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция
Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома
Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджана 1915
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Порденоне
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Козенца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Виченца Виртус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.15
|1.33
|—
|—
|5.70
|1.12
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.02
|1.80
|1.73
|2.10
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.25
|3.70
|1.03
|10.00
|1.06
|8.20
|1.03
|10.00
|0.00
|16.00
|6.25
|1.13
|—
|—
|5.05
|1.18
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.53
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.23
|4.30
|1.07
|8.80
|1.06
|9.70
|1.01
|18.50
|3.27
|1.36
|2.75
|1.48
|2.22
|1.71
|1.77
|2.13
|2.25
|1.69
|1.88
|2.00
|1.48
|2.74
|1.33
|3.43
|1.25
|4.13
|1.13
|6.36
|—
|—
|1.20
|4.77
|—
|—
|—
|—
|—
|—