  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
0:2
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
33' Желтая карточка
Мале Юссеф
39' Желтая карточка
Сальви Алессандро
44' Желтая карточка
Модоло Марко
0:1
58' Гол
Новакович Андрия
0:2
71' Гол
Шиминьски Пшемыслав
90'+4
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
9
Капелло
Алессандро
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Курадо
Маркос
2
Сальви
Алессандро
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
7
Роден
Маркус
30
Пажишек
Пётр
28
Чано
Камилло
Венеция
4-3-1-2
Фрозиноне
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Араму Маттиа 1 (1) 0.5
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиминьски Пшемыслав 1 0.5
2. Новакович Андрия 1 0.5
3. Роден Маркус 0 0
4. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Модоло Марко 2 0
2. Ди Мариано Франческо 1 0
3. Форте Франческо 1 0
4. Мале Юссеф 1 0
5. Тогордо Антони 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Сальви Алессандро 1 0
2. Кастанос Григорис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 0 100% (1) 0 0 0
 Фрозиноне 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: + = -
Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция
Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне Салернитана 2:0 Венеция Венеция 1:1 Козенца Пиза 1:2 Венеция Венеция 2:2 Виртус Энтелла Венеция 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома
Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя Кьево 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Читтаделла Трапани 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Кремонезе

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Венеция 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Венеция Серия B Фрозиноне 2:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджана 1915 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Лечче 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Венеция 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Порденоне 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Козенца 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Виченца Виртус 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Модоло Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Мале Юссеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 2.35 3.30
14.00 3.70 1.35
3.06 2.77 2.76
14.46 4.10 1.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.15 1.33 5.70 1.12 2.42 1.52 2.02 1.80 1.73 2.10 1.45 2.62 1.25 3.70 1.03 10.00 1.06 8.20 1.03 10.00 0.00 16.00
6.25 1.13 5.05 1.18 2.66 1.49 1.98 1.85 1.58 2.53 1.27 3.84 1.23 4.30 1.07 8.80 1.06 9.70 1.01 18.50
3.27 1.36 2.75 1.48 2.22 1.71 1.77 2.13 2.25 1.69 1.88 2.00 1.48 2.74 1.33 3.43 1.25 4.13 1.13 6.36 1.20 4.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.15 5.00 1.59 2.37 1.14 5.20 1.06 8.10 1.04 9.00
2.26 1.64 1.56 2.43 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.68 2.27 1.41 3.04 1.15 5.96 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.51 2.50 1.17 4.70
3.12 1.36 2.09 1.73 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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