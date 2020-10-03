Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Реджана 1915
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Айети АрлиндПолузащитник
- Нападающий
-
26 Niko KirwanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Riccardo Martinelli
|1
|0.5
|2.
|Маццокки Симоне
|1
|0.5
|3.
|Igor Radrezza
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|1
|0
|3.
|Брешанини Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Riccardo Martinelli
|1
|0
|2.
|Igor Radrezza
|1
|0
|3.
|Дзампано Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Реджана 1915
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Реджана 1915 Последние 20 матчей: + = -Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 1:0 Бари
Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Пьяченца Фермана 1:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Вис Пезаро ФК Чезена 0:0 Реджана 1915
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Венеция
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Реджана 1915
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|СПАЛ 2013
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Козенца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Пескара
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Асколи
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Лечче
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Реджина
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0