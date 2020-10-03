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Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Реджана 1915
0' 27'
24
Борра
Даниеле
17
Де
Коль
Филиппо
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
33
Брешанини
Марко
23
Паолуччи
Андреа
8
Крими
Марко
19
Брунори
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
38
Морозини
Леонардо
13
Черофолини
Микеле
5
Росси
Фаусто
19
Marcos
Espeche
3
Riccardo
Martinelli
7
Дзампано
Джузеппе
38
Мураторе
Симоне
21
Igor
Radrezza
93
Айети
Арлинд
9
Luca
Zamparo
26
Niko
Kirwan
10
Маццокки
Симоне
Виртус Энтелла
4-3-3
Реджана 1915
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Реджана 1915
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Riccardo Martinelli 1 0.5
2. Маццокки Симоне 1 0.5
3. Igor Radrezza 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Де Лука Джузеппе 1 0
2. Паолуччи Андреа 1 0
3. Брешанини Марко 1 0
Реджана 1915
# Игрок      
1. Riccardo Martinelli 1 0
2. Igor Radrezza 1 0
3. Дзампано Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 0 0 0 0
Реджана 1915 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: + = -
Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара
Реджана 1915 Последние 20 матчей: + = -
Реджана 1915 2:2 Монополи Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 1:0 Бари
Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Пьяченца Фермана 1:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Вис Пезаро ФК Чезена 0:0 Реджана 1915
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Венеция 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Реджана 1915 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. СПАЛ 2013 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Виртус Энтелла 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Козенца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Пескара 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Асколи 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лечче 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Реджина 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Фрозиноне 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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