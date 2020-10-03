  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
3:1
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
17' Желтая карточка
Росси Марко II
0:0
18' Не забитый пенальти
Галано Кристиан
1:0
23' Гол
Льотти Даниэле
2:0
27' Гол
Льотти Даниэле
31' Желтая карточка
Белломо Никола
32' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
3:0
44' Гол
Менез Жереми
3:1
70' Гол
Майстро Фабио
90'+6
12
Плиццари
Алессандро
6
Giuseppe
Loiacono
31
Гаспаретто
Даниэле
13
Росси
Марко
II
14
Роландо
Габриэле
8
Кризетиг
Лоренцо
15
Nicolo
Bianchi
94
Льотти
Даниэле
10
Белломо
Никола
19
German
Denis
III
7
Менез
Жереми
1
Фиорилло
Винченцо
2
Белланова
Рауль
5
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
44
Ярошински
Павел
31
Бузеллато
Массимилиано
10
Вальдифиори
Мирко
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
37
Майстро
Фабио
77
Сетер
Дамир
Реджина
3-4-1-2
Пескара
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менез Жереми 2 1
2. Льотти Даниэле 2 1
3. Фати Рикардо 0 0
4. Кризетиг Лоренцо 0 0
5. Nicolo Bianchi 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 1 0.5

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Росси Марко II 2 0
2. Белломо Никола 1 0
3. Giuseppe Loiacono 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Мемушай Ледиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Пескара 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: + = -
Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина
Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина Сикула Леонцио 1:2 Реджина Реджина 1:0 Витербезе Терамо 0:3 Реджина Реджина 4:1 Ренде Риети 0:3 Реджина Реджина 2:0 Казертана
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара
Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара

Последние игры между собой

Реджина: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Пескара 2:2 Реджина Серия B Реджина 2:3 Пескара Серия B Пескара 0:2 Реджина Серия B Реджина 4:2 Пескара Серия B
Пескара 0:0 Реджина Серия B Реджина 1:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджана 1915 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Лечче 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Венеция 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Порденоне 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Козенца 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Виченца Виртус 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.07 9.20 29.00
2.02 3.22 4.15
1.41 4.83 8.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
5.90 1.10 6.50 1.10 2.25 1.60 2.21 1.67 1.85 1.95 4.20 1.20 1.31 3.25 2.35 1.55 1.07 7.10 1.27 3.55 1.01 14.50 1.03 10.00 1.02 11.00
8.10 1.08 6.55 1.12 2.83 1.44 2.23 1.67 1.67 2.33 1.31 3.52 1.22 4.40 1.09 8.00 1.07 8.90 1.01 17.25
6.09 1.14 2.46 1.58 2.09 1.80 2.95 1.43 2.33 1.65 2.02 1.86 1.69 2.24 1.51 2.66 2.08 1.81 1.72 2.19 1.37 3.24 1.75 2.16 1.20 4.83 1.47 2.78 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.68 2.18 1.12 5.55 1.07 7.20 1.15 5.00
2.53 1.52 1.73 2.11 1.33 3.32 1.09 7.50 1.07 8.90
2.44 1.59 2.00 1.88 1.54 2.56 1.36 3.29 1.69 2.24 1.42 2.97 1.15 5.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.60 1.53 2.39 1.19 4.40
3.26 1.34 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Реджина 3:1 Пескара онлайн

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