Реджина
3:1
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Пескара
17' Желтая карточкаРосси Марко II
0:0
18' Не забитый пенальтиГалано Кристиан
1:0
23' ГолЛьотти Даниэле
2:0
27' ГолЛьотти Даниэле
31' Желтая карточкаБелломо Никола
32' Желтая карточкаМемушай Ледиан
3:0
44' ГолМенез Жереми
3:1
70' ГолМайстро Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Фати РикардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
-
11 Мастоур АкимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Domenico Toscano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
Ход матча
17'
18'
0:0
23'
1:0
27'
2:0
31'
32'
44'
3:0
70'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Менез Жереми
|2
|1
|2.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|3.
|Фати Рикардо
|0
|0
|4.
|Кризетиг Лоренцо
|0
|0
|5.
|Nicolo Bianchi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майстро Фабио
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росси Марко II
|2
|0
|2.
|Белломо Никола
|1
|0
|3.
|Giuseppe Loiacono
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Пескара
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: + = -Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина
Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина Реджина 1:0 Тернана Вибонезе 0:1 Реджина Реджина 1:1 Бари Реджина 1:2 Виртус Франкавилла Бишелье 1:2 Реджина Кавезе 3:0 Реджина Сикула Леонцио 1:2 Реджина Реджина 1:0 Витербезе Терамо 0:3 Реджина Реджина 4:1 Ренде Риети 0:3 Реджина Реджина 2:0 Казертана
Пескара Последние 20 матчей: + = -Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара
Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара Пескара 3:1 Юве Стабия Беневенто 4:0 Пескара Специя 2:0 Пескара Пескара 2:1 Асколи Кротоне 4:1 Пескара
Последние игры между собой
Реджина: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджана 1915
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Порденоне
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Козенца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Виченца Виртус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|5.90
|1.10
|6.50
|1.10
|2.25
|1.60
|—
|—
|2.21
|1.67
|1.85
|1.95
|4.20
|1.20
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.07
|7.10
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.01
|14.50
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|8.10
|1.08
|6.55
|1.12
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.23
|1.67
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.09
|8.00
|—
|—
|1.07
|8.90
|—
|—
|1.01
|17.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.09
|1.14
|2.46
|1.58
|2.09
|1.80
|2.95
|1.43
|2.33
|1.65
|2.02
|1.86
|1.69
|2.24
|1.51
|2.66
|2.08
|1.81
|1.72
|2.19
|1.37
|3.24
|1.75
|2.16
|1.20
|4.83
|1.47
|2.78
|—
|—
|1.13
|6.58
|—
|—