Эмполи
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Карло Кастеллани
Монца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.5
|2.
|Морео Стефано
|1
|0.5
|3.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Николау Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марич Мирко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе
Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне
Монца Последние 20 матчей: + = -Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца
Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца Монца 3:0 Джиана Эрминио Ольбия 0:3 Монца Монца 2:0 Алессандрия Пистойезе 0:1 Монца
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Венеция
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Монца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Реджана 1915
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|СПАЛ 2013
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Козенца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Пескара
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Асколи
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Лечче
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Реджина
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Порденоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Фрозиноне
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.09
|7.10
|1.08
|2.55
|1.47
|—
|—
|2.40
|1.57
|1.97
|1.83
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.18
|4.50
|1.10
|6.30
|1.04
|9.00
|1.01
|12.50
|1.01
|12.60
|8.40
|1.08
|7.10
|1.10
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.30
|3.60
|1.12
|6.40
|1.10
|7.40
|1.02
|14.00
|—
|—
|6.80
|1.12
|—
|—
|2.57
|1.54
|2.23
|1.70
|1.88
|1.99
|1.64
|2.35
|1.50
|2.71
|1.53
|2.60
|1.43
|2.98
|1.16
|5.63
|—
|—
|1.10
|7.83
|—
|—
|—
|—