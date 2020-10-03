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  3. Италия
Эмполи
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Монца
0' 28'
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
28
Риччи
Самуэле
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
10
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
1
Ламанна
Эугенио
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
31
Сампиризи
Марио
21
Marco
Armellino
8
Барберис
Андреа
28
Колпани
Андреа
99
Мачин
Хосе
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
Эмполи
4-4-2
Монца
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ла Мантия Андреа 1 0.5
2. Морео Стефано 1 0.5
3. Терзич Алекса 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Николау Димитриос 1 0
Монца
# Игрок      
1. Марич Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Монца 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе
Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне
Монца Последние 20 матчей: + = -
Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца
Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца Монца 3:0 Джиана Эрминио Ольбия 0:3 Монца Монца 2:0 Алессандрия Пистойезе 0:1 Монца
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Венеция 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Реджана 1915 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. СПАЛ 2013 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Виртус Энтелла 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Козенца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Пескара 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Асколи 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лечче 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Реджина 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Фрозиноне 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Монца
3.65
3.23
2.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.25 3.15 2.35
3.30 2.90 2.31
3.22 3.14 2.39
3.69 2.96 2.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.09 7.10 1.08 2.55 1.47 2.40 1.57 1.97 1.83 1.52 2.42 1.37 2.95 1.18 4.50 1.10 6.30 1.04 9.00 1.01 12.50 1.01 12.60
8.40 1.08 7.10 1.10 3.18 1.36 2.41 1.58 1.79 2.13 1.42 2.91 1.30 3.60 1.12 6.40 1.10 7.40 1.02 14.00
6.80 1.12 2.57 1.54 2.23 1.70 1.88 1.99 1.64 2.35 1.50 2.71 1.53 2.60 1.43 2.98 1.16 5.63 1.10 7.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.80 1.77 2.05 1.15 5.00 1.09 6.60 1.07 7.50
2.62 1.49 1.78 2.04 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 8.00
1.72 2.19 1.45 2.88 1.17 5.39 1.40 3.09 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.60 1.29 2.53 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Эмполи 0:0 Монца онлайн

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