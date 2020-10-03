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  3. Италия
Эмполи
0:0
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
49' Желтая карточка
Барберис Андреа
84' Желтая карточка
Штулац Лео
90'+3
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
28
Риччи
Самуэле
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
10
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
1
Ламанна
Эугенио
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
31
Сампиризи
Марио
21
Marco
Armellino
8
Барберис
Андреа
28
Колпани
Андреа
99
Мачин
Хосе
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
Эмполи
4-3-1-2
Монца
4-3-1-2

Ход матча

49'
 
Барберис Андреа
59'
Хаас Николас
Риччи Самуэле
 
68'
 
Барилла Антонино
Колпани Андреа
68'
 
Фраттези Давиде
Marco Armellino
72'
Samuele Damiani
Бандинелли Филиппо
 
75'
 
Марич Мирко
Гюткьяр Кристиан
79'
 
Боатенг Кевин-Принс
Мачин Хосе
80'
 
Mattia Finotto
Мота Дани
84'
Штулац Лео
 
88'
Байрами Недим
Морео Стефано
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ла Мантия Андреа 1 0.5
2. Морео Стефано 1 0.5
3. Терзич Алекса 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Штулац Лео 1 0
2. Николау Димитриос 1 0
Монца
# Игрок      
1. Барберис Андреа 1 0
2. Марич Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Монца 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе
Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Трапани Кремонезе 2:3 Эмполи Эмполи 0:1 Порденоне
Монца Последние 20 матчей: + = -
Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца
Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет) Сиена 2:2 Монца Монца 4:0 Лечче Про Верчелли 1:2 Монца Монца 2:0 Про Патрия Монца 1:1 Комо Новара 0:3 Монца Вердер 2:2 Монца Понтедера 2:2 Монца Монца 3:0 Джиана Эрминио Ольбия 0:3 Монца Монца 2:0 Алессандрия Пистойезе 0:1 Монца
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджана 1915 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Лечче 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Венеция 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
10. СПАЛ 2013 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Порденоне 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Козенца 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Виченца Виртус 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 2.50 2.70
9.20 1.25 5.90
3.22 3.14 2.39
5.46 1.85 3.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.27 3.55 7.10 1.08 1.30 3.30 2.40 1.57 1.97 1.83 1.05 8.50 1.37 2.95 1.03 10.00 1.10 6.30 1.04 9.00 1.01 12.50 1.01 12.60
8.40 1.08 7.10 1.10 3.18 1.36 2.41 1.58 1.79 2.13 1.42 2.91 1.30 3.60 1.12 6.40 1.10 7.40 1.02 14.00
2.19 1.72 1.83 2.06 1.45 2.88 1.31 3.59 1.24 4.29 1.39 3.14 1.88 1.99 1.64 2.35 1.14 6.07 1.53 2.60 1.43 2.98 1.16 5.63 1.10 7.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.15 5.00 1.77 2.05 1.15 5.00 1.09 6.60 1.07 7.50
2.62 1.49 1.78 2.04 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 8.00
1.72 2.19 1.45 2.88 1.17 5.39 1.40 3.09 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.60 1.29 2.53 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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