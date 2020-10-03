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Асколи
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Лечче
0' 29'
Асколи
4-3-3
Лечче
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кавион Микеле 1 0.5
2. Бюхель Марсель 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Петруччи Давиде 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 1 0
2. Жута Леонард 1 0
3. Петриччоне Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 100% (1) 0 0 0 0 0
 Лечче 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи
Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи
ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория Ювентус 4:0 Лечче Лечче 1:4 Милан Лечче 2:7 Аталанта Рома 4:0 Лечче

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Лечче: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Лечче 7:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Лечче Серия B Асколи 2:2 Лечче Кубок Лечче 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе
Асколи 2:5 Лечче Про Прима Дивизионе Асколи 1:2 Лечче Серия B Лечче 0:0 Асколи Серия B Асколи 2:1 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Венеция 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Читтаделла 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Монца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Реджана 1915 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. СПАЛ 2013 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Виртус Энтелла 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Козенца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Пескара 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Асколи 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лечче 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Реджина 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Пиза 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Порденоне 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Брешия 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Фрозиноне 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Лечче
3.66
3.24
2.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.40 3.15 2.25
3.30 2.90 2.31
3.22 3.24 2.31
3.66 2.96 2.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.09 8.00 1.06 2.55 1.48 2.65 1.48 2.12 1.72 1.50 2.48 1.45 2.65 1.17 4.70 1.13 5.50 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00
9.50 1.06 8.10 1.08 3.38 1.33 2.60 1.51 1.88 2.02 1.48 2.69 1.33 3.36 1.14 5.90 1.11 6.75 1.03 12.75
6.67 1.12 2.52 1.56 2.19 1.72 1.85 2.02 1.62 2.38 1.48 2.74 1.60 2.43 1.48 2.79 1.16 5.67 1.11 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 1.89 1.91 1.15 5.00 1.11 5.90 1.07 7.50
2.79 1.44 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.75 2.15 1.46 2.83 1.17 5.27 1.43 2.92 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
3.76 1.27 2.68 1.47 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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