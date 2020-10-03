Асколи
0:2
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Лечче
42' Желтая карточкаХендерсон Лиам
0:1
54' ГолМанкозу Марко
63' Желтая карточкаЛучиони Фабио
0:2
66' ГолХендерсон Лиам
88' Желтая карточкаКорбо Габриэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
30 Dario Saric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сини СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
88 Dean Lico
-
Главный тренер: Valerio Bertotto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Joakim Milli
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
42'
54'
63'
66'
0:2
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кавион Микеле
|1
|0.5
|2.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.5
|2.
|Манкозу Марко
|1
|0.5
|3.
|Кода Массимо
|0
|0
|4.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|2.
|Корбо Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|2.
|Кальдерони Марко
|1
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|1
|0
|4.
|Жута Леонард
|1
|0
|5.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Лечче
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: + = -Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи
Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана Козенца 0:1 Асколи Асколи 1:1 Кротоне Венеция 2:1 Асколи Асколи 0:1 Перуджа Асколи 1:3 Кремонезе Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи
Лечче Последние 20 матчей: + = -Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Лечче: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджана 1915
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Читтаделла
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Порденоне
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Козенца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брешия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Виченца Виртус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.50
|1.27
|—
|—
|8.00
|1.06
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.65
|1.48
|2.12
|1.72
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.45
|2.65
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.13
|5.50
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|9.50
|1.06
|—
|—
|8.10
|1.08
|—
|—
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.14
|5.90
|1.11
|6.75
|1.03
|12.75
|—
|—
|3.29
|1.36
|2.76
|1.48
|2.23
|1.70
|1.78
|2.11
|1.56
|2.52
|1.38
|3.17
|1.85
|2.02
|1.62
|2.38
|2.15
|1.75
|1.81
|2.07
|1.46
|2.82
|1.33
|3.45
|1.25
|4.08
|—
|—
|1.11
|7.18
|—
|—
|—
|—