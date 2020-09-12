Гранада
2:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Атлетик Б
10' Желтая карточкаЭррера Янгель
15' Желтая карточкаJon Morcillo
45' Желтая карточкаСанчес Герман
1:0
49' ГолЭррера Янгель
52' Желтая карточкаИньиго Мартинес
2:0
53' ГолМилья Луис
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
21
Капа
Андер
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
32
Jon
Morcillo
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
32 Jon MorcilloПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
28 Oier Zarraga
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
15'
45'
49'
1:0
52'
53'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милья Луис
|1
|1
|2.
|Эррера Янгель
|1
|1
|3.
|Монторо Анхель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|1
|0
|2.
|Эррера Янгель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|2.
|Jon Morcillo
|1
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б
Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б
Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна
Последние игры между собой
Гранада: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Атлетик Б 3:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эйбар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уэска
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетик Б
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5.95
|1.14
|—
|—
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.44
|3.24
|—
|—
|1.16
|5.45
|1.12
|6.45
|1.03
|13.50
|1.02
|14.50
|2.51
|1.58
|2.07
|1.83
|1.62
|2.41
|1.41
|3.06
|1.63
|2.39
|1.44
|2.95
|1.54
|2.60
|1.51
|2.71
|1.79
|2.12
|1.49
|2.76
|1.20
|4.95
|1.13
|6.83
|—
|—
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