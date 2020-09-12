Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Гранада

47' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Санчес Герман получил желтую карточку от судьи

44' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

38' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Гранада

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

27' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Эррера Янгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Силва Руи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Гранада

18' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

17' Удар от ворот произведет Гранада

15' Jon Morcillo получил желтую карточку от судьи

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Гранада

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Гранада

5' Jon Morcillo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Удар от ворот произведет Гранада

3' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Гранада начинает с центра поля