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  3. Испания
Гранада
2:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Атлетик Б
0'
10' Желтая карточка
Эррера Янгель
15' Желтая карточка
Jon Morcillo
45' Желтая карточка
Санчес Герман
1:0
49' Гол
Эррера Янгель
52' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
2:0
53' Гол
Милья Луис
69'
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
11
Мачис
Дарвин
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
10
Муньяин
Икер
32
Jon
Morcillo
22
Гарсия
Рауль
Гранада
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

10'
Эррера Янгель
 
15'
 
Jon Morcillo
45'
Санчес Герман
 
49'
Эррера Янгель
(Монторо Анхель)
1:0
52'
 
Иньиго Мартинес
53'
Милья Луис
2:0
56'
 
Лопес Унаи
Весга Микель
56'
 
Уильямс Иньяки
Капа Андер
63'
Вико Федерико
Мачис Дарвин
 
63'
Гоналон Максим
Монторо Анхель
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милья Луис 1 1
2. Эррера Янгель 1 1
3. Монторо Анхель 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 1 0
2. Эррера Янгель 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 1 0
2. Jon Morcillo 1 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б
Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б
Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна

Последние игры между собой

Гранада: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Гранада 4:0 Атлетик Б Ла Лига Гранада 2:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Гранада Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Гранада Ла Лига
Атлетик Б 3:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетик Б 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Атлетик Б
4.20
3.06
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гранада 2:0 Атлетик Б онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.65 2.25 3.00
2.73 3.06 3.24
4.20 2.01 3.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
5.95 1.14 4.40 1.22 2.24 1.67 1.66 2.25 1.44 3.24 1.16 5.45 1.12 6.45 1.03 13.50 1.02 14.50
2.51 1.58 2.07 1.83 1.62 2.41 1.41 3.06 1.63 2.39 1.44 2.95 1.54 2.60 1.51 2.71 1.79 2.12 1.49 2.76 1.20 4.95 1.13 6.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.67 1.45 2.75 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.25
1.38 3.15 1.21 4.65 1.29 3.79 1.30 3.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
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