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  3. Испания
Гранада
2:0
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
10' Желтая карточка
Эррера Янгель
15' Желтая карточка
Jon Morcillo
45' Желтая карточка
Санчес Герман
1:0
49' Гол
Эррера Янгель
52' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
2:0
53' Гол
Милья Луис
72' Желтая карточка
Лопес Унаи
84' Желтая карточка
Йерай Альварес
90' Желтая карточка
Гоналон Максим
90'+7
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
9
Сольдадо
Роберто
11
Мачис
Дарвин
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
10
Муньяин
Икер
32
Jon
Morcillo
22
Гарсия
Рауль
Гранада
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

10'
Эррера Янгель
 
15'
 
Jon Morcillo
45'
Санчес Герман
 
49'
Эррера Янгель
(Монторо Анхель)
1:0
52'
 
Иньиго Мартинес
53'
Милья Луис
2:0
56'
 
Лопес Унаи
Весга Микель
56'
 
Уильямс Иньяки
Капа Андер
63'
Вико Федерико
Мачис Дарвин
 
63'
Гоналон Максим
Монторо Анхель
 
72'
 
Лопес Унаи
72'
 
Вильялибре Асьер
Гарсия Рауль
72'
 
Сансет Ойян
Муньяин Икер
80'
Кенеди Роберт
Эррера Янгель
 
80'
Азиз Рамон
Сольдадо Роберто
 
80'
 
Венседор Унай
Гарсия Дани
84'
 
Йерай Альварес
89'
Виктор Диаз
Милья Луис
 
90'
Гоналон Максим
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милья Луис 1 1
2. Эррера Янгель 1 1
3. Монторо Анхель 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 1 0
2. Эррера Янгель 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 1 0
2. Лопес Унаи 1 0
3. Jon Morcillo 1 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б
Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б
Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна

Последние игры между собой

Гранада: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Гранада 4:0 Атлетик Б Ла Лига Гранада 2:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Гранада Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Гранада Ла Лига
Атлетик Б 3:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кадис 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетик Б 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.73 3.06 3.24
4.20 2.01 3.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
5.95 1.14 4.40 1.22 2.24 1.67 1.66 2.25 1.44 3.24 1.16 5.45 1.12 6.45 1.03 13.50 1.02 14.50
2.51 1.58 2.07 1.83 1.62 2.41 1.41 3.06 1.63 2.39 1.44 2.95 1.54 2.60 1.51 2.71 1.14 5.95 1.49 2.76 1.20 4.95 1.13 6.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.67 1.45 2.75 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.25
1.38 3.15 1.21 4.65 1.29 3.79 1.30 3.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
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