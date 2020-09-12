Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Удар от ворот произведет Гранада

95' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Гоналон Максим получил желтую карточку от судьи

91' Удар от ворот произведет Гранада

91' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Ох, красивый был бы гол! Уильямс Иньяки пробил с лета в перекладину!

75' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Вильялибре Асьер

72' Лопес Унаи получил желтую карточку от судьи

72' Удар от ворот произведет Гранада

72' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Хорошую попытку сделал Муньяин Икер . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Де Маркос Оскар нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

61' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

57' Атлетик Б делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

55' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Г О О О О Л - Милья Луис забивает!

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Иньиго Мартинес получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи

52' Сольдадо Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Иньиго Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Иньиго Мартинес взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Гранада