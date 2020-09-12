Гранада
2:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Атлетик Б
10' Желтая карточкаЭррера Янгель
15' Желтая карточкаJon Morcillo
45' Желтая карточкаСанчес Герман
1:0
49' ГолЭррера Янгель
52' Желтая карточкаИньиго Мартинес
2:0
53' ГолМилья Луис
72' Желтая карточкаЛопес Унаи
84' Желтая карточкаЙерай Альварес
90' Желтая карточкаГоналон Максим
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
21
Капа
Андер
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
32
Jon
Morcillo
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
32 Jon MorcilloПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
28 Oier Zarraga
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
15'
45'
49'
1:0
52'
53'
2:0
72'
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милья Луис
|1
|1
|2.
|Эррера Янгель
|1
|1
|3.
|Монторо Анхель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|1
|0
|2.
|Эррера Янгель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|2.
|Лопес Унаи
|1
|0
|3.
|Jon Morcillo
|1
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б
Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б
Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна
Последние игры между собой
Гранада: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Атлетик Б 3:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эйбар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уэска
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетик Б
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5.95
|1.14
|—
|—
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.44
|3.24
|—
|—
|1.16
|5.45
|1.12
|6.45
|1.03
|13.50
|1.02
|14.50
|2.51
|1.58
|2.07
|1.83
|1.62
|2.41
|1.41
|3.06
|1.63
|2.39
|1.44
|2.95
|1.54
|2.60
|1.51
|2.71
|1.14
|5.95
|1.49
|2.76
|1.20
|4.95
|1.13
|6.83
|—
|—
|—
|—