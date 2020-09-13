Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эдгар Мендес из команды Алавес

48' Каналес Серхио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

46' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Алавес

42' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Батталья Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Алавес

38' Каналес Серхио из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

38' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Удар от ворот произведет Алавес

34' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гидо Родригес

29' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Бетис

27' Удар от ворот произведет Бетис

27' Дуарте Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Алавес

25' Каналес Серхио из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Риоха Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Батталья Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Риоха Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Лукас Перес из команды Алавес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

16' Алавес имеет хороший шанс забить.

15' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

14' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Батталья Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фекир Набиль из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

10' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

3' Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Алавес начинает с центра поля