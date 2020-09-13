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  3. Испания
Алавес
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Бетис
0'
22' Желтая карточка
Риоха Луис
56'
1
Пачеко
Фернандо
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
Алавес
3-5-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

22'
Риоха Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Риоха Луис 1 0
Бетис
# Игрок      

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска
Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис
Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона

Последние игры между собой

Алавес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Бетис 1:2 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Алавес Примера Алавес 0:0 Бетис Примера
Алавес 1:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Алавес Примера Бетис 1:4 Алавес Примера Алавес 1:0 Бетис Примера Алавес 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:2 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Осасуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бетис 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Алавес 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетик Б 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кадис 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Бетис
4.95
2.15
2.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алавес 0:0 Бетис онлайн

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4.95 2.15 2.71

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2.82 1.47 2.35 1.64 1.88 2.01 1.57 2.51 1.42 3.01 1.56 2.52 1.34 3.45 1.51 2.68 1.10 7.93 1.48 2.82 1.12 6.96
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