Алавес
0:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Мендисорроса
Бетис
22' Желтая карточкаРиоха Луис
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
29 Сайнс БорхаНападающий
- Нападающий
-
27 Sergi Garcia
-
28 Jose Blanco
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
-
32 Fran Delgado
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Риоха Луис
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска
Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис
Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона
Последние игры между собой
Алавес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гранада
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бетис
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Алавес
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Эйбар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Уэска
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетик Б
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0