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Алавес
0:1
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
22' Желтая карточка
Риоха Луис
63' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
69' Желтая карточка
Хави Лопеc
72' Желтая карточка
Морено Алекс
81' Желтая карточка
Пина Томас
81' Желтая карточка
Иглесиас Борха
0:1
90' Гол
Тельо Кристиан
90'+7
1
Пачеко
Фернандо
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
Алавес
3-5-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

22'
Риоха Луис
 
63'
 
Эмерсон Жуниор
65'
Хави Лопеc
Лукас Перес
 
66'
Дейверсон Силва
Риоха Луис
 
67'
 
Руибаль Айтор
Хоакин Санчес
69'
Хави Лопеc
 
72'
 
Морено Алекс
81'
Пина Томас
 
81'
 
Иглесиас Борха
82'
 
Тельо Кристиан
Карвалью Вилльям
89'
Агиррегабириа Мартин
Эдгар Мендес
 
90'
 
Лаинес Диего
Фекир Набиль
90'
0:1
Тельо Кристиан
(Каналес Серхио)
90'
Sergi Garcia
Понс Пере
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 8 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Хави Лопеc 1 0
2. Пина Томас 1 0
3. Риоха Луис 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Морено Алекс 1 0
2. Иглесиас Борха 1 0
3. Эмерсон Жуниор 1 0

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска
Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис
Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона

Последние игры между собой

Алавес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Бетис 1:2 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Алавес Примера Алавес 0:0 Бетис Примера
Алавес 1:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Алавес Примера Бетис 1:4 Алавес Примера Алавес 1:0 Бетис Примера Алавес 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:2 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Осасуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бетис 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эйбар 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сельта 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уэска 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Алавес 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Атлетик Б 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кадис 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Алавес 0:1 Бетис онлайн

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Победитель

Основное время
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5.64 1.87 3.09

Тотал

Основное времяПервый тайм
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2.17 1.75 1.79 2.10 1.41 3.04 1.29 3.82 1.22 4.60 1.56 2.52 1.34 3.45 1.51 2.68 1.10 7.93 1.48 2.82 1.12 6.96
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