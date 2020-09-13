Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

96' Хави Лопес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

94' Г О О О О Л - Тельо Кристиан изменил счет на табло!

94' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

82' Бетис делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

81' Иглесиас Борха совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Пина Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Удар от ворот произведет Бетис

73' Хави Лопес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

73' Дейверсон Силва из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Морено Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Удар от ворот произведет Алавес

71' Морено Алекс из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

69' Хави Лопес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Хави Лопес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' Дейверсон Силва из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

68' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Хави Лопес

64' Удар от ворот произведет Бетис

63' Эмерсон Жуниор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Матч остановлен

53' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Лукас Перес из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

50' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гидо Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Удар от ворот произведет Алавес

46' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля