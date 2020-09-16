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Карабах
 
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Стадион:
Мольде
1
Магомедалиев
Шахрудин
5
Медведев
Максим
55
Гусейнов
Бадави
81
Медина
Кевин
77
Гуррье
Вильд-Дональд
8
Матич
Урош
2
Гараев
Гара
7
Квабена
Овусу
19
Озобич
Филип
10
Зубир
Абделла
11
Мадатов
Махир
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
6
Грегерсен
Стиан
11
Эллингсен
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
10
Джеймс
Леке
Карабах
4-2-3-1
Мольде
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуррье Вильд-Дональд 2 1
2. Мадатов Махир 2 1
3. Хайме Ромеро 1 0.5
4. Матич Урош 1 0.5
5. Озобич Филип 0 0
6. Зубир Абделла 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хестад Эйрик 1 0.5
2. Эйкрем Магнус 1 0.5
3. Кнутсон Эрлинг 1 0.5
4. Квоеме Охи 1 0.5
5. Хуссейн Эцаз 1 0.5
6. Джеймс Леке 1 0.5
7. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.5
8. Хёуген Кристоффер 0 0

Карточки

Карабах
# Игрок      
1. Иббрахимли Исмаил 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Эллингсен Мартин 1 0
2. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карабах 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Мольде 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Карабах Последние 20 матчей: + = -
Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс
Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах Карабах 0:0 Нефтчи Сабаил 0:1 Карабах Карабах 1:1 Дюделанж Карабах 2:2 Кешля ФК Сабах 0:1 Карабах Севилья 2:0 Карабах Сумгаит 2:1 Карабах Карабах 1:1 Зира АПОЭЛ 2:1 Карабах Нефтчи 0:0 Карабах Карабах 1:0 Сабаил Карабах 2:2 АПОЭЛ
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС
Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках квалификации Лиги чемпионов сегодня нас ждет интереснейшее противостояние, "Карабах" примет "Мольде". Команды примерно равны по силам, так что предсказать победителя будет крайне сложно. Еще и нейтральное поле добавляет этому одноматчевому противостоянию интереса. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 152
Карабах 38.2% (58)
X 23% (35)
Мольде 38.8% (59)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Мольде
2.95
3.47
2.70
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Карабах - Мольде

Исход игры
Карабах
38.3% (59)
Ничья
22.7% (35)
Мольде
39% (60)
Тотал 2.5
Больше
50.33% (76)
Меньше
49.67% (75)
Обе команды забьют
Да
71.52% (108)
Нет
28.48% (43)
Популярный счёт
1:2 Мольде
23.4% (36)
1:1 Ничья
20.8% (32)
2:1 Карабах
19.5% (30)
1:0 Карабах
13.6% (21)
0:1 Мольде
6.5% (10)
0:2 Мольде
3.9% (6)
2:0 Карабах
3.2% (5)
1:3 Мольде
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.47 2.60
2.60 3.40 2.70
2.65 3.45 2.62
2.89 3.48 2.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.02 7.20 1.07 3.20 1.32 2.48 1.55 2.01 1.80 1.77 2.05 1.39 2.85 1.27 3.50 1.11 6.10 1.08 6.80 1.01 12.00
9.10 1.02 8.30 1.05 3.50 1.28 2.62 1.49 1.91 1.99 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.65 1.08 6.10 1.00 11.25
9.29 1.05 7.82 1.06 3.43 1.30 2.68 1.48 1.90 1.96 1.48 2.69 1.32 3.32 1.12 5.03 1.10 5.35 1.03 11.22 1.03 11.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 2.05 1.35 3.05 1.09 6.50
2.95 1.40 1.98 1.83 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
2.96 1.40 1.97 1.89 1.43 2.84 1.11 5.19 1.08 5.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.32 3.60
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
1.70 2.12
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.30 1.35
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