81
Медина
Кевин
19
Озобич
Филип
20
Уинго
Генри
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Балаев ЭмилВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуррье Вильд-Дональд
|2
|1
|2.
|Мадатов Махир
|2
|1
|3.
|Хайме Ромеро
|1
|0.5
|4.
|Матич Урош
|1
|0.5
|5.
|Озобич Филип
|0
|0
|6.
|Зубир Абделла
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хестад Эйрик
|1
|0.5
|2.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.5
|3.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.5
|4.
|Квоеме Охи
|1
|0.5
|5.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.5
|6.
|Джеймс Леке
|1
|0.5
|7.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.5
|8.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иббрахимли Исмаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|2.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карабах
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Мольде
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Карабах Последние 20 матчей: + = -Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс
Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах Карабах 0:0 Нефтчи Сабаил 0:1 Карабах Карабах 1:1 Дюделанж Карабах 2:2 Кешля ФК Сабах 0:1 Карабах Севилья 2:0 Карабах Сумгаит 2:1 Карабах Карабах 1:1 Зира АПОЭЛ 2:1 Карабах Нефтчи 0:0 Карабах Карабах 1:0 Сабаил Карабах 2:2 АПОЭЛ
Мольде Последние 20 матчей: + = -Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС
Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн
Прогнозы на матч Карабах - Мольде
Исход игры
Карабах
38.3% (59)
Ничья
22.7% (35)
Мольде
39% (60)
Тотал 2.5
Больше
50.33% (76)
Меньше
49.67% (75)
Обе команды забьют
Да
71.52% (108)
Нет
28.48% (43)
Популярный счёт
1:2 Мольде
23.4% (36)
1:1 Ничья
20.8% (32)
2:1 Карабах
19.5% (30)
1:0 Карабах
13.6% (21)
0:1 Мольде
6.5% (10)
0:2 Мольде
3.9% (6)
2:0 Карабах
3.2% (5)
1:3 Мольде
2.6% (4)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.80
|1.02
|7.20
|1.07
|3.20
|1.32
|2.48
|1.55
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|1.39
|2.85
|1.27
|3.50
|1.11
|6.10
|1.08
|6.80
|1.01
|12.00
|—
|—
|9.10
|1.02
|8.30
|1.05
|3.50
|1.28
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.91
|1.99
|1.46
|2.72
|1.31
|3.32
|1.12
|5.65
|1.08
|6.10
|1.00
|11.25
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.82
|1.06
|3.43
|1.30
|2.68
|1.48
|—
|—
|1.90
|1.96
|1.48
|2.69
|1.32
|3.32
|1.12
|5.03
|1.10
|5.35
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22