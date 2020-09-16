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Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках квалификации Лиги чемпионов сегодня нас ждет интереснейшее противостояние, "Карабах" примет "Мольде". Команды примерно равны по силам, так что предсказать победителя будет крайне сложно. Еще и нейтральное поле добавляет этому одноматчевому противостоянию интереса. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!