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  3. Украина
Львов
0:5
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
0:1
3' Гол
Юрченко Владлен
0:2
5' Гол
Громов Артём
0:3
27' Гол
Громов Артём
31' Желтая карточка
Кабаев Владислав
32' Желтая карточка
Клименчук Егор
0:4
33' Гол
Гладкий Александр
0:5
37' Гол
Гладкий Александр
55' Желтая карточка
Фаворов Денис
64' Желтая карточка
Грисьо Максим
82' Желтая карточка
Цвек Ловро
90' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
90'+3
1
Литовченко
Сергей
Сергеевич
6
Maks
Juraj
Celic
5
Кравчук
Юрий
20
Клименчук
Егор
4
Комарец
Максим
33
Борзенко
Сергей
7
Шина
Алвес
8
Borislav
Topic
II
9
Кошман
Игорь
77
Луис
Филипе
13
Ныч
Назарий
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
28
Громов
Артём
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
Львов
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Maks Juraj Celic 1 0.33
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юрченко Владлен 2 (1) 0.5
2. Гладкий Александр 2 0.5
3. Громов Артём 2 0.5
4. Кочергин Владислав 1 0.25
5. Фаворов Денис 1 0.25
6. Кабаев Владислав 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Maroine Mihoubi 2 1
2. Грисьо Максим 3 0
3. Клименчук Егор 2 0
4. Богунов Ярослав 1 0
5. Borislav Topic II 1 0
6. Кравчук Юрий 1 0
Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 2 0
2. Фаворов Денис 2 0
3. Цвек Ловро 2 0
4. Кочергин Владислав 2 0
5. Гречкин Максим 2 0
6. Кабаев Владислав 1 0
7. Абу-Ханна Джоэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 0 0 0 100% (1) 0
 Заря 25% (2) 37.5% (3) 37.5% (3) 0 0 0

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк
Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов
Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря
Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
Заря 2:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Заря Премьер-лига Львов 0:0 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Львов Премьер-лига
Львов 0:1 Заря Кубок Львов 0:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Львов Премьер-лига Заря 1:0 Львов Премьер-лига Львов 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Колос Ковалёвка Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Заря Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Днепр-1 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 149
Львов 11.4% (17)
X 8.7% (13)
Заря 79.9% (119)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
44.00 17.00 1.03
7.60 4.80 1.37
6.19 4.15 1.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5
11.00 1.02 10.50 1.03 4.20 1.20 3.35 1.30 2.14 1.75 12.00 1.03 1.96 1.84 1.72 2.12 8.00 1.07 1.22 4.00 2.85 1.42 1.06 8.00 2.27 1.62 1.23 4.05 1.20 4.44 1.04 10.00 1.02 13.00
9.00 1.02 10.25 1.01 4.10 1.19 3.26 1.31 2.19 1.71 1.68 2.11 1.43 2.62 1.19 4.00 1.15 4.70 1.04 8.10 1.03 8.60
3.48 1.27 2.70 1.42 1.89 1.83 1.50 2.45 1.34 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
2.25 1.65 1.52 2.44 1.18 4.50 2.55 1.50 1.57 2.40 1.06 8.80
3.32 1.30 2.22 1.61 1.52 2.43
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
3.12 1.33 1.83 1.91 1.37 2.94

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
2.00 1.74
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.00 1.21
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Прогнозы на матч Львов 0:5 Заря

Исход игры
Львов
11.4% (17)
Ничья
8.7% (13)
Заря
79.9% (119)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (59)
Меньше
60.14% (89)
Обе команды забьют
Да
44.59% (66)
Нет
55.41% (82)
Популярный счёт
1:2 Заря
28.2% (42)
0:1 Заря
25.5% (38)
0:2 Заря
20.8% (31)
1:0 Львов
5.4% (8)
2:1 Львов
5.4% (8)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:3 Заря
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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