0:1
3' ГолЮрченко Владлен
0:2
5' ГолГромов Артём
0:3
27' ГолГромов Артём
31' Желтая карточкаКабаев Владислав
32' Желтая карточкаКлименчук Егор
0:4
33' ГолГладкий Александр
0:5
37' ГолГладкий Александр
55' Желтая карточкаФаворов Денис
64' Желтая карточкаГрисьо Максим
82' Желтая карточкаЦвек Ловро
90' Желтая карточкаВернидуб Виталий
77
Луис
Филипе
13
Ныч
Назарий
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Луис ФилипеПолузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
-
11 ВелвесПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
3'
5'
0:2
27'
0:3
31'
32'
33'
37'
55'
64'
73'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юрченко Владлен
|2 (1)
|0.5
|2.
|Гладкий Александр
|2
|0.5
|3.
|Громов Артём
|2
|0.5
|4.
|Кочергин Владислав
|1
|0.25
|5.
|Фаворов Денис
|1
|0.25
|6.
|Кабаев Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Maroine Mihoubi
|2
|1
|2.
|Грисьо Максим
|3
|0
|3.
|Клименчук Егор
|2
|0
|4.
|Богунов Ярослав
|1
|0
|5.
|Borislav Topic II
|1
|0
|6.
|Кравчук Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|2
|0
|2.
|Фаворов Денис
|2
|0
|3.
|Цвек Ловро
|2
|0
|4.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|5.
|Гречкин Максим
|2
|0
|6.
|Кабаев Владислав
|1
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Заря
|25% (2)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк
Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря
Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|7.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|11.00
|1.02
|10.50
|1.03
|4.20
|1.20
|3.35
|1.30
|2.14
|1.75
|12.00
|1.03
|1.96
|1.84
|1.72
|2.12
|8.00
|1.07
|1.22
|4.00
|2.85
|1.42
|1.06
|8.00
|2.27
|1.62
|1.23
|4.05
|1.20
|4.44
|1.04
|10.00
|1.02
|13.00
|9.00
|1.02
|10.25
|1.01
|4.10
|1.19
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.19
|1.71
|—
|—
|1.68
|2.11
|1.43
|2.62
|1.19
|4.00
|1.15
|4.70
|1.04
|8.10
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.48
|1.27
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.89
|1.83
|—
|—
|1.50
|2.45
|1.34
|3.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Львов 0:5 Заря
Исход игры
Львов
11.4% (17)
Ничья
8.7% (13)
Заря
79.9% (119)
Тотал 2.5
Больше
39.86% (59)
Меньше
60.14% (89)
Обе команды забьют
Да
44.59% (66)
Нет
55.41% (82)
Популярный счёт
1:2 Заря
28.2% (42)
0:1 Заря
25.5% (38)
0:2 Заря
20.8% (31)
1:0 Львов
5.4% (8)
2:1 Львов
5.4% (8)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:3 Заря
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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