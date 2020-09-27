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Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Олимпик Донецк
0' 8'
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
15
Корниенко
Виктор
21
Патрик
Алан
27
Майкон
Барберан
11
Марлос
Ромеро
20
Коваленко
Виктор
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
1
Кичак
Артём
42
Пасич
Евгений
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
20
Бабенко
Руслан
22
Бенито
44
Цымбалюк
Евгений
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
Шахтёр Донецк
Олимпик Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марлос Ромеро 2 0.67
2. Патрик Алан 2 (1) 0.67
3. Кривцов Сергей 1 0.33
4. Тайсон Фреда 0 0
5. Мораес Жуниор 0 0
6. Манор Соломон 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 3 1
2. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.67
3. Политыло Сергей 2 (1) 0.67
4. Чогадзе Темур 0 0
5. Бенито 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Бондарь Валерий 1 1
2. Степаненко Тарас 2 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Марлос Ромеро 1 0
5. Патрик Алан 1 0
6. Додо Домилсон 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Кичак Артём 1 0
2. Бабенко Руслан 1 0
3. Захеди Шахаб 1 0
4. Бенито 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 20% (1) 0 40% (2) 40% (2) 0
 Олимпик Донецк 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Товарищеские матчи Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Колос Ковалёвка Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
6. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Заря Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Днепр-1 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Шахтёр Донецк 98.6% (146)
X 1.4% (2)
Олимпик Донецк 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Олимпик Донецк
1.16
9.08
21.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.16 7.80 16.00
1.15 8.20 16.50
1.12 8.20 17.75
1.12 9.08 21.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.90 1.11 5.00 1.15 2.90 1.40 2.33 1.60 1.99 1.82 1.77 2.04 1.45 2.70 1.33 3.25 1.16 5.10 1.12 5.60 1.04 9.30
5.85 1.09 5.00 1.13 2.80 1.38 2.29 1.58 1.82 2.03 1.45 2.62 1.31 3.14 1.14 4.85 1.11 5.45 1.02 9.10
6.31 1.12 3.01 1.39 2.70 1.48 2.37 1.60 2.01 1.83 1.78 2.06 1.62 2.31 1.48 2.66 1.34 3.28 1.13 6.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
4.05 1.23 2.85 1.40 1.75 2.05 1.31 3.25
2.97 1.36 1.76 2.00 1.31 3.26
3.14 1.37 2.19 1.69 1.82 2.03 1.57 2.43 1.34 3.34
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.66 2.14 1.40 2.90
4.30 1.20 2.19 1.63 1.61 2.22 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.63
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.24
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 0:0 Олимпик Донецк онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Олимпик Донецк

Исход игры
Шахтёр Донецк
98.6% (146)
Ничья
1.4% (2)
Олимпик Донецк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.85% (83)
Меньше
43.15% (63)
Обе команды забьют
Да
40.41% (59)
Нет
59.59% (87)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
37.8% (56)
2:1 Шахтёр Донецк
18.9% (28)
3:1 Шахтёр Донецк
18.2% (27)
3:0 Шахтёр Донецк
15.5% (23)
1:0 Шахтёр Донецк
4.1% (6)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
4:0 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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