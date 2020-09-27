Шахтёр Донецк
2:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Олимпик Донецк
22' Желтая карточкаМораес Жуниор
33' Желтая карточкаМатвиенко Николай
0:0
42' Не забитый пенальтиПатрик Алан
50' Желтая карточкаСнурницын Игорь
1:0
64' ГолКоваленко Виктор
2:0
66' ГолМораес Жуниор
67' Желтая карточкаБабенко Руслан
90' Желтая карточкаАнтонио Маркос
30
Пятов
Андрей
21
Патрик
Алан
13
Зотько
Иван
22
Бенито
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоПолузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
22'
42'
0:0
50'
64'
66'
2:0
67'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марлос Ромеро
|2
|0.5
|2.
|Патрик Алан
|2 (1)
|0.5
|3.
|Мораес Жуниор
|1
|0.25
|4.
|Кривцов Сергей
|1
|0.25
|5.
|Коваленко Виктор
|1
|0.25
|6.
|Тайсон Фреда
|0
|0
|7.
|Майкон Барберан
|0
|0
|8.
|Манор Соломон
|0
|0
|9.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|3
|0.75
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.5
|3.
|Политыло Сергей
|2 (1)
|0.5
|4.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|5.
|Бенито
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|2.
|Степаненко Тарас
|2
|0
|3.
|Антонио Маркос
|1
|0
|4.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|6.
|Патрик Алан
|1
|0
|7.
|Мораес Жуниор
|1
|0
|8.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|9.
|Додо Домилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|2.
|Кичак Артём
|1
|0
|3.
|Захеди Шахаб
|1
|0
|4.
|Снурницын Игорь
|1
|0
|5.
|Бенито
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|57.14% (4)
|0
|Олимпик Донецк
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:5 Шахтёр Донецк Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Десна
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Рух Львов
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.99
|1.82
|1.25
|3.90
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|1.16
|5.10
|1.12
|5.60
|1.04
|9.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.85
|1.09
|—
|—
|5.00
|1.13
|—
|—
|2.80
|1.38
|—
|—
|2.29
|1.58
|—
|—
|1.82
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.31
|3.14
|1.14
|4.85
|1.11
|5.45
|1.02
|9.10
|—
|—
|3.66
|1.27
|2.88
|1.41
|2.00
|1.83
|1.66
|2.22
|1.46
|2.70
|1.70
|2.16
|1.52
|2.52
|1.79
|2.04
|1.50
|2.59
|1.21
|4.33
|1.54
|2.48
|1.78
|2.06
|1.62
|2.31
|1.48
|2.66
|1.34
|3.28
|—
|—
|1.13
|6.10
|—
|—
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк
Исход игры
Шахтёр Донецк
98.6% (146)
Ничья
1.4% (2)
Олимпик Донецк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.85% (83)
Меньше
43.15% (63)
Обе команды забьют
Да
40.41% (59)
Нет
59.59% (87)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
37.8% (56)
2:1 Шахтёр Донецк
18.9% (28)
3:1 Шахтёр Донецк
18.2% (27)
3:0 Шахтёр Донецк
15.5% (23)
1:0 Шахтёр Донецк
4.1% (6)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
4:0 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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