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Десна
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Рух Львов
0'
2' Желтая карточка
Кухарук Андрей
9' Желтая карточка
Мостовой Андрей II
13' Желтая карточка
Erik Gliha
1:0
13' Пенальти
Тотовицкий Андрей
27' Желтая карточка
Кухаревич Николай
1:1
30' Гол
Климчук Юрий
44'
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
4
Тамм
Йоонас
5
Ермаков
Виталий
22
Мостовой
Андрей
II
25
Гуцуляк
Алексей
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
14
Мудрик
Михаил
20
Тотовицкий
Андрей
77
Дегтярёв
Максим
33
Бандура
Александр
30
Копына
Юрий
4
Дуць
Игорь
67
Парамонов
Вадим
12
Erik
Gliha
18
Мартынюк
Ярослав
17
Мысык
Марьян
88
Кухарук
Андрей
14
Брикнер
Иван
7
Климчук
Юрий
97
Кухаревич
Николай
Десна
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будковский Филипп 1 0.25
2. Гитченко Андрей 1 0.25
3. Тамм Йоонас 1 0.25
4. Тотовицкий Андрей 1 (1) 0.25
5. Филиппов Александр 1 (1) 0.25
6. Калитвинцев Владислав 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.25
2. Федорчук Валерий 1 0.25
3. Бойчук Игорь 1 0.25
4. Климчук Юрий 1 0.25

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Калитвинцев Владислав 3 0
2. Мостовой Андрей II 2 0
3. Домбровский Андрей 2 0
4. Гитченко Андрей 1 0
5. Огиря Владислав 1 0
6. Имереков Максим 1 0
7. Будковский Филипп 1 0
8. Хлёбас Дмитрий 1 0
9. Конопля Ефим 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Кухаревич Николай 3 0
2. Дуць Игорь 2 0
3. Erik Gliha 2 0
4. Кухарук Андрей 2 0
5. Стаменкович Милош 1 0
6. Мысык Марьян 1 0
7. Брикнер Иван 1 0
8. Бойчук Богдан 1 0
9. Заставный Владимир 1 0
10. Русин Ростислав 1 0
11. Мартынюк Ярослав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 0 0 0 50% (2) 50% (2) 0
 Рух Львов 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна
Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск
Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Рух Львов 2:1 Десна Первый дивизион Десна 3:0 Рух Львов Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Олимпик Донецк Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8. Десна 1:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Заря Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Ингулец 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12. Рух Львов 1:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. Днепр-1 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Десна 90.6% (135)
X 8.1% (12)
Рух Львов 1.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Десна
Ничья
Рух Львов
1.53
5.40
6.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.20 5.40 16.00
1.22 5.00 10.50
1.53 4.25 5.55
1.50 4.17 6.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 3.60 1.27 3.35 1.30 2.55 1.47 1.96 1.84 1.73 2.18 1.50 2.45 1.22 4.20 1.17 4.65 1.06 8.40 1.05 8.60
11.00 1.00 10.50 1.01 4.05 1.19 3.40 1.29 2.22 1.69 1.71 2.06 1.44 2.58 1.19 3.84 1.14 4.55 1.03 7.80 1.03 8.40
3.55 1.26 2.81 1.39 1.94 1.79 1.53 2.37 1.36 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 2.23 1.65 1.75 2.00 1.18 4.50 1.12 5.80
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40
2.90 1.37 1.96 1.77 1.44 2.63
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.85
3.14 1.33 1.85 1.89 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.10
1.95 1.78
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Десна 1:1 Рух Львов

Исход игры
Десна
90.6% (135)
Ничья
8.1% (12)
Рух Львов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (56)
Меньше
61.9% (91)
Обе команды забьют
Да
42.18% (62)
Нет
57.82% (85)
Популярный счёт
1:0 Десна
34.9% (52)
2:1 Десна
26.8% (40)
2:0 Десна
18.8% (28)
3:1 Десна
6% (9)
1:1 Ничья
6% (9)
3:0 Десна
2% (3)
1:2 Рух Львов
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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