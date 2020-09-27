Десна
3:1
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Рух Львов
2' Желтая карточкаКухарук Андрей
9' Желтая карточкаМостовой Андрей II
12' Желтая карточкаErik Gliha
1:0
13' ПенальтиТотовицкий Андрей
26' Желтая карточкаКухаревич Николай
1:1
30' ГолКлимчук Юрий
2:1
45' ГолДегтярёв Максим
45' Желтая карточкаЕрмаков Виталий
70' Желтая карточкаМысык Марьян
3:1
71' ГолБудковский Филипп
77' Желтая карточкаБудковский Филипп
87' Желтая карточкаКонопля Ефим
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
30
Копына
Юрий
12
Erik
Gliha
17
Мысык
Марьян
14
Брикнер
Иван
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брикнер ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
12'
13'
30'
1:1
45'
45'
70'
71'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будковский Филипп
|2
|0.5
|2.
|Тотовицкий Андрей
|1 (1)
|0.25
|3.
|Гитченко Андрей
|1
|0.25
|4.
|Тамм Йоонас
|1
|0.25
|5.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.25
|6.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.25
|7.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.25
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.25
|3.
|Бойчук Игорь
|1
|0.25
|4.
|Климчук Юрий
|1
|0.25
|5.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|2.
|Мостовой Андрей II
|2
|0
|3.
|Будковский Филипп
|2
|0
|4.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|5.
|Конопля Ефим
|2
|0
|6.
|Гитченко Андрей
|1
|0
|7.
|Огиря Владислав
|1
|0
|8.
|Имереков Максим
|1
|0
|9.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|10.
|Ермаков Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кухаревич Николай
|3
|0
|2.
|Дуць Игорь
|2
|0
|3.
|Мысык Марьян
|2
|0
|4.
|Erik Gliha
|2
|0
|5.
|Кухарук Андрей
|2
|0
|6.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|7.
|Брикнер Иван
|1
|0
|8.
|Бойчук Богдан
|1
|0
|9.
|Заставный Владимир
|1
|0
|10.
|Русин Ростислав
|1
|0
|11.
|Мартынюк Ярослав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|Рух Львов
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: + = -Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна
Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск
Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|3.60
|1.27
|3.35
|1.30
|2.55
|1.47
|1.96
|1.84
|1.73
|2.18
|2.35
|1.55
|1.22
|4.20
|1.20
|4.30
|1.06
|8.40
|1.25
|3.75
|11.00
|1.00
|10.50
|1.01
|4.05
|1.19
|3.40
|1.29
|2.22
|1.69
|—
|—
|1.71
|2.06
|1.44
|2.58
|1.19
|3.84
|1.14
|4.55
|1.03
|7.80
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.26
|2.81
|1.39
|1.94
|1.79
|—
|—
|1.53
|2.37
|1.36
|2.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Десна 3:1 Рух Львов
Исход игры
Десна
90.6% (135)
Ничья
8.1% (12)
Рух Львов
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (56)
Меньше
61.9% (91)
Обе команды забьют
Да
42.18% (62)
Нет
57.82% (85)
Популярный счёт
1:0 Десна
34.9% (52)
2:1 Десна
26.8% (40)
2:0 Десна
18.8% (28)
1:1 Ничья
6% (9)
3:1 Десна
6% (9)
3:0 Десна
2% (3)
1:2 Рух Львов
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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