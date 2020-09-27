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Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ньюкасл
0' 17'
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Уинкс
Гарри
27
Лукас
Моура
18
Ло
Чельсо
Джовани
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
14
Хэйден
Айзак
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
8
Шелви
Джонджо
16
Хендрик
Джефф
9
Жоэлинтон
13
Уилсон
Каллум
Тоттенхэм
4-2-3-1
Ньюкасл
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 4 1.33
2. Кейн Гарри 1 0.33
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хендрик Джефф 1 0.33
2. Уилсон Каллум 1 0.33
3. Альмирон Мигель 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Доэрти Мэтт 1 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
3. Ло Чельсо Джовани 1 0
4. Н'Домбеле Тангай 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Шелви Джонджо 1 0
2. Ласcеллс Джамал 1 0
3. Манкильо Хави 1 0
4. Хэйден Айзак 1 0
5. Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 Ньюкасл 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл Кубок лиги Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Ньюкасл 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 16'
    После навеса с углового от Моуры на дальней штанге сбросил головой Кейн в центр на Санчеса, но тому пробить не позволил на выходе Дарлоу.
  • Угловой
    15'
    Диагональный пас исполнял Хёйбьерг на правый фланг, куда врывался Лукас, но Ритчи смог вынести мяч на угловой.
  • 14'
    Хэйден дальний заброс исполнял в штрафную на Жоэлинтона, но тот проиграл скоростную дуэль Дайеру и потерял сферу.
  • 13'
     Теперь уже Сон мог убегать на ворота после паса от Ло Чельсо, но проиграл он борьбу за мяч Ласселлсу.
  • 11'
    В разрез отдавал Ло Чельсо в штрафную на ход Кейну, но в последний момент мяч в подкате перехватил Хэйден.
  • Опасный момент
    10'
    С фланга навесил Хёйбьерг на линию вратарской, где пробил головой Кейн, но каким-то чудом Дарлоу снова спас свою команду. Браво голкипер!
  • 9'
    С левого фланга навесил Дэвис в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 8'
    Прорывался в штрафную соперника Уилсон и подал на дальнюю штангу, но здесь не смог замкнуть в падении Хендрик.
  • 7'
    Получил по ногам в центре поля Хендрик. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья в этом эпизоде.
  • 5'
    Сон со штрафного навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Кейн, но мяч полетел крайне неточно.
  • Опасный момент
    4'
    Со штрафного Ло Чельсо закрутил в ближнюю девятку, но Дарлоу в красивейшем прыжке смог отбить сферу, а после справился еще и с добиванием от Сона.
  • 3'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Лукас от Шелви. Опасный стандарт будут исполнять "шпоры".
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.43 4.75 7.60
1.42 4.80 8.00
1.43 4.95 8.10
1.50 4.56 6.03
1.37 4.97 8.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 4.40 1.21 3.55 1.30 2.26 1.68 1.97 1.88 1.78 2.18 1.49 2.65 1.25 4.05 1.18 4.60 1.06 8.20 1.05 8.40
14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.30 1.69 1.73 2.14 1.50 2.62 1.26 3.94 1.19 4.85 1.07 8.50
10.16 1.04 9.29 1.05 3.98 1.22 3.22 1.34 2.15 1.74 1.69 2.22 1.45 2.78 1.20 4.13 1.15 4.63 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.76 1.01 16.15
4.65 1.23 2.66 1.51 2.24 1.70 1.99 1.89 1.72 2.20 1.56 2.52 1.47 2.86 1.17 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.25 1.33 2.23 1.66 1.53 2.65 1.19 5.20
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.18 4.70 1.13 5.85
3.17 1.35 2.18 1.72 1.52 2.57 1.16 4.53 1.11 5.16 1.02 12.74 1.02 13.47
3.40 1.36 3.01 1.41 2.38 1.62 1.81 2.07 1.57 2.50 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70 1.25 3.90
4.75 1.20 3.26 1.34 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.97
1.87 1.90
Букмекер Да Нет
4.90 1.19
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Тоттенхэм
94.2% (145)
Ничья
2.6% (4)
Ньюкасл
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
50.99% (77)
Меньше
49.01% (74)
Обе команды забьют
Да
49.01% (74)
Нет
50.99% (77)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
37.7% (58)
2:1 Тоттенхэм
24% (37)
3:1 Тоттенхэм
16.2% (25)
1:0 Тоттенхэм
8.4% (13)
3:0 Тоттенхэм
2.6% (4)
1:2 Ньюкасл
1.9% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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