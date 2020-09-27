Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Ньюкасл
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
26
Дарлоу
Карл
14
Хэйден
Айзак
11
Ритчи
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
14 Хэйден АйзакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
79 Владение мячом, % 21
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|4
|1.33
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хендрик Джефф
|1
|0.33
|2.
|Уилсон Каллум
|1
|0.33
|3.
|Альмирон Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|3.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|4.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шелви Джонджо
|1
|0
|2.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|3.
|Манкильо Хави
|1
|0
|4.
|Хэйден Айзак
|1
|0
|5.
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Ньюкасл Кубок лиги Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.02
|4.40
|1.21
|3.55
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.68
|1.97
|1.88
|1.78
|2.18
|—
|—
|1.49
|2.65
|1.25
|4.05
|1.18
|4.60
|1.06
|8.20
|1.05
|8.40
|—
|—
|—
|—
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.26
|3.94
|1.19
|4.85
|1.07
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|3.98
|1.22
|3.22
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.74
|—
|—
|1.69
|2.22
|—
|—
|1.45
|2.78
|1.20
|4.13
|1.15
|4.63
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.76
|1.01
|16.15
|—
|—
|—
|—
|4.65
|1.23
|—
|—
|2.66
|1.51
|2.24
|1.70
|1.99
|1.89
|1.72
|2.20
|1.56
|2.52
|1.47
|2.86
|—
|—
|1.17
|5.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.23
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.65
|—
|—
|1.19
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.13
|5.85
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.35
|—
|—
|2.18
|1.72
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.16
|4.53
|1.11
|5.16
|1.02
|12.74
|1.02
|13.47
|3.40
|1.36
|3.01
|1.41
|2.38
|1.62
|1.81
|2.07
|1.57
|2.50
|1.38
|3.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Тоттенхэм
94.2% (145)
Ничья
2.6% (4)
Ньюкасл
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
50.99% (77)
Меньше
49.01% (74)
Обе команды забьют
Да
49.01% (74)
Нет
50.99% (77)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
37.7% (58)
2:1 Тоттенхэм
24% (37)
3:1 Тоттенхэм
16.2% (25)
1:0 Тоттенхэм
8.4% (13)
3:0 Тоттенхэм
2.6% (4)
1:2 Ньюкасл
1.9% (3)
3:2 Тоттенхэм
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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