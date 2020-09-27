В разрез отдавал Ло Чельсо в штрафную на ход Кейну, но в последний момент мяч в подкате перехватил Хэйден.

Теперь уже Сон мог убегать на ворота после паса от Ло Чельсо, но проиграл он борьбу за мяч Ласселлсу.

Хэйден дальний заброс исполнял в штрафную на Жоэлинтона, но тот проиграл скоростную дуэль Дайеру и потерял сферу.

Диагональный пас исполнял Хёйбьерг на правый фланг, куда врывался Лукас, но Ритчи смог вынести мяч на угловой.

После навеса с углового от Моуры на дальней штанге сбросил головой Кейн в центр на Санчеса, но тому пробить не позволил на выходе Дарлоу.

10' С фланга навесил Хёйбьерг на линию вратарской, где пробил головой Кейн, но каким-то чудом Дарлоу снова спас свою команду. Браво голкипер!

9' С левого фланга навесил Дэвис в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

8' Прорывался в штрафную соперника Уилсон и подал на дальнюю штангу, но здесь не смог замкнуть в падении Хендрик.

7' Получил по ногам в центре поля Хендрик. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья в этом эпизоде.

5' Сон со штрафного навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Кейн, но мяч полетел крайне неточно.

4' Со штрафного Ло Чельсо закрутил в ближнюю девятку, но Дарлоу в красивейшем прыжке смог отбить сферу, а после справился еще и с добиванием от Сона.

3' Получил по ногам перед чужой штрафной Лукас от Шелви. Опасный стандарт будут исполнять "шпоры".

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.