С левого фланга Крессуэлл навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Антонио, но пробить головой ему не позволил Винагре.

Сместился с правого фланга в штрафную Антонио и пробил с острого угла. Отбил перед собой Патрисиу, но Форнальс на добивании с убойной позиции отправил снаряд на трибуну.

Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Решился на дальний удар с двадцати метров Невеш точно в нижний угол, но Фабьянски вытянулся в струну и смог отбить мяч в сторону.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне "молотобойцев"!

42' Догнал мяч у лицевой линии Семеду и тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить ногу.

41' Прорвался Форнальс по центру к чужой штрафной и отдал вперед на ход Боуэну, но перехватил мяч в последний момент Коди.

40' Мягко забросил в штрафную Траоре на ход Хименесу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Крессуэллу.

39' Покатил с фланга Форнальс в штрафную на Антонио, который в борьбе с защитником пробил в дальний угол, но крайне неточно.

38' После серии рикошетов в чужой штрафной мяч подхватил Соучек и пробил по воротам, но на пути этого выстрела оказался Боли.

37' С углового Нету навесил в центр штрафной, где пробил головой Хименес, но мяч полетел слабо и точно в руки Фабьянски.

36' С фланга Траоре навесил на дальнюю штангу, но здесь Соучек головой вынес сферу на очередной угловой.

34' Получил теперь уже Соучек по ногам в районе центрального круга. Судья все виде и зафиксировал нарушение правил.

33' Получил по ногам Антонио в центре поля от Коди. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Вест Хэма".

32' Прорвался по правой бровке Боуэн и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в руки Патрисиу.

31' С фланга Траоре низом покатил в штрафную на Хименеса, но перехватил мяч Огбонна и вынес его далеко в центр поля.

30' После подачи с фланга пробивал Соучек в падении головой. Чудо реакции продемонстрировал Патрисиу и смог отбить мяч в сторону.

29' Протащил мяч по центру Нету и метров с двадцати пробил в дальний угол, но точности этому выстрелу не хватило.

28' Мягко со штрафного подал на линию вратарской Моутинью. Врывался на мяч Хименес, но оказался в положении "вне игры".

27' Грамотно подставился на чужой половине поля Нету и заработал опасный штрафной удар для своей команды.

26' Отличный пас выдал в штрафную Райс на ход Соучеку, который пробил с ходу, но Патрисиу справился, хоть и со второй попытки.

25' Отличным разрезным пасом Моутинью искал в штрафной соперника Семеду, но тому пробить в борьбе не позволил Огбонна.

24' Прорвался по левой бровке Нету и прострелил в штрафную, где смог пробить Хименес, но угодил он точно в спину защитнику.

23' Дальним разрезным пасом Моутинью запускал в штрафную соперника Хименеса, но того опередил вышедший из ворот Фабьянски.

22' Антонио зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил под удар Боуэну, но тому выстрелить в касание не позволил Невеш.

21' С фланга подавал в штрафную соперника Боуэн на Антонио, но тому не удалось пробить в борьбе с защитнкиами.

20' Продавил соперника по центру Антонио, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол, но справился Патрисиу.

19' Невеш забрасывал на левый фланг, куда врывался Винагре. но не смог он оторваться от Фредерикса и потерял сферу.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Джаррод Боуэн! Поборолся в центре поля и смог протолкнуть мяч на ход Боуэну, который ворвался в штрафную и в окружении троих защитников пробил по воротам. Мяч полетел по "дуге" точно в дальний угол.

16' В разрез отдавал Невеш в штрафную на ход Траоре, но того от мяча корпусом оттеснил Огбонна.

15' Красивыми финтами расшатал троих защитников Траоре и подал в штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.

14' Диагональ исполнял Моутинью на левый фланг, куда забегал Винагре, но проиграл он скоростную дуэль Фредериксу.

13' Нету на фланге оторвался от опеки и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.

12' Соучек забрасывал на правый фланг, куда врывался Боуэн, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в поле.

11' В верховой борьбе против Антонио подтолкнул соперника в спину Боли. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Вест Хэма".

10' Продавил соперника по флангу Траоре и подал на дальнюю штангу, но мяч в полете вышел за лицевую линию.

9' Забрасывал в штрафную Форнальс на ход Антонио, но тот не смог оторваться от Коди и потерял сферу.

8' В разрез отдавал Винагре на ход Нету в чужую штрафную, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

7' Теперь уже сам Нету получил по ногам от Райса на чужой половине поля. Штрафной удар будет исполнять "Вулверхэмптон".

5' Получил по ногам Фредерикс от Нету. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

4' Мягко забросил в штрафную соперника Соучек на ход Антонио, но того опередил того на выход Патрисиу.

3' Прорвался по правому флангу Боуэн и прострелил вдоль ворот, но мяч в полете вылетел за пределы поля.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.