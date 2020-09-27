Вест Хэм
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Вулверхэмптон
1:0
17' ГолБоуэн Джаррод
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ирвайн Алан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|1
|0.33
|2.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.33
|3.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|2
|0.67
|2.
|Саисс Ромен
|1
|0.33
|3.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|4.
|Нету Педру
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Вулверхэмптон
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.55
|1.14
|4.20
|1.22
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|1.98
|1.90
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.24
|4.00
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.03
|12.00
|1.03
|12.00
|1.01
|12.50
|—
|—
|7.70
|1.04
|6.60
|1.08
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.81
|2.25
|—
|—
|1.36
|3.12
|—
|—
|1.27
|3.78
|1.07
|6.65
|1.05
|6.80
|1.01
|16.50
|—
|—
|5.60
|1.09
|4.88
|1.13
|2.78
|1.45
|—
|—
|2.12
|1.76
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.29
|3.49
|—
|—
|1.21
|4.04
|1.07
|6.69
|1.06
|8.04
|1.01
|14.93
|1.01
|15.37
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.41
|2.75
|1.51
|3.08
|1.40
|2.19
|1.72
|1.83
|2.05
|1.58
|2.46
|1.35
|3.36
|1.43
|2.93
|1.26
|4.23
|—
|—
|1.10
|8.20
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.24
|4.00
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.37
|3.10
|—
|—
|1.10
|6.70
|1.07
|8.20
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.53
|—
|—
|1.68
|2.24
|—
|—
|1.33
|3.26
|—
|—
|1.07
|6.42
|1.06
|8.13
|1.01
|16.68
|1.01
|17.37
|2.76
|1.50
|2.26
|1.70
|1.76
|2.19
|1.49
|2.80
|1.25
|4.30
|1.13
|6.81
|1.18
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Вест Хэм
27.3% (41)
Ничья
24.7% (37)
Вулверхэмптон
48% (72)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
75.51% (111)
Нет
24.49% (36)
Популярный счёт
1:2 Вулверхэмптон
28% (42)
1:1 Ничья
22% (33)
2:1 Вест Хэм
16.7% (25)
0:1 Вулверхэмптон
13.3% (20)
1:0 Вест Хэм
4.7% (7)
0:2 Вулверхэмптон
3.3% (5)
2:0 Вест Хэм
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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