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  3. Англия
Вест Хэм
1:0
Перерыв

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
1:0
17' Гол
Боуэн Джаррод
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
29
Винагре
Рубен
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
7
Нету
Педру
Вест Хэм
5-4-1
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

17'
Боуэн Джаррод
(Форнальс Пабло)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 1 0.33
2. Боуэн Джаррод 1 0.33
3. Фредерикс Райан 0 0
4. Форнальс Пабло 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 2 0.67
2. Саисс Ромен 1 0.33
3. Поденсе Даниэл 0 0
4. Нету Педру 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 0 0 100% (1) 0 0 0
 Вулверхэмптон 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон Кубок Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
7. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
14. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Вест Хэм 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне "молотобойцев"!
  • Опасный момент
    45'
    Решился на дальний удар с двадцати метров Невеш точно в нижний угол, но Фабьянски вытянулся в струну и смог отбить мяч в сторону.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • Опасный момент
    44'
    Сместился с правого фланга в штрафную Антонио и пробил с острого угла. Отбил перед собой Патрисиу, но Форнальс на добивании с убойной позиции отправил снаряд на трибуну.
  • 43'
    С левого фланга Крессуэлл навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Антонио, но пробить головой ему не позволил Винагре.
  • 42'
    Догнал мяч у лицевой линии Семеду и тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог подставить ногу.
  • 41'
    Прорвался Форнальс по центру к чужой штрафной и отдал вперед на ход Боуэну, но перехватил мяч в последний момент Коди.
  • 40'
    Мягко забросил в штрафную Траоре на ход Хименесу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Крессуэллу.
  • 39'
    Покатил с фланга Форнальс в штрафную на Антонио, который в борьбе с защитником пробил в дальний угол, но крайне неточно.
  • 38'
    После серии рикошетов в чужой штрафной мяч подхватил Соучек и пробил по воротам, но на пути этого выстрела оказался Боли.
  • 37'
    С углового Нету навесил в центр штрафной, где пробил головой Хименес, но мяч полетел слабо и точно в руки Фабьянски.
  • Угловой
    36'
    С фланга Траоре навесил на дальнюю штангу, но здесь Соучек головой вынес сферу на очередной угловой.
  • 34'
    Получил теперь уже Соучек по ногам в районе центрального круга. Судья все виде и зафиксировал нарушение правил.
  • 33'
    Получил по ногам Антонио в центре поля от Коди. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Вест Хэма".
  • 32'
    Прорвался по правой бровке Боуэн и низом прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в руки Патрисиу.
  • 31'
    С фланга Траоре низом покатил в штрафную на Хименеса, но перехватил мяч Огбонна и вынес его далеко в центр поля.
  • Опасный момент
    30'
    После подачи с фланга пробивал Соучек в падении головой. Чудо реакции продемонстрировал Патрисиу и смог отбить мяч в сторону.
  • 29'
    Протащил мяч по центру Нету и метров с двадцати пробил в дальний угол, но точности этому выстрелу не хватило.
  • Офсайд
    28'
    Мягко со штрафного подал на линию вратарской Моутинью. Врывался на мяч Хименес, но оказался в положении "вне игры".
  • 27'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Нету и заработал опасный штрафной удар для своей команды.
  • 26'
    Отличный пас выдал в штрафную Райс на ход Соучеку, который пробил с ходу, но Патрисиу справился, хоть и со второй попытки.
  • 25'
    Отличным разрезным пасом Моутинью искал в штрафной соперника Семеду, но тому пробить в борьбе не позволил Огбонна.
  • 24'
    Прорвался по левой бровке Нету и прострелил в штрафную, где смог пробить Хименес, но угодил он точно в спину защитнику.
  • 23'
    Дальним разрезным пасом Моутинью запускал в штрафную соперника Хименеса, но того опередил вышедший из ворот Фабьянски.
  • 22'
    Антонио зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил под удар Боуэну, но тому выстрелить в касание не позволил Невеш.
  • 21'
    С фланга подавал в штрафную соперника Боуэн на Антонио, но тому не удалось пробить в борьбе с защитнкиами.
  • 20'
    Продавил соперника по центру Антонио, ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол, но справился Патрисиу.
  • 19'
    Невеш забрасывал на левый фланг, куда врывался Винагре. но не смог он оторваться от Фредерикса и потерял сферу.
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Джаррод Боуэн! Поборолся в центре поля и смог протолкнуть мяч на ход Боуэну, который ворвался в штрафную и в окружении троих защитников пробил по воротам. Мяч полетел по "дуге" точно в дальний угол.
  • 16'
    В разрез отдавал Невеш в штрафную на ход Траоре, но того от мяча корпусом оттеснил Огбонна.
  • 15'
    Красивыми финтами расшатал троих защитников Траоре и подал в штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 14'
    Диагональ исполнял Моутинью на левый фланг, куда забегал Винагре, но проиграл он скоростную дуэль Фредериксу.
  • Угловой
    13'
    Нету на фланге оторвался от опеки и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 12'
    Соучек забрасывал на правый фланг, куда врывался Боуэн, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в поле.
  • 11'
    В верховой борьбе против Антонио подтолкнул соперника в спину Боли. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Вест Хэма".
  • 10'
    Продавил соперника по флангу Траоре и подал на дальнюю штангу, но мяч в полете вышел за лицевую линию.
  • 9'
    Забрасывал в штрафную Форнальс на ход Антонио, но тот не смог оторваться от Коди и потерял сферу.
  • 8'
    В разрез отдавал Винагре на ход Нету в чужую штрафную, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 7'
    Теперь уже сам Нету получил по ногам от Райса на чужой половине поля. Штрафной удар будет исполнять "Вулверхэмптон".
  • 5'
    Получил по ногам Фредерикс от Нету. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 4'
    Мягко забросил в штрафную соперника Соучек на ход Антонио, но того опередил того на выход Патрисиу.
  • 3'
    Прорвался по правому флангу Боуэн и прострелил вдоль ворот, но мяч в полете вылетел за пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе оранжево-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках заключительного поединка сегодняшнего игрового дня в АПЛ встретятся "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон". Хозяева еще не набирали очков в этом чемпионате, так что будут пытаться всеми силами победить, но обыграть симпатичных "волков" будет непросто. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 150
    Вест Хэм 27.3% (41)
    X 24.7% (37)
    Вулверхэмптон 48% (72)
    Все прогнозы
    2.13 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.40
    3.86
    6.60
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.57 4.00 6.10
1.50 3.80 8.00
3.88 3.50 2.05
3.28 3.17 2.33
1.57 3.86 6.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.14 4.20 1.22 3.60 1.28 2.50 1.53 1.98 1.90 1.62 2.27 1.24 4.00 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 12.50
7.70 1.04 6.60 1.08 3.02 1.36 2.32 1.61 1.81 2.25 1.36 3.12 1.27 3.78 1.07 6.65 1.05 6.80 1.01 16.50
5.60 1.09 4.88 1.13 2.78 1.45 2.12 1.76 1.63 2.33 1.29 3.49 1.21 4.04 1.07 6.69 1.06 8.04 1.01 14.93 1.01 15.37
3.14 1.41 2.75 1.51 3.08 1.40 2.19 1.72 1.83 2.05 1.58 2.46 1.35 3.36 1.43 2.93 1.26 4.23 1.10 8.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.87 1.92 1.24 4.00 1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00
2.77 1.44 1.78 2.04 1.37 3.10 1.10 6.70 1.07 8.20
2.55 1.53 1.68 2.24 1.33 3.26 1.07 6.42 1.06 8.13 1.01 16.68 1.01 17.37
2.76 1.50 2.26 1.70 1.76 2.19 1.49 2.80 1.25 4.30 1.13 6.81 1.18 5.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.27 1.62 1.53 2.50 1.22 3.95
3.64 1.28 2.36 1.59 1.59 2.36 1.24 4.25 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
2.03 1.76
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Вест Хэм
27.3% (41)
Ничья
24.7% (37)
Вулверхэмптон
48% (72)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
75.51% (111)
Нет
24.49% (36)
Популярный счёт
1:2 Вулверхэмптон
28% (42)
1:1 Ничья
22% (33)
2:1 Вест Хэм
16.7% (25)
0:1 Вулверхэмптон
13.3% (20)
1:0 Вест Хэм
4.7% (7)
0:2 Вулверхэмптон
3.3% (5)
2:0 Вест Хэм
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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