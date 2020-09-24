  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 1 0.5
2. Фредерикс Райан 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 2 1
2. Саисс Ромен 1 0.5
3. Поденсе Даниэл 0 0
4. Нету Педру 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Марсал Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 0 0 100% (1) 0 0 0
 Вулверхэмптон 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон Кубок Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
13. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 18 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 50
    Вест Хэм 32% (16)
    X 24% (12)
    Вулверхэмптон 44% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.90
    3.51
    2.06
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Вест Хэм
    32% (16)
    Ничья
    24% (12)
    Вулверхэмптон
    44% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    77.55% (38)
    Нет
    22.45% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Вулверхэмптон
    30% (15)
    1:1 Ничья
    22% (11)
    2:1 Вест Хэм
    16% (8)
    0:1 Вулверхэмптон
    8% (4)
    1:0 Вест Хэм
    6% (3)
    0:2 Вулверхэмптон
    4% (2)
    2:0 Вест Хэм
    4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Вест Хэм - Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.90 3.30 2.05
    3.85 3.45 2.06
    3.88 3.50 2.05
    3.28 3.17 2.33
    3.90 3.51 2.05

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.90 1.03 7.30 1.07 3.20 1.35 2.48 1.58 2.03 1.84 1.78 2.10 1.40 3.00 1.28 3.70 1.11 6.50 1.08 6.90 1.01 12.50
    7.90 1.03 6.70 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.80 2.12 1.39 3.00 1.27 3.62 1.07 6.30 1.06 6.85 1.01 16.50
    5.60 1.09 4.88 1.13 2.78 1.45 2.12 1.76 1.63 2.33 1.29 3.49 1.21 4.04 1.07 6.69 1.06 8.04 1.01 14.93 1.01 15.37
    3.41 1.36 2.98 1.44 2.55 1.57 2.07 1.85 1.81 2.11 1.62 2.45 1.29 3.89 1.10 8.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.79 2.03 1.37 3.10 1.10 6.80
    2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.60 1.08 7.90
    2.55 1.53 1.68 2.24 1.33 3.26 1.07 6.42 1.06 8.13 1.01 16.68 1.01 17.37
    2.83 1.47 2.32 1.66 1.81 2.09 1.51 2.69 1.37 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.61 2.32 1.23 4.20 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.93
    2.03 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.28
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный