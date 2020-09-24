Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|1
|0.5
|2.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|2
|1
|2.
|Саисс Ромен
|1
|0.5
|3.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|4.
|Нету Педру
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марсал Фернандо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Вулверхэмптон
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья
Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Вест Хэм - Вулверхэмптон
Исход игры
Вест Хэм
32% (16)
Ничья
24% (12)
Вулверхэмптон
44% (22)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
77.55% (38)
Нет
22.45% (11)
Популярный счёт
1:2 Вулверхэмптон
30% (15)
1:1 Ничья
22% (11)
2:1 Вест Хэм
16% (8)
0:1 Вулверхэмптон
8% (4)
1:0 Вест Хэм
6% (3)
0:2 Вулверхэмптон
4% (2)
2:0 Вест Хэм
4% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.03
|7.30
|1.07
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.48
|1.58
|2.03
|1.84
|1.78
|2.10
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.70
|1.11
|6.50
|1.08
|6.90
|1.01
|12.50
|—
|—
|7.90
|1.03
|6.70
|1.07
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.27
|3.62
|1.07
|6.30
|1.06
|6.85
|1.01
|16.50
|—
|—
|5.60
|1.09
|4.88
|1.13
|2.78
|1.45
|—
|—
|2.12
|1.76
|—
|—
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.29
|3.49
|1.21
|4.04
|1.07
|6.69
|1.06
|8.04
|1.01
|14.93
|1.01
|15.37
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.36
|2.98
|1.44
|2.55
|1.57
|2.07
|1.85
|1.81
|2.11
|1.62
|2.45
|—
|—
|1.29
|3.89
|—
|—
|1.10
|8.43
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.79
|2.03
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.10
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.11
|6.60
|1.08
|7.90
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.53
|—
|—
|1.68
|2.24
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.07
|6.42
|1.06
|8.13
|1.01
|16.68
|1.01
|17.37
|2.83
|1.47
|2.32
|1.66
|1.81
|2.09
|1.51
|2.69
|1.37
|3.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—