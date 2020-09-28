Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Астон Вилла
23
Брайан
Джо
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
11
Уоткинс
Олли
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
13 Рим ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Защитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|1
|2.
|Рид Бобби
|1
|0.5
|3.
|Тете Кенни
|0
|0
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конса Эзри
|1
|1
|2.
|Мингс Тайрон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кэрни Том
|1
|0
|2.
|Гектор Майкл
|1
|0
|3.
|Митрович Александр
|1
|0
|4.
|Тете Кенни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|1
|0
|2.
|Таргет Мэтт
|1
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси Дерби 1:1 Фулхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Фулхэм 3:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Фулхэм Астон Вилла 1:3 Фулхэм Товарищеские матчи Астон Вилла 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Фулхэм 0:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.03
|8.00
|1.08
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.70
|1.50
|2.15
|1.74
|1.88
|1.99
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.32
|3.40
|1.14
|5.80
|1.08
|6.30
|1.01
|11.50
|—
|—
|10.50
|1.05
|8.70
|1.07
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.91
|2.00
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.32
|3.45
|1.14
|5.95
|1.11
|6.80
|1.03
|13.50
|—
|—
|6.87
|1.07
|5.93
|1.08
|3.32
|1.32
|—
|—
|2.63
|1.50
|—
|—
|1.88
|1.98
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.32
|3.32
|1.12
|5.01
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.32
|3.02
|1.43
|2.78
|1.50
|2.20
|1.76
|1.91
|2.02
|1.69
|2.31
|1.49
|2.84
|1.33
|3.58
|—
|—
|1.12
|7.44
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.41
|3.05
|1.12
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.13
|6.00
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.91
|—
|—
|1.43
|2.85
|1.12
|4.99
|1.08
|5.94
|1.01
|14.79
|1.01
|15.47
|2.99
|1.44
|2.46
|1.61
|1.93
|1.97
|1.58
|2.52
|1.42
|3.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Фулхэм - Астон Вилла
Исход игры
Фулхэм
34.7% (52)
Ничья
46.7% (70)
Астон Вилла
18.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
36.91% (55)
Меньше
63.09% (94)
Обе команды забьют
Да
79.19% (118)
Нет
20.81% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (64)
2:1 Фулхэм
22% (33)
1:0 Фулхэм
10.7% (16)
1:2 Астон Вилла
10% (15)
0:1 Астон Вилла
6.7% (10)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Астон Вилла
1.3% (2)
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