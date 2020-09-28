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Фулхэм
 
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Стадион:
Астон Вилла
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
3
Гектор
Майкл
4
Одои
Денис
23
Брайан
Джо
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
13
Рим
Тим
17
Кавалейру
Иван
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
9
Митрович
Александр
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
14
Хурихан
Конор
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
17
Трезеге
11
Уоткинс
Олли
10
Грилиш
Джек
Фулхэм
4-2-3-1
Астон Вилла
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 1
2. Рид Бобби 1 0.5
3. Тете Кенни 0 0
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конса Эзри 1 1
2. Мингс Тайрон 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Кэрни Том 1 0
2. Гектор Майкл 1 0
3. Митрович Александр 1 0
4. Тете Кенни 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 1 0
2. Таргет Мэтт 1 0
3. Кэш Мэтти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0
 Астон Вилла 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси Дерби 1:1 Фулхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Фулхэм 2:1 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Фулхэм
Фулхэм 3:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Фулхэм Астон Вилла 1:3 Фулхэм Товарищеские матчи Астон Вилла 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Фулхэм 0:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
7. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Фулэм» и «Астон Вилла». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.40 2.45
3.05 3.45 2.39
2.92 3.48 2.49
2.57 3.38 2.74
3.09 3.48 2.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 8.00 1.08 3.45 1.31 2.70 1.50 2.15 1.74 1.88 1.99 1.47 2.70 1.32 3.40 1.14 5.80 1.08 6.30 1.01 11.50
10.50 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.66 1.49 1.91 2.00 1.47 2.72 1.32 3.45 1.14 5.95 1.11 6.80 1.03 13.50
6.87 1.07 5.93 1.08 3.32 1.32 2.63 1.50 1.88 1.98 1.47 2.72 1.32 3.32 1.12 5.01 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.22
3.68 1.32 3.02 1.43 2.78 1.50 2.20 1.76 1.91 2.02 1.69 2.31 1.49 2.84 1.33 3.58 1.12 7.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.38 1.87 1.93 1.41 3.05 1.12 6.10
2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.50
2.88 1.42 1.95 1.91 1.43 2.85 1.12 4.99 1.08 5.94 1.01 14.79 1.01 15.47
2.99 1.44 2.46 1.61 1.93 1.97 1.58 2.52 1.42 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.48 1.48 1.67 2.12 1.27 3.85
3.76 1.27 2.56 1.51 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.08
1.79 1.99
Букмекер Да Нет
4.80 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Фулхэм - Астон Вилла

Исход игры
Фулхэм
34.7% (52)
Ничья
46.7% (70)
Астон Вилла
18.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
36.91% (55)
Меньше
63.09% (94)
Обе команды забьют
Да
79.19% (118)
Нет
20.81% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (64)
2:1 Фулхэм
22% (33)
1:0 Фулхэм
10.7% (16)
1:2 Астон Вилла
10% (15)
0:1 Астон Вилла
6.7% (10)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Астон Вилла
1.3% (2)
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