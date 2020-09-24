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Фулхэм
 
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Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 1
2. Рид Бобби 1 0.5
3. Тете Кенни 0 0
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конса Эзри 1 1
2. Мингс Тайрон 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Кэрни Том 1 0
2. Гектор Майкл 1 0
3. Митрович Александр 1 0
4. Тете Кенни 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 1 0
2. Таргет Мэтт 1 0
3. Кэш Мэтти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0
 Астон Вилла 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси Дерби 1:1 Фулхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Фулхэм 2:1 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Фулхэм
Фулхэм 3:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Фулхэм Астон Вилла 1:3 Фулхэм Товарищеские матчи Астон Вилла 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Фулхэм 0:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
13. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2020, осталось 2 дня 10 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Фулхэм 44.8% (30)
    X 43.3% (29)
    Астон Вилла 11.9% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Астон Вилла
    2.95
    3.50
    2.66
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.70 3.42 2.62
    2.95 3.20 2.50
    2.93 3.50 2.66
    2.57 3.38 2.74
    2.94 3.37 2.54

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.90 1.03 7.30 1.08 3.10 1.36 2.41 1.58 2.01 1.85 1.75 2.11 1.37 3.00 1.25 3.70 1.10 6.60 1.08 7.00 1.01 12.50
    9.60 1.06 8.00 1.08 3.20 1.36 2.39 1.59 1.84 2.20 1.40 3.00 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.80 1.02 15.00
    6.87 1.07 5.93 1.08 3.32 1.32 2.63 1.50 1.88 1.98 1.47 2.72 1.32 3.32 1.12 5.01 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.22
    3.41 1.36 2.97 1.45 2.53 1.58 2.04 1.88 1.78 2.15 1.59 2.50 1.29 3.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.82 1.99 1.38 3.10 1.10 6.70
    2.79 1.44 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.55 1.08 8.00
    2.88 1.42 1.95 1.91 1.43 2.85 1.12 4.99 1.08 5.94 1.01 14.79 1.01 15.47
    2.87 1.46 2.36 1.65 1.83 2.07 1.53 2.65 1.38 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.52 1.58 2.30 1.22 4.00
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.61 2.32 1.23 4.20 1.15 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.95
    1.79 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    Где смотреть матч Фулхэм - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Фулхэм
    44.8% (30)
    Ничья
    43.3% (29)
    Астон Вилла
    11.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.39% (26)
    Меньше
    60.61% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (54)
    Нет
    18.18% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.8% (28)
    2:1 Фулхэм
    28.4% (19)
    1:0 Фулхэм
    11.9% (8)
    1:2 Астон Вилла
    7.5% (5)
    0:1 Астон Вилла
    3% (2)
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