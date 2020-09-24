Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|1
|2.
|Рид Бобби
|1
|0.5
|3.
|Тете Кенни
|0
|0
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конса Эзри
|1
|1
|2.
|Мингс Тайрон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кэрни Том
|1
|0
|2.
|Гектор Майкл
|1
|0
|3.
|Митрович Александр
|1
|0
|4.
|Тете Кенни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|1
|0
|2.
|Таргет Мэтт
|1
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал
Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Престон Норт Энд Фулхэм 1:0 Суонси Дерби 1:1 Фулхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Фулхэм 3:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Фулхэм Астон Вилла 1:3 Фулхэм Товарищеские матчи Астон Вилла 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Фулхэм 0:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.03
|7.30
|1.08
|3.10
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.58
|2.01
|1.85
|1.75
|2.11
|—
|—
|1.37
|3.00
|1.25
|3.70
|1.10
|6.60
|1.08
|7.00
|1.01
|12.50
|—
|—
|9.60
|1.06
|8.00
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.84
|2.20
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.75
|1.11
|6.80
|1.09
|7.80
|1.02
|15.00
|—
|—
|6.87
|1.07
|5.93
|1.08
|3.32
|1.32
|—
|—
|2.63
|1.50
|—
|—
|1.88
|1.98
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.32
|3.32
|1.12
|5.01
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.36
|2.97
|1.45
|2.53
|1.58
|2.04
|1.88
|1.78
|2.15
|1.59
|2.50
|—
|—
|1.29
|3.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.10
|6.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.11
|6.55
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.91
|—
|—
|1.43
|2.85
|1.12
|4.99
|1.08
|5.94
|1.01
|14.79
|1.01
|15.47
|2.87
|1.46
|2.36
|1.65
|1.83
|2.07
|1.53
|2.65
|1.38
|3.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Фулхэм - Астон Вилла
Исход игры
Фулхэм
44.8% (30)
Ничья
43.3% (29)
Астон Вилла
11.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (26)
Меньше
60.61% (40)
Обе команды забьют
Да
81.82% (54)
Нет
18.18% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (28)
2:1 Фулхэм
28.4% (19)
1:0 Фулхэм
11.9% (8)
1:2 Астон Вилла
7.5% (5)
0:1 Астон Вилла
3% (2)
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