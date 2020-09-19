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Сиэтл Саундерс
 
Позже

Стадион:
Лос-Анджелес
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
3
Арреага
Хавьер
28
Гомес
Еймар
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Joao
Paulo
I
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
8
Хинелья
Франсиско
11
Сифуэнтес
Хосе
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 6 0.75
2. Моррис Джордан 4 0.5
3. Леердам Келвин 3 0.38
4. Лодейро Николас 2 (2) 0.25
5. Джонс Джовин 2 0.25
6. Joao Paulo I 1 0.13
7. Гомес Еймар 1 0.13
8. Бвана Хендвалла 1 0.13
9. Арреага Хавьер 0 0
10. Рольдан Александер 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 9 (1) 1
2. Райт-Филлипс Брэдли 5 0.56
3. Кайе Марк-Энтони 2 0.22
4. Мусовски Дэниел 2 0.22
5. Родригес Брайан II 1 0.11
6. Сифуэнтес Хосе 1 0.11
7. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.11
8. Хинелья Франсиско 0 0
9. Блессинг Латиф 0 0
10. Найяр Энди 0 0
11. Атуэста Эдуард 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Леердам Келвин 2 0
2. Арреага Хавьер 2 0
3. О'Нил Шейн 1 0
4. Руидиас Рауль 1 0
5. Брюин Уилл 1 0
6. Гомес Еймар 1 0
7. Ролдан Кристиан 1 0
8. Joao Paulo I 1 0
9. Хопо Шендон 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Кайе Марк-Энтони 1 1
2. Блессинг Латиф 2 0
3. Атуэста Эдуард 2 0
4. Блэкмон Тристан 2 0
5. Сифуэнтес Хосе 2 0
6. Харви Джордан 1 0
7. Якович Деян 1 0
8. Сисниего Пабло 1 0
9. Паласиос Диего 1 0
10. Эль-Мунир Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 20% (4) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 10% (2) 15% (3)
 Лос-Анджелес 4.76% (1) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес МЛС Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Чемпионат МЛС Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес МЛС
Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Лос-Анджелес
2.49
4.15
2.69
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.45 4.00 2.55
2.45 3.95 2.45
2.38 4.15 2.55
2.32 3.96 2.69
2.49 4.13 2.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
7.20 1.07 6.30 1.10 3.35 1.30 2.75 1.42 2.10 1.74 2.03 1.79 1.84 1.96 1.65 2.23 1.44 2.70 1.23 3.90 1.18 4.50 1.07 7.20
6.75 1.06 6.05 1.10 3.32 1.31 2.75 1.45 2.02 1.88 1.64 2.26 1.43 2.74 1.22 3.90 1.16 4.50 1.05 7.30
13.77 1.02 13.01 1.03 5.88 1.13 5.18 1.16 2.94 1.40 2.37 1.58 1.82 1.98 1.48 2.64 1.35 3.18 1.17 4.99 1.14 5.62 1.05 9.74 1.05 9.74 1.01 16.62 1.01 16.98
8.01 1.10 3.46 1.33 2.71 1.50 2.80 1.48 2.33 1.65 2.05 1.83 1.85 2.05 1.64 2.37 1.52 2.66 1.43 2.93 1.18 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.25 1.32 1.89 1.91 1.40 2.85
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.90 1.43 2.83 1.28 3.68
4.13 1.23 2.94 1.40 1.79 2.01 1.35 3.18 1.23 4.13 1.07 8.30 1.05 9.74
3.64 1.32 3.39 1.35 2.32 1.66 1.91 1.98 1.65 2.34 1.40 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.49 1.88 1.86 1.50 2.48
5.90 1.13 5.30 1.16 2.43 1.54 1.83 1.96 1.47 2.68 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.35
1.40 2.94
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
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