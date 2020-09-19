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Сиэтл Саундерс
3:0
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
29' Пенальти
Лодейро Николас
2:0
33' Пенальти
Лодейро Николас
54' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
63' Желтая карточка
Арреага Хавьер
71' Желтая карточка
Лодейро Николас
3:0
82' Гол
Руидиас Рауль
84' Желтая карточка
Гомес Еймар
90' Желтая карточка
Найяр Энди
90'+5
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Joao
Paulo
I
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
5
Якович
Деян
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
8
Хинелья
Франсиско
11
Сифуэнтес
Хосе
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

29'
Лодейро Николас
1:0
33'
Лодейро Николас
2:0
46'
 
Атуэста Эдуард
Хинелья Франсиско
46'
 
Найяр Энди
Райт-Филлипс Брэдли
54'
 
Сифуэнтес Хосе
63'
Арреага Хавьер
 
69'
 
Мусовски Дэниел
Сифуэнтес Хосе
69'
 
Перес Эдриен
Родригес Брайан II
71'
Лодейро Николас
 
71'
Рольдан Александер
Джонс Джовин
 
82'
Руидиас Рауль
(Joao Paulo I)
3:0
84'
Гомес Еймар
 
87'
 
Christian Torres
Росси Диего
87'
О'Нил Шейн
Моррис Джордан
 
88'
Ибарра Мигель
Леердам Келвин
 
90'
Брюин Уилл
Руидиас Рауль
 
90'
 
Найяр Энди

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 7 0.78
2. Моррис Джордан 4 0.44
3. Лодейро Николас 4 (4) 0.44
4. Леердам Келвин 3 0.33
5. Джонс Джовин 2 0.22
6. Joao Paulo I 1 0.11
7. Гомес Еймар 1 0.11
8. Бвана Хендвалла 1 0.11
9. Арреага Хавьер 0 0
10. Рольдан Александер 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 9 (1) 0.9
2. Райт-Филлипс Брэдли 5 0.5
3. Кайе Марк-Энтони 2 0.2
4. Мусовски Дэниел 2 0.2
5. Родригес Брайан II 1 0.1
6. Сифуэнтес Хосе 1 0.1
7. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.1
8. Хинелья Франсиско 0 0
9. Блессинг Латиф 0 0
10. Найяр Энди 0 0
11. Атуэста Эдуард 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Арреага Хавьер 3 0
2. Леердам Келвин 2 0
3. Гомес Еймар 2 0
4. Лодейро Николас 1 0
5. О'Нил Шейн 1 0
6. Руидиас Рауль 1 0
7. Брюин Уилл 1 0
8. Ролдан Кристиан 1 0
9. Joao Paulo I 1 0
10. Хопо Шендон 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Сифуэнтес Хосе 3 0
2. Кайе Марк-Энтони 1 1
3. Блессинг Латиф 2 0
4. Атуэста Эдуард 2 0
5. Блэкмон Тристан 2 0
6. Харви Джордан 1 0
7. Якович Деян 1 0
8. Найяр Энди 1 0
9. Сисниего Пабло 1 0
10. Паласиос Диего 1 0
11. Эль-Мунир Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2) 17.39% (4)
 Лос-Анджелес 4.76% (1) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес МЛС Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Чемпионат МЛС Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес МЛС
Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.05 10.00 32.00
2.38 4.15 2.55
2.32 3.96 2.69
2.51 3.88 2.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.00 1.22 6.30 1.10 5.70 1.11 2.75 1.42 2.10 1.74 1.30 3.30 1.84 1.96 1.65 2.23 1.08 7.00 1.23 3.90 1.04 6.50 1.07 7.20 1.02 11.00
6.75 1.06 6.05 1.10 3.32 1.31 2.75 1.45 2.02 1.88 1.64 2.26 1.43 2.74 1.22 3.90 1.16 4.50 1.05 7.30
13.77 1.02 13.01 1.03 5.88 1.13 5.18 1.16 2.94 1.40 2.37 1.58 1.82 1.98 1.48 2.64 1.35 3.18 1.17 4.99 1.14 5.62 1.05 9.74 1.05 9.74 1.01 16.62 1.01 16.98
8.01 1.10 2.68 1.50 2.40 1.61 2.12 1.77 1.87 2.01 1.69 2.24 1.54 2.57 1.64 2.37 1.52 2.66 1.28 3.82 1.18 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.08 1.70 3.25 1.32 1.17 4.70 1.40 2.85 1.01 12.60
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.90 1.43 2.83 1.28 3.68
4.13 1.23 2.94 1.40 1.79 2.01 1.35 3.18 1.23 4.13 1.07 8.30 1.05 9.74
3.33 1.35 2.75 1.48 2.16 1.75 1.70 2.23 1.50 2.71 1.65 2.34 1.40 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.49 1.88 1.86 1.50 2.48
5.90 1.13 5.30 1.16 2.43 1.54 1.83 1.96 1.47 2.68 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
1.40 2.94
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
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