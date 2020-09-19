Сиэтл Саундерс
3:0
Конец матча
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Лос-Анджелес
1:0
29' ПенальтиЛодейро Николас
2:0
33' ПенальтиЛодейро Николас
54' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
63' Желтая карточкаАрреага Хавьер
71' Желтая карточкаЛодейро Николас
3:0
82' ГолРуидиас Рауль
84' Желтая карточкаГомес Еймар
90' Желтая карточкаНайяр Энди
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
33
Джонс
Джовин
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Перес ЭдриенНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
29'
1:0
33'
2:0
54'
63'
71'
82'
3:0
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|7
|0.78
|2.
|Моррис Джордан
|4
|0.44
|3.
|Лодейро Николас
|4 (4)
|0.44
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.33
|5.
|Джонс Джовин
|2
|0.22
|6.
|Joao Paulo I
|1
|0.11
|7.
|Гомес Еймар
|1
|0.11
|8.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.11
|9.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|10.
|Рольдан Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|9 (1)
|0.9
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|5
|0.5
|3.
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0.2
|4.
|Мусовски Дэниел
|2
|0.2
|5.
|Родригес Брайан II
|1
|0.1
|6.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.1
|7.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.1
|8.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|9.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|10.
|Найяр Энди
|0
|0
|11.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арреага Хавьер
|3
|0
|2.
|Леердам Келвин
|2
|0
|3.
|Гомес Еймар
|2
|0
|4.
|Лодейро Николас
|1
|0
|5.
|О'Нил Шейн
|1
|0
|6.
|Руидиас Рауль
|1
|0
|7.
|Брюин Уилл
|1
|0
|8.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|9.
|Joao Paulo I
|1
|0
|10.
|Хопо Шендон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|2.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|3.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|4.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|5.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|6.
|Харви Джордан
|1
|0
|7.
|Якович Деян
|1
|0
|8.
|Найяр Энди
|1
|0
|9.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|10.
|Паласиос Диего
|1
|0
|11.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|Лос-Анджелес
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Лос-Анджелес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|4.00
|1.22
|6.30
|1.10
|5.70
|1.11
|—
|—
|2.75
|1.42
|2.10
|1.74
|1.30
|3.30
|1.84
|1.96
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.23
|3.90
|1.04
|6.50
|1.07
|7.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.75
|1.06
|6.05
|1.10
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.22
|3.90
|1.16
|4.50
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.77
|1.02
|13.01
|1.03
|5.88
|1.13
|5.18
|1.16
|2.94
|1.40
|—
|—
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.48
|2.64
|—
|—
|1.35
|3.18
|1.17
|4.99
|1.14
|5.62
|1.05
|9.74
|1.05
|9.74
|1.01
|16.62
|1.01
|16.98
|—
|—
|—
|—
|8.01
|1.10
|—
|—
|2.68
|1.50
|2.40
|1.61
|2.12
|1.77
|1.87
|2.01
|1.69
|2.24
|1.54
|2.57
|1.64
|2.37
|1.52
|2.66
|1.28
|3.82
|—
|—
|1.18
|5.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.08
|1.70
|—
|—
|3.25
|1.32
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.40
|2.85
|1.01
|12.60
|—
|—
|—
|—
|4.80
|1.19
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|1.91
|1.90
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.28
|3.68
|—
|—
|—
|—
|4.13
|1.23
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.79
|2.01
|—
|—
|1.35
|3.18
|1.23
|4.13
|1.07
|8.30
|1.05
|9.74
|3.33
|1.35
|2.75
|1.48
|2.16
|1.75
|1.70
|2.23
|1.50
|2.71
|1.65
|2.34
|1.40
|3.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—