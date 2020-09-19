Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Ред Булл Арена
Цинциннати
8' Желтая карточкаЛонг Аарон
15
Нилис
Шон
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
16
Йервуд
Дрю
42
Уайт
Брайан
18
Ричи
Спенсер
14
Хагглунд
Ник
96
Гутман
Эндрю
24
Амайя
Фрэнки
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
-
22 Вало ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тетте СамуэлНападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Bradley Carnell
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
Главный тренер: Yoann Damet
Ход матча
8'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ройер Даниэль
|1
|0.1
|2.
|Лонг Аарон
|1
|0.1
|3.
|Вало Флориан
|1
|0.1
|4.
|Данкан Кайл
|1
|0.1
|5.
|Фернандес Омир
|1
|0.1
|6.
|Гамарра Алехандро
|0
|0
|7.
|Пендан Джейсон
|0
|0
|8.
|Минс Бенджамин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Юя
|1
|0.1
|2.
|Васкес Брэндон
|1
|0.1
|3.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.1
|4.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паркер Тим
|1
|1
|2.
|Тарек Амро
|2
|0
|3.
|Лонг Аарон
|1
|0
|4.
|Пендан Джейсон
|1
|0
|5.
|Данкан Кайл
|1
|0
|6.
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|5
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|3.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|4.
|Уостон Кендаль
|2
|0
|5.
|Станко Калеб
|2
|0
|6.
|Петтерссон Том
|1
|0
|7.
|Кубо Юя
|1
|0
|8.
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0
|9.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Цинциннати
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру
Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.77
|1.05
|8.30
|1.05
|2.65
|1.44
|2.65
|1.44
|2.17
|1.69
|1.57
|2.31
|1.69
|2.17
|1.49
|2.65
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.13
|5.30
|1.05
|8.50
|1.02
|11.00
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|10.75
|1.05
|9.10
|1.07
|3.52
|1.31
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.92
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.14
|5.80
|1.11
|6.60
|1.03
|13.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.50
|1.30
|2.74
|1.45
|—
|—
|1.91
|1.88
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.35
|3.18
|1.16
|5.18
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|1.02
|15.10
|1.02
|15.52
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.29
|2.86
|1.46
|2.24
|1.70
|1.93
|1.95
|1.72
|2.20
|1.53
|2.63
|1.51
|2.63
|1.36
|3.28
|—
|—
|1.13
|6.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.12
|5.60
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.14
|5.60
|1.10
|6.90
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|15.02
|1.01
|15.74
|3.09
|1.41
|2.54
|1.56
|2.00
|1.89
|1.61
|2.41
|1.44
|2.94
|1.30
|3.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—