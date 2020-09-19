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Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Цинциннати
0'
8' Желтая карточка
Лонг Аарон
13'
1
Йенсен
Давид
15
Нилис
Шон
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
6
Данкан
Кайл
16
Йервуд
Дрю
23
Кассерес
Кристиан
10
Гамарра
Алехандро
24
Пендан
Джейсон
77
Ройер
Даниэль
42
Уайт
Брайан
18
Ричи
Спенсер
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
14
Хагглунд
Ник
96
Гутман
Эндрю
6
Медунянин
Харис
24
Амайя
Фрэнки
7
Кубо
Юя
36
Гайаю
Джозеф-Клод
19
Васкес
Брэндон
10
Локадия
Юрген
Нью-Йорк Ред Буллз
3-5-2
Цинциннати
4-3-3

Ход матча

8'
Лонг Аарон
 

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ройер Даниэль 1 0.1
2. Лонг Аарон 1 0.1
3. Вало Флориан 1 0.1
4. Данкан Кайл 1 0.1
5. Фернандес Омир 1 0.1
6. Гамарра Алехандро 0 0
7. Пендан Джейсон 0 0
8. Минс Бенджамин 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.1
2. Васкес Брэндон 1 0.1
3. Амайя Фрэнки 1 0.1
4. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Паркер Тим 1 1
2. Тарек Амро 2 0
3. Лонг Аарон 1 0
4. Пендан Джейсон 1 0
5. Данкан Кайл 1 0
6. Кассерес Кристиан 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 5 0
2. Амайя Фрэнки 4 0
3. Ван дер Верфф Майкел 2 0
4. Уостон Кендаль 2 0
5. Станко Калеб 2 0
6. Петтерссон Том 1 0
7. Кубо Юя 1 0
8. Гайаю Джозеф-Клод 1 0
9. Эйлаш Фатей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Цинциннати 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру
Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати МЛС
Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 1:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Лонг Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Цинциннати
1.75
3.83
5.34
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.73 3.70 4.90
1.74 3.40 4.50
1.75 3.80 4.45
1.75 3.62 4.82
1.72 3.83 5.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 8.30 1.05 2.65 1.44 2.65 1.44 2.17 1.69 1.57 2.31 1.69 2.17 1.49 2.65 1.18 4.50 1.13 5.30 1.05 8.50 1.02 11.00 1.04 9.00
10.75 1.05 9.10 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.92 1.97 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.80 1.11 6.60 1.03 13.00
8.96 1.06 7.75 1.08 3.50 1.30 2.74 1.45 1.91 1.88 1.51 2.55 1.35 3.18 1.16 5.18 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70 1.02 15.10 1.02 15.52
3.76 1.29 2.86 1.46 2.24 1.70 1.93 1.95 1.72 2.20 1.53 2.63 1.51 2.63 1.36 3.28 1.13 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.35 1.55 1.93 1.87 1.25 3.75 1.12 5.60 1.03 10.00
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83 1.14 5.60 1.10 6.90
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 15.02 1.01 15.74
3.09 1.41 2.54 1.56 2.00 1.89 1.61 2.41 1.44 2.94 1.30 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
1.89 1.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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