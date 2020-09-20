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Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
8' Желтая карточка
Лонг Аарон
29' Желтая карточка
Нилис Шон
55' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
0:1
85' Гол
Медунянин Харис
90' Желтая карточка
Станко Калеб
90'+6
1
Йенсен
Давид
15
Нилис
Шон
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
6
Данкан
Кайл
16
Йервуд
Дрю
23
Кассерес
Кристиан
24
Пендан
Джейсон
10
Гамарра
Алехандро
42
Уайт
Брайан
77
Ройер
Даниэль
18
Ричи
Спенсер
14
Хагглунд
Ник
2
Уостон
Кендаль
3
Петтерссон
Том
36
Гайаю
Джозеф-Клод
6
Медунянин
Харис
24
Амайя
Фрэнки
96
Гутман
Эндрю
7
Кубо
Юя
19
Васкес
Брэндон
10
Локадия
Юрген
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2
Цинциннати
3-4-1-2

Ход матча

8'
Лонг Аарон
 
29'
Нилис Шон
 
55'
Кассерес Кристиан
 
64'
Вало Флориан
Йервуд Дрю
 
78'
 
Крус Аллан
Кубо Юя
79'
Фернандес Омир
Гамарра Алехандро
 
79'
Тетте Самуэл
Уайт Брайан
 
85'
0:1
Медунянин Харис
86'
Страуд Джаред
Данкан Кайл
 
86'
Барлоу Том
Нилис Шон
 
90'
 
Станко Калеб
Локадия Юрген
90'
 
Ван дер Верфф Майкел
Хагглунд Ник
90'
 
Станко Калеб

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ройер Даниэль 1 0.1
2. Лонг Аарон 1 0.1
3. Вало Флориан 1 0.1
4. Данкан Кайл 1 0.1
5. Фернандес Омир 1 0.1
6. Гамарра Алехандро 0 0
7. Пендан Джейсон 0 0
8. Минс Бенджамин 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медунянин Харис 1 0.1
2. Кубо Юя 1 0.1
3. Васкес Брэндон 1 0.1
4. Амайя Фрэнки 1 0.1
5. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Паркер Тим 1 1
2. Тарек Амро 2 0
3. Лонг Аарон 2 0
4. Кассерес Кристиан 2 0
5. Пендан Джейсон 1 0
6. Данкан Кайл 1 0
7. Нилис Шон 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 5 0
2. Амайя Фрэнки 4 0
3. Станко Калеб 3 0
4. Ван дер Верфф Майкел 2 0
5. Уостон Кендаль 2 0
6. Петтерссон Том 1 0
7. Кубо Юя 1 0
8. Гайаю Джозеф-Клод 1 0
9. Эйлаш Фатей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Цинциннати 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру
Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати МЛС
Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 2:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Нилис Шон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Лонг Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.73 3.70 4.90
80.00 11.00 1.02
1.75 3.80 4.45
1.75 3.62 4.82
2.24 2.53 5.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
1.92 1.82 8.30 1.05 1.05 8.50 2.65 1.44 2.17 1.69 1.08 7.00 1.69 2.17 1.49 2.65 1.02 11.00 1.13 5.30 1.05 8.50 1.02 11.00 1.04 9.00
10.75 1.05 9.10 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.92 1.97 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.80 1.11 6.60 1.03 13.00
8.96 1.06 7.75 1.08 3.50 1.30 2.74 1.45 1.91 1.88 1.51 2.55 1.35 3.18 1.16 5.18 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70 1.02 15.10 1.02 15.52
3.84 1.28 3.20 1.37 2.56 1.55 1.93 1.96 1.64 2.35 1.43 2.94 1.48 2.75 1.69 2.25 1.15 5.88 1.72 2.20 1.53 2.63 1.51 2.63 1.19 4.96 1.13 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.60 2.25 1.93 1.87 1.07 7.50 1.12 5.60 1.03 10.00
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83 1.14 5.60 1.10 6.90
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 15.02 1.01 15.74
1.43 2.94 1.24 4.25 1.38 3.17 1.26 4.03 1.44 2.94 1.30 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
1.89 1.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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