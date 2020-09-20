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Ди Си Юнайтед
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Торонто
0'
1:0
5' Гол
Камара Ола
1:1
17' Гол
Посуэло Алехандро
25' Желтая карточка
Делеон Ник
30'
24
Хамид
Билл
3
Одои-Атсем
Крис
13
Брийян
Фредерик
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
31
Грессель
Юлиан
25
Абу
Мохаммед
5
Морено
Хуниор
11
Асад
Ямиль
9
Камара
Ола
20
Ривас
Хельмин
16
Вестберг
Квентин
18
Делеон
Ник
44
Гонсалес
Омар
3
Завалета
Эрик
2
Морроу
Джастин
21
Осорио
Джонатан
22
Ларьи
Ричи
10
Посуэло
Алехандро
8
Дельгадо
Марко
7
Пьятти
Пабло
17
Алтидор
Жози
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

5'
Камара Ола
1:0
17'
1:1
Посуэло Алехандро
25'
 
Делеон Ник

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.2
2. Камара Ола 2 (1) 0.2
3. Брийян Фредерик 1 0.1
4. Грессель Юлиан 1 0.1
5. Сорга Эрик 1 0.1
6. Морено Хуниор 0 0
7. Бирнбом Стив 0 0
8. Фелипе 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 0.5
2. Посуэло Алехандро 3 (1) 0.3
3. Пьятти Пабло 3 0.3
4. Ларьи Ричи 2 0.2
5. Делеон Ник 1 0.1
6. Осорио Джонатан 1 0.1
7. Алтидор Жози 1 0.1

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Фелипе 4 0
2. Морено Хуниор 1 1
3. Брийян Фредерик 2 0
4. Каноуз Расселл 2 0
5. Федерико Игуаин 1 0
6. Абу Мохаммед 1 0
7. Флорес Эдисон 1 0
8. Грессель Юлиан 1 0
9. Асад Ямиль 1 0
10. Бирнбом Стив 1 0
11. Сегура Улисес 1 0
12. Mohamed Abu Hasheesh 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 3 0
2. Ауро Альваро 2 0
3. Пьятти Пабло 1 0
4. Брэдли Майкл 1 0
5. Симан Лоран 1 0
6. Фрейзер Лайам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 50% (3) 50% (3)
 Торонто 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто
Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто МЛС Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Торонто
5.86
4.30
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 3.55 2.50
5.55 4.30 1.57
4.44 3.74 1.78
5.34 3.45 1.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.19 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.20 4.70 1.17 5.15 1.06 9.40
9.74 1.05 8.30 1.07 3.74 1.27 2.94 1.40 2.00 1.80 1.58 2.37 1.39 2.98 1.18 4.82 1.14 5.62 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 15.75 1.01 16.16
4.52 1.22 2.62 1.52 2.19 1.72 1.96 1.93 1.70 2.22 1.55 2.53 3.10 1.39 2.70 1.50 2.29 1.66 1.91 1.98 1.68 2.26 1.51 2.66 1.24 4.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.26 1.34 2.22 1.66 1.51 2.56 1.19 4.75 1.13 6.00
3.03 1.38 2.04 1.77 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.08 1.02 14.83
3.30 1.36 2.72 1.49 2.14 1.76 1.69 2.25 1.49 2.73 1.94 1.94 1.59 2.43 1.26 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.21 4.40

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
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