Ди Си Юнайтед
2:2
Конец матча
Стадион: Audi Field
Торонто
1:0
5' ГолКамара Ола
1:1
17' ГолПосуэло Алехандро
25' Желтая карточкаДелеон Ник
41' Желтая карточкаПьятти Пабло
1:2
60' ГолАкинола Айо
67' Желтая карточкаЛарьи Ричи
81' Желтая карточкаПаредес Кевин
2:2
88' ГолЙоу Гриффин
24
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
25
Абу
Мохаммед
11
Асад
Ямиль
22
Ларьи
Ричи
18
Делеон
Ник
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
25 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинНападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
5'
1:0
17'
25'
41'
60'
1:2
67'
81'
88'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федерико Игуаин
|2
|0.2
|2.
|Камара Ола
|2 (1)
|0.2
|3.
|Брийян Фредерик
|1
|0.1
|4.
|Грессель Юлиан
|1
|0.1
|5.
|Сорга Эрик
|1
|0.1
|6.
|Йоу Гриффин
|1
|0.1
|7.
|Морено Хуниор
|0
|0
|8.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|9.
|Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|6
|0.6
|2.
|Посуэло Алехандро
|3 (1)
|0.3
|3.
|Пьятти Пабло
|3
|0.3
|4.
|Ларьи Ричи
|2
|0.2
|5.
|Делеон Ник
|1
|0.1
|6.
|Осорио Джонатан
|1
|0.1
|7.
|Алтидор Жози
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|4
|0
|2.
|Морено Хуниор
|1
|1
|3.
|Брийян Фредерик
|2
|0
|4.
|Каноуз Расселл
|2
|0
|5.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|6.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|7.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|8.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|9.
|Асад Ямиль
|1
|0
|10.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|11.
|Сегура Улисес
|1
|0
|12.
|Паредес Кевин
|1
|0
|13.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|2.
|Пьятти Пабло
|2
|0
|3.
|Ауро Альваро
|2
|0
|4.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|5.
|Симан Лоран
|1
|0
|6.
|Делеон Ник
|1
|0
|7.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|8.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|50% (3)
|50% (3)
|Торонто
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто
Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто МЛС Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|2:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|13.50
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.20
|4.70
|—
|—
|1.17
|5.15
|—
|—
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.30
|1.07
|3.74
|1.27
|2.94
|1.40
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.39
|2.98
|—
|—
|1.18
|4.82
|—
|—
|1.14
|5.62
|—
|—
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|1.01
|15.75
|1.01
|16.16
|—
|—
|—
|—
|4.52
|1.22
|—
|—
|2.62
|1.52
|5.25
|1.18
|1.96
|1.93
|1.70
|2.22
|2.61
|1.53
|1.56
|2.51
|1.34
|3.39
|1.12
|6.67
|1.65
|2.32
|1.48
|2.76
|1.51
|2.66
|—
|—
|1.11
|7.38
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.19
|4.75
|1.13
|6.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.47
|2.67
|1.16
|5.18
|1.11
|6.49
|—
|—
|1.02
|14.08
|1.02
|14.83
|3.30
|1.36
|2.72
|1.49
|2.14
|1.76
|1.69
|2.25
|1.49
|2.73
|—
|—
|1.94
|1.94
|1.59
|2.43
|1.26
|4.06
|—
|—