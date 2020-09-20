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Ди Си Юнайтед
2:2
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
5' Гол
Камара Ола
1:1
17' Гол
Посуэло Алехандро
25' Желтая карточка
Делеон Ник
41' Желтая карточка
Пьятти Пабло
1:2
60' Гол
Акинола Айо
67' Желтая карточка
Ларьи Ричи
81' Желтая карточка
Паредес Кевин
2:2
88' Гол
Йоу Гриффин
90'+6
24
Хамид
Билл
3
Одои-Атсем
Крис
13
Брийян
Фредерик
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
31
Грессель
Юлиан
25
Абу
Мохаммед
5
Морено
Хуниор
11
Асад
Ямиль
9
Камара
Ола
20
Ривас
Хельмин
16
Вестберг
Квентин
22
Ларьи
Ричи
3
Завалета
Эрик
44
Гонсалес
Омар
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
18
Делеон
Ник
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

5'
Камара Ола
1:0
17'
1:1
Посуэло Алехандро
25'
 
Делеон Ник
41'
 
Пьятти Пабло
46'
Йоу Гриффин
Абу Мохаммед
 
46'
 
Акинола Айо
Алтидор Жози
60'
1:2
Акинола Айо
(Пьятти Пабло)
67'
 
Ларьи Ричи
68'
Паредес Кевин
Ривас Хельмин
 
75'
 
Мавинга Крис
Завалета Эрик
78'
Ньеман Моузес
Грессель Юлиан
 
79'
Федерико Игуаин
Асад Ямиль
 
81'
Паредес Кевин
 
82'
 
Симан Лоран
Делеон Ник
87'
Сорга Эрик
Одои-Атсем Крис
 
88'
Йоу Гриффин
2:2
90'
 
Тсубаса Эндо
Посуэло Алехандро
90'
 
Маллинс Патрик
Пьятти Пабло

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.2
2. Камара Ола 2 (1) 0.2
3. Брийян Фредерик 1 0.1
4. Грессель Юлиан 1 0.1
5. Сорга Эрик 1 0.1
6. Йоу Гриффин 1 0.1
7. Морено Хуниор 0 0
8. Бирнбом Стив 0 0
9. Фелипе 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 6 0.6
2. Посуэло Алехандро 3 (1) 0.3
3. Пьятти Пабло 3 0.3
4. Ларьи Ричи 2 0.2
5. Делеон Ник 1 0.1
6. Осорио Джонатан 1 0.1
7. Алтидор Жози 1 0.1

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Фелипе 4 0
2. Морено Хуниор 1 1
3. Брийян Фредерик 2 0
4. Каноуз Расселл 2 0
5. Федерико Игуаин 1 0
6. Абу Мохаммед 1 0
7. Флорес Эдисон 1 0
8. Грессель Юлиан 1 0
9. Асад Ямиль 1 0
10. Бирнбом Стив 1 0
11. Сегура Улисес 1 0
12. Паредес Кевин 1 0
13. Mohamed Abu Hasheesh 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 3 0
2. Пьятти Пабло 2 0
3. Ауро Альваро 2 0
4. Брэдли Майкл 1 0
5. Симан Лоран 1 0
6. Делеон Ник 1 0
7. Ларьи Ричи 1 0
8. Фрейзер Лайам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 50% (3) 50% (3)
 Торонто 20% (3) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто
Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто МЛС Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 2:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Пьятти Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Делеон Ник получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
18.00 5.60 1.20
5.55 4.30 1.57
4.44 3.74 1.78
22.85 6.62 1.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.19 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.20 4.70 1.17 5.15 1.06 9.40
9.74 1.05 8.30 1.07 3.74 1.27 2.94 1.40 2.00 1.80 1.58 2.37 1.39 2.98 1.18 4.82 1.14 5.62 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 15.75 1.01 16.16
4.52 1.22 2.62 1.52 5.25 1.18 1.96 1.93 1.70 2.22 2.61 1.53 1.56 2.51 1.34 3.39 1.12 6.67 1.65 2.32 1.48 2.76 1.51 2.66 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.26 1.34 2.22 1.66 1.51 2.56 1.19 4.75 1.13 6.00
3.03 1.38 2.04 1.77 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.08 1.02 14.83
3.30 1.36 2.72 1.49 2.14 1.76 1.69 2.25 1.49 2.73 1.94 1.94 1.59 2.43 1.26 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.21 4.40

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
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