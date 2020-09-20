Хьюстон Динамо
Позже
Стадион: BBVA Stadium
Миннесота Юнайтед
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
23
Тойе
Мейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
18 Бисама ХосеЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.44
|2.
|Элис Альберт
|4 (1)
|0.44
|3.
|Родригес Мемо
|3
|0.33
|4.
|Кристиан Рамирез
|2
|0.22
|5.
|Ariel Lassiter
|2
|0.22
|6.
|Хансен Николай
|1
|0.11
|7.
|Манотас Мауро
|1
|0.11
|8.
|Серен Дарвин
|0
|0
|9.
|Валентин Зарек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|3 (1)
|0.33
|2.
|Лод Робин
|2
|0.22
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.22
|4.
|Дотсон Хассани
|1
|0.11
|5.
|Хейс Джекори
|1
|0.11
|6.
|Тойе Мейсон
|1
|0.11
|7.
|Гаспер Чейз
|1
|0.11
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фигероа Мэйнор
|3
|0
|2.
|Родригес Мемо
|3
|0
|3.
|Боньек Оскар
|3
|0
|4.
|Элис Альберт
|1
|1
|5.
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|6.
|Струна Альяж
|2
|0
|7.
|Вера Матиас
|2
|0
|8.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|9.
|Серен Дарвин
|1
|0
|10.
|Ariel Lassiter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|4
|0
|2.
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|3.
|Гаспер Чейз
|3
|0
|4.
|Метанир Ромен
|1
|1
|5.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|6.
|Лод Робин
|2
|0
|7.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|8.
|Грегуш Ян
|1
|0
|9.
|Амарилья Луис
|1
|0
|10.
|Хакон Томас
|1
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|Миннесота Юнайтед
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.30
|1.13
|4.40
|1.20
|2.60
|1.45
|2.10
|1.73
|2.11
|1.73
|1.84
|1.96
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.27
|3.55
|1.12
|5.70
|1.10
|6.60
|1.03
|10.50
|—
|—
|17.25
|1.01
|16.00
|1.01
|5.60
|1.15
|4.55
|1.21
|2.70
|1.52
|—
|—
|2.09
|1.76
|—
|—
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.28
|3.75
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|5.18
|1.16
|4.25
|1.22
|2.55
|1.51
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.18
|1.26
|3.83
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|11.89
|1.03
|12.42
|—
|—
|—
|—
|5.67
|1.16
|—
|—
|2.66
|1.51
|2.40
|1.62
|2.12
|1.78
|1.86
|2.03
|1.69
|2.26
|1.53
|2.63
|—
|—
|1.27
|4.02
|—
|—
|1.11
|7.71
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.25
|—
|—
|1.27
|3.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.74
|1.18
|4.82
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|3.32
|1.36
|2.65
|1.52
|1.96
|1.93
|1.66
|2.32
|1.46
|2.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—