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Хьюстон Динамо
 
Позже

Стадион:
Миннесота Юнайтед
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
3
Лундквист
Адам
15
Фигероа
Мэйнор
8
Родригес
Мемо
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
9
Манотас
Мауро
23
Кинтеро
Дарвин
11
Ariel
Lassiter
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
21
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
7
Молино
Кевин
8
Грегуш
Ян
10
Emanuel
Reynoso2
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
23
Тойе
Мейсон
Хьюстон Динамо
4-3-3
Миннесота Юнайтед
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 4 0.44
2. Элис Альберт 4 (1) 0.44
3. Родригес Мемо 3 0.33
4. Кристиан Рамирез 2 0.22
5. Ariel Lassiter 2 0.22
6. Хансен Николай 1 0.11
7. Манотас Мауро 1 0.11
8. Серен Дарвин 0 0
9. Валентин Зарек 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 3 (1) 0.33
2. Лод Робин 2 0.22
3. Финлей Итан 2 0.22
4. Дотсон Хассани 1 0.11
5. Хейс Джекори 1 0.11
6. Тойе Мейсон 1 0.11
7. Гаспер Чейз 1 0.11
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Фигероа Мэйнор 3 0
2. Родригес Мемо 3 0
3. Боньек Оскар 3 0
4. Элис Альберт 1 1
5. Кинтеро Дарвин 2 0
6. Струна Альяж 2 0
7. Вера Матиас 2 0
8. Заибо Вильфред 1 0
9. Серен Дарвин 1 0
10. Ariel Lassiter 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 4 0
2. Боксолл Михаэл 3 0
3. Гаспер Чейз 3 0
4. Метанир Ромен 1 1
5. Алонсо Освальдо 2 0
6. Лод Робин 2 0
7. Дотсон Хассани 2 0
8. Грегуш Ян 1 0
9. Амарилья Луис 1 0
10. Хакон Томас 1 0
11. Emanuel Reynoso2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 5.88% (1) 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2)
 Миннесота Юнайтед 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Даллас 2:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед
Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.06
4.00
3.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.01 3.85 3.40
2.00 4.00 3.38
2.03 3.80 3.34
2.06 3.87 3.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.30 1.13 4.40 1.20 2.60 1.45 2.10 1.73 2.11 1.73 1.84 1.96 1.68 2.18 1.37 3.10 1.27 3.55 1.12 5.70 1.10 6.60 1.03 10.50
17.25 1.01 16.00 1.01 5.60 1.15 4.55 1.21 2.70 1.52 2.09 1.76 1.67 2.23 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.30
11.89 1.03 10.70 1.04 5.18 1.16 4.25 1.22 2.55 1.51 2.03 1.78 1.64 2.25 1.35 3.18 1.26 3.83 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 11.89 1.03 12.42
5.67 1.16 2.66 1.51 2.40 1.62 2.12 1.78 1.86 2.03 1.69 2.26 1.53 2.63 1.27 4.02 1.11 7.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.50 1.49 1.67 2.25 1.27 3.65
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.65 1.28 2.55 1.51 1.66 2.21 1.27 3.74 1.18 4.82 1.05 9.74 1.04 10.70
3.32 1.36 2.65 1.52 1.96 1.93 1.66 2.32 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.58 2.28 1.35 3.05
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.70
1.51 2.55
Букмекер Да Нет
3.45 1.30
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
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