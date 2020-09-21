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Монреаль Импакт
1:2
Перерыв

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
1:0
5' Гол
Киото Ромель
16' Красная карточка
Киото Ромель
1:1
22' Гол
Бедойя Алехандро
28' Желтая карточка
Блэйк Андре
1:2
45' Гол
Пржибылко Каспер
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
16
Уотерман
Джоэль
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самуэль
9
Кркич
Боян
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
30
Киото
Ромель
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
32
Реал
Мэттью
11
Бедойя
Алехандро
2
Кривэлл
Уоррен
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
7
Вутен
Эндрю
23
Пржибылко
Каспер
Монреаль Импакт
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Ход матча

5'
Киото Ромель
1:0
16'
Киото Ромель
 
22'
1:1
Бедойя Алехандро
(Вутен Эндрю)
28'
 
Блэйк Андре
45'
1:2
Пржибылко Каспер
(Реал Мэттью)

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 5 0.5
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.4
3. Пьетт Самуэль 1 0.1
4. Ваньяма Виктор 1 0.1
5. Оквонкво Орджи 1 0.1
6. Камашо Руди 1 0.1
7. Лаппалайнен Ласси 1 0.1
8. Масьель Эмануэль 0 0
9. Кркич Боян 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.6
2. Бедойя Алехандро 2 0.2
3. Ааронсон Бренден 2 0.2
4. Фонтана Энтони 2 0.2
5. Илсиньо Перейра 1 0.1
6. Реал Мэттью 1 0.1
7. Вагнер Кай 1 0.1
8. Сантос Сержио II 1 0.1
9. Вутен Эндрю 0 0
10. Гэддис Рэймон 0 0
11. Мартинес Хосе Андрес 0 0
12. Монтейру Жамиру 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Камашо Руди 2 1
2. Масьель Эмануэль 2 1
3. Киото Ромель 1 1
4. Ваньяма Виктор 2 0
5. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
6. Бинкс Луис 2 0
7. Тайдер Сафир 1 0
8. Урути Максимлиано 1 0
9. Пьетт Самуэль 1 0
10. Бро-Гийяр Закари 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Мартинес Хосе Андрес 4 0
2. Монтейру Жамиру 4 0
3. Бедойя Алехандро 3 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Гэддис Рэймон 2 0
6. Маккензи Марк 2 0
7. Илсиньо Перейра 1 0
8. Кривэлл Уоррен 1 0
9. Блэйк Андре 1 0
10. Эллиотт Джек 1 0
11. Фонтана Энтони 1 0
12. Мбезо Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1)
 Филадельфия Юнион 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 0 42.86% (6) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 2:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Пржибылко Каспер бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Блэйк Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бедойя Алехандро бьет в цель!
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Киото Ромель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Монреаль Импакт
Ничья
Филадельфия Юнион
8.50
4.40
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монреаль Импакт 1:2 Филадельфия Юнион онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.40 4.30 1.45
8.50 4.40 1.37
3.54 3.85 1.95
3.33 3.59 2.10
8.48 3.18 1.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
11.00 1.02 4.30 1.20 3.45 1.28 11.00 1.02 2.00 1.81 1.76 2.07 3.30 1.30 1.23 3.85 1.82 1.92 1.06 7.80 1.28 3.45 1.09 6.50 1.02 11.00
14.50 1.02 13.00 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.35 1.66 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.20
10.70 1.04 9.74 1.05 4.25 1.22 3.43 1.31 2.23 1.65 1.76 2.05 1.49 2.61 1.25 3.92 1.19 4.66 1.08 7.75 1.06 8.96 1.02 14.94 1.02 15.36
4.84 1.20 2.81 1.47 3.91 1.27 2.07 1.83 3.03 1.41 2.37 1.62 2.03 1.85 1.81 2.05 1.57 2.49 1.95 1.91 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.25 1.65 2.95 1.37 1.18 4.50 2.00 1.76 1.15 5.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.30 1.33 2.26 1.63 1.56 2.42 1.21 4.38 1.14 5.62 1.03 11.89 1.03 12.92
2.94 1.44 2.32 1.66 1.79 2.13 2.73 1.49 2.23 1.70 1.73 2.18 1.47 2.81 1.94 1.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.17 4.70
1.61 2.30
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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