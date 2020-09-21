Монреаль Импакт
1:4
Конец матча
Стадион: Сапуто
Филадельфия Юнион
1:0
5' ГолКиото Ромель
16' Красная карточкаКиото Ромель
1:1
22' ГолБедойя Алехандро
28' Желтая карточкаБлэйк Андре
1:2
45' ГолПржибылко Каспер
1:3
47' ГолПржибылко Каспер
1:4
65' ГолФонтана Энтони
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
32
Реал
Мэттью
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Нападающий
-
20 Нгалина МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
5'
1:0
16'
22'
1:1
28'
45'
1:2
47'
65'
1:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|5
|0.5
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.4
|3.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.1
|4.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.1
|5.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.1
|6.
|Камашо Руди
|1
|0.1
|7.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.1
|8.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|9.
|Кркич Боян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|7
|0.7
|2.
|Фонтана Энтони
|3
|0.3
|3.
|Бедойя Алехандро
|2
|0.2
|4.
|Ааронсон Бренден
|2
|0.2
|5.
|Илсиньо Перейра
|1
|0.1
|6.
|Реал Мэттью
|1
|0.1
|7.
|Вагнер Кай
|1
|0.1
|8.
|Сантос Сержио II
|1
|0.1
|9.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|10.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|11.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|12.
|Маккензи Марк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камашо Руди
|2
|1
|2.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|3.
|Киото Ромель
|1
|1
|4.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|5.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|6.
|Бинкс Луис
|2
|0
|7.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|8.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|9.
|Пьетт Самуэль
|1
|0
|10.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|2.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|6.
|Маккензи Марк
|2
|0
|7.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|8.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|9.
|Блэйк Андре
|1
|0
|10.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|11.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|12.
|Мбезо Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|Филадельфия Юнион
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.30
|1.20
|3.45
|1.28
|—
|—
|11.00
|1.02
|2.00
|1.81
|1.76
|2.07
|—
|—
|3.30
|1.30
|—
|—
|1.23
|3.85
|—
|—
|4.80
|1.15
|1.06
|7.80
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.07
|7.50
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.21
|4.55
|1.08
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.25
|1.22
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.76
|2.05
|—
|—
|1.49
|2.61
|—
|—
|1.25
|3.92
|—
|—
|1.19
|4.66
|1.08
|7.75
|1.06
|8.96
|1.02
|14.94
|1.02
|15.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.84
|1.20
|—
|—
|2.81
|1.47
|3.91
|1.27
|2.07
|1.83
|3.03
|1.41
|2.37
|1.62
|2.03
|1.85
|1.81
|2.05
|1.57
|2.49
|1.95
|1.91
|1.38
|3.19
|—
|—
|1.90
|1.96
|1.82
|2.04
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.25
|1.65
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|2.00
|1.76
|—
|—
|1.15
|5.00
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.26
|1.63
|—
|—
|1.56
|2.42
|—
|—
|1.21
|4.38
|—
|—
|1.14
|5.62
|1.03
|11.89
|1.03
|12.92
|—
|—
|2.94
|1.44
|2.32
|1.66
|1.79
|2.13
|2.73
|1.49
|2.23
|1.70
|1.73
|2.18
|1.47
|2.81
|1.94
|1.93
|—
|—
|—
|—