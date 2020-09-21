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Монреаль Импакт
1:4
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
1:0
5' Гол
Киото Ромель
16' Красная карточка
Киото Ромель
1:1
22' Гол
Бедойя Алехандро
28' Желтая карточка
Блэйк Андре
1:2
45' Гол
Пржибылко Каспер
1:3
47' Гол
Пржибылко Каспер
1:4
65' Гол
Фонтана Энтони
90'+3
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
16
Уотерман
Джоэль
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самуэль
9
Кркич
Боян
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
30
Киото
Ромель
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
32
Реал
Мэттью
11
Бедойя
Алехандро
2
Кривэлл
Уоррен
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
7
Вутен
Эндрю
23
Пржибылко
Каспер
Монреаль Импакт
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Ход матча

5'
Киото Ромель
1:0
16'
Киото Ромель
 
22'
1:1
Бедойя Алехандро
(Вутен Эндрю)
28'
 
Блэйк Андре
45'
1:2
Пржибылко Каспер
(Реал Мэттью)
46'
 
Фонтана Энтони
Кривэлл Уоррен
47'
1:3
Пржибылко Каспер
(Ааронсон Бренден)
53'
Яо Карифа
Уотерман Джоэль
 
60'
Лаппалайнен Ласси
Кркич Боян
 
64'
 
Илсиньо Перейра
Вутен Эндрю
65'
1:4
Фонтана Энтони
(Маккензи Марк)
72'
 
Сантос Сержио II
Пржибылко Каспер
75'
Корралес Хорхе
Оквонкво Орджи
 
87'
 
Де Врис Джек
Ааронсон Бренден
87'
 
Тёрнер Коул
Бедойя Алехандро

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 5 0.5
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.4
3. Пьетт Самуэль 1 0.1
4. Ваньяма Виктор 1 0.1
5. Оквонкво Орджи 1 0.1
6. Камашо Руди 1 0.1
7. Лаппалайнен Ласси 1 0.1
8. Масьель Эмануэль 0 0
9. Кркич Боян 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 7 0.7
2. Фонтана Энтони 3 0.3
3. Бедойя Алехандро 2 0.2
4. Ааронсон Бренден 2 0.2
5. Илсиньо Перейра 1 0.1
6. Реал Мэттью 1 0.1
7. Вагнер Кай 1 0.1
8. Сантос Сержио II 1 0.1
9. Вутен Эндрю 0 0
10. Гэддис Рэймон 0 0
11. Мартинес Хосе Андрес 0 0
12. Маккензи Марк 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Камашо Руди 2 1
2. Масьель Эмануэль 2 1
3. Киото Ромель 1 1
4. Ваньяма Виктор 2 0
5. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
6. Бинкс Луис 2 0
7. Тайдер Сафир 1 0
8. Урути Максимлиано 1 0
9. Пьетт Самуэль 1 0
10. Бро-Гийяр Закари 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Мартинес Хосе Андрес 4 0
2. Монтейру Жамиру 4 0
3. Бедойя Алехандро 3 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Гэддис Рэймон 2 0
6. Маккензи Марк 2 0
7. Илсиньо Перейра 1 0
8. Кривэлл Уоррен 1 0
9. Блэйк Андре 1 0
10. Эллиотт Джек 1 0
11. Фонтана Энтони 1 0
12. Мбезо Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Филадельфия Юнион 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 38.89% (7) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Пржибылко Каспер бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Блэйк Андре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бедойя Алехандро бьет в цель!
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Киото Ромель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
20.00 7.20 1.14
8.50 4.40 1.37
3.54 3.85 1.95
3.33 3.59 2.10
8.48 3.18 1.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
11.00 1.02 4.30 1.20 3.45 1.28 11.00 1.02 2.00 1.81 1.76 2.07 3.30 1.30 1.23 3.85 4.80 1.15 1.06 7.80 1.33 3.15 1.27 3.55 1.07 7.50
14.50 1.02 13.00 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.35 1.66 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.20
10.70 1.04 9.74 1.05 4.25 1.22 3.43 1.31 2.23 1.65 1.76 2.05 1.49 2.61 1.25 3.92 1.19 4.66 1.08 7.75 1.06 8.96 1.02 14.94 1.02 15.36
4.84 1.20 2.81 1.47 3.91 1.27 2.07 1.83 3.03 1.41 2.37 1.62 2.03 1.85 1.81 2.05 1.57 2.49 1.95 1.91 1.38 3.19 1.90 1.96 1.82 2.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.25 1.65 2.95 1.37 1.18 4.50 2.00 1.76 1.15 5.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.30 1.33 2.26 1.63 1.56 2.42 1.21 4.38 1.14 5.62 1.03 11.89 1.03 12.92
2.94 1.44 2.32 1.66 1.79 2.13 2.73 1.49 2.23 1.70 1.73 2.18 1.47 2.81 1.94 1.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.17 4.70
1.61 2.30
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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